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Стадион:
Коламбус Крю
1:1
Второй тайм: 50'
Сан-Хосе Эрткуэйкс
0'
3' Желтая карточка
Годой Анибал
1:0
28' Гол
Аффул Харрисон
36' Желтая карточка
Niko Hansen
1:1
45' Гол
Хюсен Дэнни
50'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Хюсен Дэнни бьет в цель!
Желтая карточка
36'
Niko Hansen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Аффул Харрисон бьет в цель!
8'
Сан-Хосе Эрткуэйкс делает замену. Yeferson Quintana уходит с поля, а Аффольтер Франсуа выходит на его замену.
Желтая карточка
3'
Годой Анибал получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Mapfre Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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