Стадион: Changchun Stadium
1:1
Второй тайм: 48'
1:0
14' ГолИгало Одион
29' Желтая карточкаGuang Li
39' Желтая карточкаХай Юй
1:1
41' ГолЛэй У
Второй тайм
48'
Фан Ксяодонг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
48'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
48'
Чао Хэ выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
47'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
47'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ играет в стеночку с партнером по команде. Халк Живанилдо это был.
46'
Судья сигнализирует, что Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Guang Li
46'
Fan Yi взял и забрал мяч на выходе
46'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
48'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
47'
Long Tan возвращается на поле, всё в порядке.
47'
Матч возобновится спорным мячом
47'
Ох, нехорошо это выглядит. Long Tan получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Long Tan на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
46'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Игрок клуба "Шанхай СИПГ" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Судья свистит. Rui Yu атаковал сзади соперника. Это Халк Живанилдо заработал своей команде штрафной
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
44'
Безумный фол. Хуэй-Кан Цай грубо играет против соперника. Пострадал Игало Одион
44'
Лэй У нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
44'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
44'
Marinho навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ толкнул локтем оппонента. Это Marinho заработал фол
42'
Хорошую попытку сделал Халк Живанилдо. Удар в створ, но вратарь начеку
42'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ делает пас партнеру.
42'
Отличные скиллы показывает Оскар дос Сантос, обводя своих соперников
41'
Халк Живанилдо сделал результативную передачу.
41'
Г О О О О Л - Лэй У из команды Шанхай СИПГ забил гол! Легко это для такого игрока, как Лэй У
41'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает навес прямо в штрафную.
41'
Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
39'
Судья подбегает и показывает Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отложенную желтую карточку за фол.
39'
39'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Marinho не пострадал и надо продолжать игру!
37'
Опасность предотвращена - Оскар дос Сантос из команды Шанхай СИПГ вступил в отбор удачно
37'
Отличные скиллы показывает Marinho, обводя своих соперников
36'
Фан Ксяодонг коснулся мяча рукой.
36'
Чао Хэ нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
ПЕРЕКЛАДИНА! Игало Одион упустил отличный момент, он пробил в перекладину, хотя должен был забивать!
36'
Marinho из команды Чанчунь Ятай делает навес прямо в штрафную.
36'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай отдал передачу, которая была заблокирована.
36'
Отличные скиллы показывает Marinho, обводя своих соперников
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
35'
Жанг Ксяофей из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
34'
34'
Как он промахнулся? Вибе Лассе имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
34'
Отличные скиллы показывает Вибе Лассе, обводя своих соперников
34'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Игрок из команды Шанхай СИПГ делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
34'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
34'
Zhe Jiang получил травму и заменен. Жанг Ксяофей выходит на поле.
33'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhe Jiang получил травму и медбригада забирает его с поля.
33'
Zhe Jiang на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
33'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
32'
Fan Yi из команды Чанчунь Ятай сделал отличный сейв!
32'
Халк Живанилдо нанес удар издали, а Fan Yi отбил его обратно в игру!
32'
Безумный фол. Marinho грубо играет против соперника. Пострадал Binbin Chen
31'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ахмедов Одил оказался на газоне.
31'
Игало Одион пробует нанести удар издали, но Цзюнь-Лин Янь держит все под контролем
30'
Лэй У из команды Шанхай СИПГ в офсайде
30'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
Guang Li получил желтую карточку от судьи
29'
Безумный фол. Guang Li грубо играет против соперника. Пострадал Халк Живанилдо
27'
27'
Шанс! Хай Юй из команды Шанхай СИПГ пробил головой, но мимо
27'
Оскар дос Сантос навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
26'
Судья сигнализирует, что Игало Одион из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
26'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
26'
Игроки ФК "Чанчунь Ятай" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
25'
Zhe Jiang из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Халк Живанилдо оказался на газоне.
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
24'
24'
Цзюнь-Лин Янь взял и забрал мяч на выходе
24'
Фан Ксяодонг навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
24'
Судья свистит. Binbin Chen атаковал сзади соперника. Это Фан Ксяодонг заработал своей команде штрафной
23'
22'
Какой промах! Лэй У имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
22'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
22'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай играет слишком грубо. Ахмедов Одил оказался на газоне.
20'
Marinho нарушает правила. Ахмедов Одил пострадал
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
20'
19'
Ахмедов Одил из команды Шанхай СИПГ делает неудачный навес.
18'
17'
Игало Одион наказан за толчок Шэньчао Ван
16'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
16'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
15'
Судья сигнализирует, что Guang Li из команды Чанчунь Ятай поставил подножку. Пострадал Оскар дос Сантос
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 60% времени, а гости – 40%.
14'
Zhe Jiang сделал результативную передачу.
14'
Г О О О О Л - Игало Одион изменил счет на табло!
14'
ШАНС! Игало Одион вышел один-на-один с голкипером...
14'
Игало Одион из команды Чанчунь Ятай идет с мячом вперед на обострение...
14'
Zhe Jiang выбил мяч подальше от ворот.
13'
13'
13'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
11'
11'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
10'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Фан Ксяодонг из команды Чанчунь Ятай навешивает в штрафную с рикошетом.
9'
Long Tan нанес удар, но тот был заблокирован.
9'
Jie Sun из команды Чанчунь Ятай сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
9'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай подал угловой слева.
9'
Цзюнь-Лин Янь отбил мяч на угловой после удара Marinho из штрафной площади.
8'
Цзюнь-Лин Янь из команды Шанхай СИПГ сделал отличный сейв!
8'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай нанес удар, мяч после которого попал в перекладину, после того, как вратарь отбил мяч.
8'
Судья сигнализирует, что Хай Юй из команды Шанхай СИПГ поставил подножку. Пострадал Marinho
8'
6'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
6'
Ахмедов Одил нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
Халк Живанилдо из команды Шанхай СИПГ делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Фан Ксяодонг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Binbin Chen из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
5'
Jie Sun выносит мяч и сбавляет давление на ворота
5'
Хай Юй из команды Шанхай СИПГ отправил кросс в штрафную...
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
4'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай в офсайде
4'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
4'
Вибе Лассе из команды Чанчунь Ятай сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Игало Одион мяча так и не получил
3'
Чао Хэ из команды Чанчунь Ятай делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
2'
Guan He выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Long Tan из команды Чанчунь Ятай отправил кросс в штрафную...
2'
Кэ Ши выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Marinho нанес удар, но тот был заблокирован.
1'
Игрок из команды Чанчунь Ятай делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
1'
Поле не в лучшем состоянии, но все-таки на нем можно играть.
1'
Сегодня отличная погода для футбола.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Чанчунь Ятай". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Changchun Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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