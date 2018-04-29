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Стадион: TCF Bank Stadium
0:1
Первый тайм: 39'
0:1
10' ГолЭлис Альберт
|
10'
0:1
Состав команд
12
Николсон
Сэм
23
Joe
Willis
22
Leonardo
II
24
Серен
Дарвин
17
Элис
Альберт
Миннесота Юнайтед 4-2-3-1
- Основной состав
- 33 Bobby Shuttleworth Вратарь
- 2 Carter Manley Защитник
- 15 Боксолл Михаэл Защитник
- 5 Кальво Франсиско Защитник
- 3 Тьессон Джером Защитник
- 20 Шуллер Расмус Полузащитник
- 7 Barreto da Silva Ibson I Полузащитник
- 12 Николсон Сэм Полузащитник
- 25 Кинтеро Карлос Полузащитник
- 10 Miguel Ibarra I Полузащитник
- 21 Christian Ramirez II Нападающий
- Запасные игроки
- 28 Matt Lampson Вратарь
- 19 Пангоп Франц Защитник
- 14 Brent Kallman Защитник
- Гомес Алекси Полузащитник
- 17 Collin Martin Полузащитник
- 23 Mason Toye
- 16 Harrison Heath
- Главный тренер: Adrian Heath
Хьюстон Динамо 4-2-3-1
- Основной состав
- 23 Joe Willis Вратарь
- 11 Andrew Wenger Защитник
- 2 Alejandro Fuenmayor Защитник
- 22 Leonardo II Защитник
- 7 Бизли Дамаркус Защитник
- 27 Гарсия Оскар IV Полузащитник
- 24 Серен Дарвин Полузащитник
- 17 Элис Альберт Полузащитник
- 10 Мартинес Томас Полузащитник
- 31 Киото Роммель Полузащитник
- 9 Mauro Manotas Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Chris Seitz Вратарь
- 3 Мачадо Адольфо Защитник
- 6 Александер Эрик Полузащитник
- 12 Алварес Артуро Полузащитник
- 8 Memo Rodriguez Нападающий
- 13 Luis Gil I
- 19 Mac Steeves
- Главный тренер: Wilmer Cabrera
Предыдущие игры
Миннесота Юнайтед (последние 20 матчей: +7 =2 -11)
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Портленд Тимберс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 01.04.2018 Миннесота Юнайтед 0:1 Атланта Юнайтед М
- 25.03.2018 Нью-Йорк Ред Буллз 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 17.03.2018 Миннесота Юнайтед 2:1 Чикаго Файр М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 22.10.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 3:2 Миннесота Юнайтед М
- 16.10.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 08.10.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 04.10.2017 Атланта Юнайтед 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Монреаль Импакт 2:3 Миннесота Юнайтед М
- 14.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 3:0 Миннесота Юнайтед М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Чикаго Файр 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 21.08.2017 Сиэтл Саундерс 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 06.08.2017 Миннесота Юнайтед 0:4 Сиэтл Саундерс М
- 30.07.2017 Миннесота Юнайтед 4:0 Ди Си Юнайтед М
Хьюстон Динамо (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 15.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Хьюстон Динамо М
- 01.04.2018 Хьюстон Динамо 0:2 Нью-Инглэнд Революшн М
- 17.03.2018 Ди Си Юнайтед 2:2 Хьюстон Динамо М
- 11.03.2018 Хьюстон Динамо 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 03.03.2018 Хьюстон Динамо 4:0 Атланта Юнайтед М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 06.11.2017 Портленд Тимберс 1:2 Хьюстон Динамо М
- 31.10.2017 Хьюстон Динамо 0:0 Портленд Тимберс М
- 27.10.2017 Хьюстон Динамо 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 22.10.2017 Хьюстон Динамо 3:0 Чикаго Файр М
- 16.10.2017 Спортинг Канзас-Сити 0:0 Хьюстон Динамо М
- 12.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Спортинг Канзас-Сити М
- 01.10.2017 Хьюстон Динамо 2:1 Миннесота Юнайтед М
- 28.09.2017 Хьюстон Динамо 3:3 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:0 Хьюстон Динамо М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Нью-Инглэнд Революшн
|1:0
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|4.
|Орландо Сити
|7
|4
|1
|2
|14 - 12
|13
|5.
|Коламбус Крю
|1:1
|9
|3
|3
|3
|12 - 10
|12
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|6
|3
|0
|3
|14 - 8
|9
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Торонто
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|0:1
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Хьюстон Динамо
|1:0
|7
|3
|2
|2
|15 - 9
|11
|6.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|7
|3
|1
|3
|8 - 10
|10
|7.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|8.
|Колорадо Рэпидс
|6
|2
|2
|2
|9 - 8
|8
|9.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|10.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|1:1
|7
|1
|3
|3
|12 - 14
|6
|11.
|Миннесота Юнайтед
|0:1
|8
|2
|0
|6
|9 - 16
|6
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Первый тайм
30'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
10'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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