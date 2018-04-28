- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: БМО Филд
2:0
Перерыв
1:0
8' ГолОсорио Джонатан
2:0
22' ГолВаскес Виктор II
|
8'
1:0
22'
2:0
Состав команд
96
Ауро
Альваро
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Чикаго Файр 5-3-2
- Основной состав
- 45 Richard Sanchez II Вратарь
- 5 Kevin Ellis Защитник
- 4 Каппелхоф Йохан Защитник
- 31 Швайнштайгер Бастиан Защитник
- 15 Grant Lillard Защитник
- 3 Brandon Vincent Защитник
- 10 Катай Александар Полузащитник
- 6 Маккарти Дакс Полузащитник
- 19 Mohammed Adams Полузащитник
- 23 Николич Неманья Нападающий
- 28 Elliot Collier Нападающий
- Запасные игроки
- 16 Jonathan Campbell Защитник
- 17 Diego Campos Полузащитник
- 18 Drew Conner Полузащитник
- 12 Tony Tchani Полузащитник
- 21 Алан Гордон Нападающий
- 22 Jon Bakero
- 32 Patrick McLain
- Главный тренер: Veljko Paunovic
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +8 =4 -8)
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
- 16.10.2017 Торонто 1:0 Монреаль Импакт М
Чикаго Файр (последние 20 матчей: +7 =3 -10)
- 21.04.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Чикаго Файр М
- 14.04.2018 Чикаго Файр 0:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 01.04.2018 Чикаго Файр 2:2 Портленд Тимберс М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Чикаго Файр 3:4 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.10.2017 Чикаго Файр 0:4 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Чикаго Файр 3:0 Ди Си Юнайтед М
- 09.09.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 03.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Чикаго Файр М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто М
- 17.08.2017 Монреаль Импакт 3:0 Чикаго Файр М
- 13.08.2017 Коламбус Крю 3:1 Чикаго Файр М
- 06.08.2017 Чикаго Файр 4:1 Нью-Инглэнд Революшн М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Чикаго Файр: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 20.08.2017 Чикаго Файр 1:3 Торонто МЛС
- 22.04.2017 Торонто 3:1 Чикаго Файр МЛС
- 23.10.2016 Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС
- 11.09.2016 Чикаго Файр 1:2 Торонто МЛС
- 10.07.2016 Торонто 1:0 Чикаго Файр МЛС
- 26.09.2015 Торонто 3:2 Чикаго Файр МЛС
- 04.04.2015 Чикаго Файр 3:2 Торонто МЛС
- 14.09.2014 Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС
- 24.08.2014 Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 03.07.2014 Чикаго Файр 1:1 Торонто МЛС
- 20.10.2013 Чикаго Файр 1:0 Торонто МЛС
- 12.09.2013 Торонто 1:1 Чикаго Файр МЛС
- 13.09.2012 Торонто 1:2 Чикаго Файр МЛС
- 05.08.2012 Чикаго Файр 2:1 Торонто МЛС
- 22.08.2011 Чикаго Файр 2:0 Торонто МЛС
- 15.05.2011 Торонто 2:2 Чикаго Файр МЛС
- 09.09.2010 Чикаго Файр 0:0 Торонто МЛС
- 09.05.2010 Торонто 4:1 Чикаго Файр МЛС
- 27.09.2009 Чикаго Файр 2:2 Торонто МЛС
- 17.05.2009 Торонто 0:2 Чикаго Файр МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|7
|3
|2
|2
|12 - 8
|11
|5.
|Коламбус Крю
|8
|3
|2
|3
|11 - 9
|11
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|0:2
|7
|2
|1
|4
|9 - 12
|7
|8.
|Торонто
|2:0
|6
|2
|0
|4
|6 - 11
|6
|9.
|Ди Си Юнайтед
|0:0
|7
|1
|3
|3
|6 - 10
|6
|10.
|Филадельфия Юнион
|0:0
|7
|1
|3
|3
|3 - 8
|6
|11.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|8
|5
|2
|1
|20 - 11
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Хьюстон Динамо
|6
|2
|2
|2
|14 - 9
|8
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Миннесота Юнайтед
|7
|2
|0
|5
|9 - 15
|6
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|6
|1
|2
|3
|11 - 13
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
11'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
8'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация