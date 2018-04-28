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1:0
36' ГолBrenner
1:1
38' ГолМичел Феррейра
|
36'
1:0
38'
1:1
Состав команд
21
Madson
II
23
Alisson
II
7
Луан
90
Андре
Филипе
Ботафого 4-5-1
- Основной состав
- Jefferson de Oliveira II Вратарь
- Silva Marsinio III Защитник
- Igor Rabello Защитник
- Mauro Joel Carli Защитник
- Gilson I Защитник
- Rodrigo Pimpao Полузащитник
- Matheus Fernandes Полузащитник
- Rodrigo I Полузащитник
- Валенсия Леонардо Полузащитник
- Ренато Сантос Полузащитник
- Brenner Нападающий
- Запасные игроки
- Luis Richardo Защитник
- Жонатан Морейра Защитник
- Marcelo Conceicao Полузащитник
- Дуду Полузащитник
- Vinicius Tanque Полузащитник
- Кальвенте Эсекьель Полузащитник
- Kieza Нападающий
- Jean VI
- Pachu
- Marcos Vinicius III
- Saulo II
- Yago IV
Гремио 4-2-3-1
- Основной состав
- 48 Виктор Пауло VII Вратарь
- 21 Madson II Защитник
- 28 Миранда Пауло Защитник
- 22 Брессан Матеус Защитник
- 26 Оливейра Марсело II Защитник
- 25 Жаилсон Маркес Полузащитник
- 5 Мичел Феррейра Полузащитник
- 23 Alisson II Полузащитник
- 7 Луан Полузащитник
- 18 Майкосуэл Режиналду Полузащитник
- 90 Андре Филипе Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Джеромел Педро Защитник
- 33 Пепе Кеплер Защитник
- 6 Лео Гомеш Защитник
- 32 Матеус Энрике Защитник
- 14 Кайо Силва Полузащитник
- 31 Lucas Poletto Нападающий
- 13 Vinicius Lima
- 27 Thonny Anderson
- 20 Leonardo VI
- 10 Cicero II
- 15 Vico
- 16 Thaciano
Предыдущие игры
Ботафого (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 24.04.2018 Спорт Ресифи 1:1 Ботафого СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 13.04.2018 Аудакс Итальяно 1:2 Ботафого КС
- 08.04.2018 Васко да Гама 0:1 Ботафого ЧК
- 01.04.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама ЧК
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 25.03.2018 Флуминенсе 3:0 Ботафого КК
- 22.03.2018 Васко да Гама 2:3 Ботафого КК
- 18.03.2018 Ботафого 2:3 Васко да Гама CTRGS
- 11.03.2018 Вольта Редонда 1:1 Ботафого CTRGS
- 07.03.2018 Ботафого 1:0 Бангу CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 26.02.2018 Ботафого 1:0 Кабуфриэнсе CTRGS
- 23.02.2018 Нова-Игуасу 1:2 Ботафого CTRGS
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 07.02.2018 Апаресиденсе 2:1 Ботафого К
- 04.02.2018 Ботафого 0:0 Мадурейра ККГ
- 28.01.2018 Ботафого 1:0 Боавишта Сакуарема ККГ
- 26.01.2018 Макао 1:2 Ботафого ККГ
- 20.01.2018 Флуминенсе 0:0 Ботафого ККГ
Гремио (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 26.04.2018 Гойяс 0:2 Гремио К
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 18.04.2018 Серро Портеньо 0:0 Гремио КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Бразил де Пелотас 0:3 Гремио Г
- 05.04.2018 Гремио 4:0 Монагас КЛ
- 01.04.2018 Гремио 4:0 Бразил де Пелотас Г
- 29.03.2018 Гремио 1:1 Авенида Г
- 25.03.2018 Авенида 0:3 Гремио Г
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Гремио 1:0 Сан-Паулу Г
- 04.03.2018 Жувентуд 0:2 Гремио Г
- 28.02.2018 Дефенсор Спортинг 1:1 Гремио КЛ
- 25.02.2018 Гремио 3:0 Нову-Амбургу Г
- 22.02.2018 Гремио 0:0 Индепендьенте РС
- 18.02.2018 Веранополис 2:1 Гремио Г
- 15.02.2018 Индепендьенте 1:1 Гремио РС
- 08.02.2018 Гремио 2:1 Бразил де Пелотас Г
Последние игры между собой
Ботафого: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Гремио: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|2
|2
|0
|0
|6 - 1
|6
|2.
|Гремио
|1:1
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|3.
|Атлетико Паранаэнсе
|2
|1
|1
|0
|5 - 1
|4
|4.
|Фламенго
|2
|1
|1
|0
|4 - 2
|4
|5.
|Палмейрас
|2
|1
|1
|0
|2 - 1
|4
|6.
|Сан-Паулу
|2
|1
|1
|0
|1 - 0
|4
|7.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Интернасьональ
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|9.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|10.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|11.
|Атлетико Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 3
|3
|12.
|Флуминенсе
|2
|1
|0
|1
|2 - 2
|3
|13.
|Баия
|2
|1
|0
|1
|1 - 2
|3
|14.
|Ботафого
|1:1
|3
|0
|3
|0
|3 - 3
|3
|15.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|16.
|Сеара
|2
|0
|1
|1
|0 - 2
|1
|17.
|Спорт Ресифи
|2
|0
|1
|1
|1 - 4
|1
|18.
|Шапекоэнсе
|2
|0
|1
|1
|2 - 6
|1
|19.
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Парана
|2
|0
|0
|2
|0 - 5
|0
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
38'
Г О О О О Л - Мичел Феррейра бьет в цель!
36'
Г О О О О Л - Brenner бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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