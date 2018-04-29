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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мэйпфре
1:1
Второй тайм: 50'
3' Желтая карточкаГодой Анибал
1:0
28' ГолАффул Харрисон
36' Желтая карточкаNiko Hansen
1:1
45' ГолХюсен Дэнни
|
3'
28'
1:0
36'
45'
1:1
Состав команд
23
Zack
Steffen
28
Niko
Hansen
11
Зарде
Гьяси
24
Nick
Lima
20
Годой
Анибал
Коламбус Крю 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Zack Steffen Вратарь
- 25 Аффул Харрисон Защитник
- 4 Менса Джонатан Защитник
- 17 Lalas Abubakar Защитник
- 19 Валенсуэла Мильтон Защитник
- 7 Artur Moraes III Полузащитник
- 6 Wil Trapp Полузащитник
- 9 Сантуш Педру Полузащитник
- 10 Фредерико Хигайн Полузащитник
- 28 Niko Hansen Полузащитник
- 11 Зарде Гьяси Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Jon Kempin Вратарь
- 16 Hector Jimenez Защитник
- 3 Уильямс Джош Защитник
- Грелла Майк Полузащитник
- 2 Кларк Рикардо Полузащитник
- 14 Adam Jahn Нападающий
- 18 Cristian Martinez VIII
- Главный тренер: Gregg Berhalter
Сан-Хосе Эрткуэйкс 4-4-2
- Основной состав
- 28 Andrew Tarbell Вратарь
- 23 Юнгвирт Флориан Защитник
- 30 Yeferson Quintana Защитник
- 31 Каммингс Харольд Защитник
- 24 Nick Lima Защитник
- 7 Эрикссон Магнус I Полузащитник
- 14 Jackson Yueill Полузащитник
- 20 Годой Анибал Полузащитник
- 11 Казаишвили Валерий Полузащитник
- 8 Вондоловски Крис Нападающий
- 9 Хюсен Дэнни Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Аффольтер Франсуа Защитник
- 6 Салинас Ши Защитник
- 25 Амариква Квинси Полузащитник
- 10 Хика Яхмир Полузащитник
- 27 Эйлаш Фатей Полузащитник
- 18 James Marcinkowski
- 16 Chris Wehan
- Главный тренер: Mikael Stahre
Предыдущие игры
Коламбус Крю (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.04.2018 Коламбус Крю 2:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 15.04.2018 Ди Си Юнайтед 1:0 Коламбус Крю М
- 08.04.2018 Чикаго Файр 1:0 Коламбус Крю М
- 31.03.2018 Коламбус Крю 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 25.03.2018 Коламбус Крю 3:1 Ди Си Юнайтед М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 10.03.2018 Коламбус Крю 3:2 Монреаль Импакт М
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 27.10.2017 Атланта Юнайтед 0:0 Коламбус Крю М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 01.10.2017 Коламбус Крю 2:0 Ди Си Юнайтед М
- 24.09.2017 Коламбус Крю 3:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:2 Коламбус Крю М
- 10.09.2017 Коламбус Крю 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
Сан-Хосе Эрткуэйкс (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 18.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 26.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 5:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Портленд Тимберс М
- 28.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:4 Чикаго Файр М
- 24.09.2017 Ди Си Юнайтед 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Торонто 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 28.08.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 0:3 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 24.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 10.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс ОК
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю М
Последние игры между собой
Коламбус Крю: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
Сан-Хосе Эрткуэйкс: победы: 4, ничьи: 6, поражения: 4
- 06.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:1 Коламбус Крю МЛС
- 28.08.2016 Коламбус Крю 2:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 17.05.2015 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:0 Коламбус Крю МЛС
- 13.04.2014 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 17.03.2013 Коламбус Крю 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 20.05.2012 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:1 Коламбус Крю МЛС
- 17.07.2011 Коламбус Крю 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 15.05.2011 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:0 Коламбус Крю МЛС
- 03.10.2010 Коламбус Крю 0:0 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 03.06.2010 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Коламбус Крю МЛС
- 09.08.2009 Сан-Хосе Эрткуэйкс 0:3 Коламбус Крю МЛС
- 28.05.2009 Коламбус Крю 2:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 08.06.2008 Коламбус Крю 0:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс МЛС
- 11.05.2008 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:3 Коламбус Крю МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Коламбус Крю
|1:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Торонто
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
36'
Niko Hansen получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Аффул Харрисон бьет в цель!
8'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Yeferson Quintana уходит с поля, а Аффольтер Франсуа выходит на его замену.
3'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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