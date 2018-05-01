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2:1
Второй тайм: 79'
1:0
7' ГолМаркиньос Марко
2:0
35' ГолМоура Рафаэл
42' Желтая карточкаYago I
70' Желтая карточкаDonizete
2:1
76' ГолПедро Ботельо
|
7'
1:0
35'
2:0
42'
70'
76'
2:1
Состав команд
1
Jori
2
Norberto
4
Messias
6
Carlinho
5
Donizete
18
Aylon
23
Caique
IV
14
Jose
Welison
25
Kanu
V
40
Ramon
XII
77
Yago
I
90
Rhayner
95
Denilson
VI
Америка Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Jori Вратарь
- 2 Norberto Защитник
- 3 Rafael Lima Защитник
- 4 Messias Защитник
- 6 Carlinho Защитник
- 8 Juninho IX Полузащитник
- 5 Donizete Полузащитник
- 7 Маркиньос Марко Полузащитник
- 10 Сержиньо Солер Полузащитник
- 18 Aylon Полузащитник
- 9 Моура Рафаэл Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Силва Адерлан Защитник
- 16 Matheus Ferraz Защитник
- 15 Christian Savio Полузащитник
- 22 Wescley VI
- 12 Glauco
- 20 Жудиван Флор
- 14 Ze Ricardo
- 21 Ruy
- 17 Magrao II
- 23 Renan Oliveira I
- 11 Luan I
- 19 Ademir Santos
Витория 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Caique IV Вратарь
- 14 Jose Welison Защитник
- 25 Kanu V Защитник
- 40 Ramon XII Защитник
- 27 Педро Ботельо Защитник
- 5 Виллиан Фариас Полузащитник
- 7 Коррея Уйллиан Полузащитник
- 77 Yago I Полузащитник
- 10 Неилтон Мейра Полузащитник
- 90 Rhayner Полузащитник
- 95 Denilson VI Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Fernando Miguel Вратарь
- 4 Walisson Защитник
- 2 Лукас Риос Защитник
- 57 Fillipe Soutto Полузащитник
- 87 Баумйоханн Александер Полузащитник
- 21 Guilherme II
- 28 Jefferson de Oliveira XI
- 22 Wallyson
- 19 Lucas Fernandes III
Предыдущие игры
Америка Минейро (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 15.04.2018 Америка Минейро 3:0 Спорт Ресифи СA
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Америка Минейро 1:0 Боа Эспорте Клуб М
- 11.03.2018 Вилла Нова 1:1 Америка Минейро М
- 08.03.2018 Америка Минейро 2:0 Калденсе М
- 04.03.2018 Америка Минейро 2:1 Демократа ГВ М
- 24.02.2018 Томбенсе 0:0 Америка Минейро М
- 18.02.2018 Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро М
- 09.02.2018 Уберландия 0:3 Америка Минейро М
- 04.02.2018 Крузейро 1:0 Америка Минейро М
- 27.01.2018 Америка Минейро 1:0 Боа Эспорте Клуб М
- 25.01.2018 Америка Минейро 2:0 Тупи М
- 22.01.2018 УРТ 1:1 Америка Минейро М
- 18.01.2018 Америка Минейро 2:1 Патросиненсе М
- 25.11.2017 Америка Минейро 1:0 Регатас СB
- 18.11.2017 Лондрина ЕК 0:0 Америка Минейро СB
- 15.11.2017 Америка Минейро 1:0 Жувентуд СB
- 11.11.2017 Фигейренсе 1:2 Америка Минейро СB
Витория (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 28.03.2018 Витория 3:1 ФК Глобо КСВ
- 24.03.2018 Витория 3:2 Баия де Фейра Б
- 22.03.2018 Ферровиарио 1:4 Витория КСВ
- 18.03.2018 Баия де Фейра 1:1 Витория Б
- 16.03.2018 Витория 3:0 Брагантино К
- 12.03.2018 Витория 3:3 Эй-Би-Си КСВ
- 08.03.2018 Флуминенсе де Фейра 1:2 Витория Б
- 04.03.2018 Витория 2:1 Жакобина Б
- 01.03.2018 Брагантино 1:0 Витория К
- 25.02.2018 Жекие 1:5 Витория Б
- 22.02.2018 Жакуипенсе 0:1 Витория Б
- 16.02.2018 Витория 3:0 Корумбаэнсе К
- 10.02.2018 Эй-Би-Си 3:1 Витория КСВ
Последние игры между собой
Америка Минейро: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
Витория: победы: 1, ничьи: 2, поражения: 1
- 29.08.2016 Витория 2:1 Америка Минейро Серия A
- 26.05.2016 Америка Минейро 1:1 Витория Серия A
- 11.11.2015 Америка Минейро 4:0 Витория Серия B
- 01.08.2015 Витория 1:1 Америка Минейро Серия B
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Коринтианс
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Америка Минейро
|2:1
|3
|2
|0
|1
|5 - 3
|6
|4.
|Атлетико Минейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|5.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|6.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Сан-Паулу
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|8.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|9.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|10.
|Интернасьональ
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|11.
|Флуминенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|12.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|13.
|Баия
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|14.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|15.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|1:2
|3
|0
|1
|2
|4 - 6
|1
|18.
|Крузейро
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Второй тайм
76'
Америка Минейро делает замену. Маркиньос Марко уходит с поля, а Ze Ricardo выходит на его замену.
76'
Г О О О О Л - Педро Ботельо бьет в цель!
73'
Витория делает замену. Неилтон Мейра уходит с поля, а Guilherme выходит на его замену.
70'
Гонсалвес Да Сильва Леандро Донизете получил желтую карточку от судьи
64'
Витория делает замену. Райнер уходит с поля, а Lucas Fernandes выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Витория делает замену. Виллиан Фариас уходит с поля, а РИкардо Масиел Монтейро Валлисон выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Yago получил желтую карточку от судьи
35'
Г О О О О Л - Моура Рафаэл бьет в цель!
7'
Г О О О О Л - Маркиньос Марко бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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