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Стадион: Mercedes-Benz Stadium
4:1
Конец матча
0:1
13' ГолТайдер Сафир
35' Желтая карточкаПьетт Самуэль
56' Желтая карточкаПирес Леандро
59' Желтая карточкаGreg Garza
60' Желтая карточкаБуш Ивен
69' Желтая карточкаChris Duvall
1:1
70' ПенальтиАльмирон Мигель
2:1
78' ГолКратц Кевин
81' Желтая карточкаАльмирон Мигель
83' Желтая карточкаТайдер Сафир
3:1
84' ГолАльмирон Мигель
4:1
90' ГолКратц Кевин
|
13'
0:1
35'
56'
59'
60'
69'
70'
1:1
78'
2:1
81'
83'
84'
3:1
90'
4:1
Состав команд
16
Маккэн
Крис
1
Буш
Ивен
18
Chris
Duvall
22
Райтала
Юкка
13
Ken
Krolicki
Атланта Юнайтед 3-4-1-2
- Основной состав
- 1 Гузан Брэд Вратарь
- 5 Пирес Леандро Защитник
- 3 Паркхёрст Майкл Защитник
- 16 Маккэн Крис Защитник
- 24 Julian Gressel Полузащитник
- 6 Нэйджби Дарлингтон Полузащитник
- 18 Джефф Ларентоуикз Полузащитник
- 4 Greg Garza Полузащитник
- 10 Альмирон Мигель Полузащитник
- 8 Ezequiel Barco Нападающий
- 7 Мартинес Хосеф Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Alec Kann Вратарь
- 2 Эскобар Франко Защитник
- 32 Кратц Кевин Полузащитник
- 14 Зиззо Сальваторе Полузащитник
- 9 Уильямс Ромарио Нападающий
- 15 Вильяльба Эктор Нападающий
- 19 Brandon Vazquez
- Главный тренер: Мартино Херардо
Монреаль Импакт 4-3-3
- Основной состав
- 1 Буш Ивен Вратарь
- 18 Chris Duvall Защитник
- 4 Rudy Camacho Защитник
- 22 Райтала Юкка Защитник
- 3 Ловиц Дэниел Защитник
- 13 Ken Krolicki Полузащитник
- 6 Пьетт Самуэль Полузащитник
- 8 Тайдер Сафир Полузащитник
- 9 Сильва Алехандро Нападающий
- 10 Пиатти Игнасио Нападающий
- 16 Jeisson Vargas Нападающий
- Запасные игроки
- 23 Диоп Клемент Вратарь
- 24 Петрассо Микаэль Защитник
- 25 Louis Beland-Goyette Полузащитник
- 21 Манкосу Маттео Нападающий
- 11 Anthony Jackson-Hamel Нападающий
- 7 Одуро Доминик
- 28 Shamit Shome
- Главный тренер: Гард Реми
Предыдущие игры
Атланта Юнайтед (последние 20 матчей: +10 =6 -4)
- 22.04.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 0:2 Атланта Юнайтед М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 18.03.2018 Атланта Юнайтед 4:1 Ванкувер Уайткэпс М
- 11.03.2018 Атланта Юнайтед 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Атланта Юнайтед М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 0:0 Атланта Юнайтед М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Атланта Юнайтед 4:0 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 14.09.2017 Атланта Юнайтед 7:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Ди Си Юнайтед 1:0 Атланта Юнайтед М
Монреаль Импакт (последние 20 матчей: +6 =0 -14)
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Монреаль Импакт М
- 07.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Монреаль Импакт М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 05.03.2018 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Монреаль Импакт М
- 22.10.2017 Монреаль Импакт 2:3 Нью-Инглэнд Революшн М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 25.09.2017 Атланта Юнайтед 2:0 Монреаль Импакт М
- 21.09.2017 Торонто 3:5 Монреаль Импакт М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 1:0 Монреаль Импакт М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Монреаль Импакт 1:3 Торонто М
- 20.08.2017 Монреаль Импакт 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|0:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|8.
|Торонто
|2:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|11.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
90'
Г О О О О Л - Кратц Кевин бьет в цель!
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Монреаль Импакт делает замену. Сильва Алехандро уходит с поля, а Одуро Доминик выходит на его замену.
88'
Атланта Юнайтед делает замену. Ezequiel Barco уходит с поля, а Эскобар Франко выходит на его замену.
85'
Монреаль Импакт делает замену. Ken Krolicki уходит с поля, а Anthony Jackson-Hamel выходит на его замену.
84'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель бьет в цель!
83'
Тайдер Сафир получил желтую карточку от судьи
81'
Альмирон Мигель получил желтую карточку от судьи
78'
Г О О О О Л - Кратц Кевин бьет в цель!
77'
Монреаль Импакт делает замену. Jeisson Vargas уходит с поля, а Петрассо Микаэль выходит на его замену.
74'
Атланта Юнайтед делает замену. Greg Garza уходит с поля, а Кратц Кевин выходит на его замену.
70'
Г О О О О Л - Альмирон Мигель из команды Атланта Юнайтед забивает с точки!
69'
Chris Duvall получил желтую карточку от судьи
59'
Greg Garza получил желтую карточку от судьи
56'
Пирес Леандро получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Атланта Юнайтед делает замену. Джефф Ларентоуикз уходит с поля, а Вильяльба Эктор выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Пьетт Самуэль получил желтую карточку от судьи
13'
Г О О О О Л - Тайдер Сафир бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mercedes-Benz Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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