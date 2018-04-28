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Стадион:
Торонто
2:0
Перерыв
Чикаго Файр
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
11'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
8'
Г О О О О Л - Осорио Джонатан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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