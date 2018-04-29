  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Миннесота Юнайтед
0:1
Первый тайм: 39'
Хьюстон Динамо
0'
0:1
10' Гол
Элис Альберт
39'
Первый тайм
30'
Миннесота Старс делает замену. Christian Ramirez уходит с поля, а Mason Toye выходит на его замену.
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Элис Альберт бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на TCF Bank Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация