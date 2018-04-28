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Стадион:
Атланта Юнайтед
4:1
Конец матча
Монреаль Импакт
0'
0:1
13' Гол
Тайдер Сафир
35' Желтая карточка
Пьетт Самуэль
56' Желтая карточка
Пирес Леандро
59' Желтая карточка
Greg Garza
60' Желтая карточка
Буш Ивен
69' Желтая карточка
Chris Duvall
1:1
70' Пенальти
Альмирон Мигель
2:1
78' Гол
Кратц Кевин
81' Желтая карточка
Альмирон Мигель
83' Желтая карточка
Тайдер Сафир
3:1
84' Гол
Альмирон Мигель
4:1
90' Гол
Кратц Кевин
90'+6
Второй тайм
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Кратц Кевин бьет в цель!
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
88'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Эскобар Франко выходит на его замену.
85'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
Описание гола
84'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!

Желтая карточка
83'
Тайдер Сафир получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
81'
Альмирон Мигель получил желтую карточку от судьи
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Кратц Кевин бьет в цель!
77'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Петрассо Микаэль выходит на его замену.
74'
Атланта Юнайтед делает замену. Greg Garza уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
Описание гола
70'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
Желтая карточка
69'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
59'
Greg Garza получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Джефф Ларентоуикз уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
Описание гола
13'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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