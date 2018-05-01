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Америка Минейро
2:1
Второй тайм: 79'
Витория
0'
1:0
7' Гол
Маркиньос Марко
2:0
35' Гол
Моура Рафаэл
42' Желтая карточка
Yago I
70' Желтая карточка
Donizete
2:1
76' Гол
Педро Ботельо
79'
Второй тайм
76'
Америка Минейро делает замену. Маркиньос Марко уходит с поля, а Ze Ricardo выходит на его замену.
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Педро Ботельо бьет в цель!
73'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
Желтая карточка
70'
Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете получил желтую карточку от судьи
64'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Витория делает замену. Виллиан Фариас уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Yago получил желтую карточку от судьи
Описание гола
35'
Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Маркиньос Марко бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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