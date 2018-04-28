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Ботафого
1:1
Перерыв
Гремио
0'
1:0
36' Гол
Brenner
1:1
38' Гол
Мичел Феррейра
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
38'
Г О О О О Л - Мичел Феррейра бьет в цель!
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Brenner бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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