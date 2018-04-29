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Стадион:
Шаньдун Лунэн
2:1
Конец матча
Хэнань Цзянье
0'
0:1
39' Гол
Бассогог Кристиан
1:1
47' Гол
Jingdao Jin
2:1
56' Гол
Jingdao Jin
66' Желтая карточка
Zheng Zheng
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Ли Бенджиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
93'
Шанс! Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
92'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
92'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin

91'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
91'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
Угловой
91'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
90'
Должен был быть гол! Тарделли Диего имел отличный шанс, но Ву Ян не дал голу состоятся!
90'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
88'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
87'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Changjie Du
Угловой
85'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Цао Гу
82'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
81'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
80'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
80'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
Фол, нарушение
78'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ву Ян
77'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
Фол, нарушение
77'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
76'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Ли Бенджиан
Офсайд
75'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
75'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
74'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
74'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
Игрок клуба "Шаньдун Лунэн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
72'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
72'
Как он промахнулся? Тарделли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
71'
ШАНС! Жил Карлос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
Угловой
71'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
70'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ваш Те Рикарду
68'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
68'
Цао Гу из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
68'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
67'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
66'
Женг Женг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
66'
Безумный фол. Женг Женг грубо играет против соперника. Пострадал Бассогог Кристиан
Офсайд
66'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
65'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
65'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
65'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
64'
Ма Ксянгью нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
64'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
64'
ШАНС! Ма Ксянгью нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
63'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
61'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
61'
Игрок клуба "Хэнань Цзянье" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
61'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
Удар от ворот произведет Шаньдун Лунэн
60'
ШАНС! Кала Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
59'
Далэй Ван взял и забрал мяч на выходе
Угловой
58'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
56'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Jingdao Jin изменил счет на табло!
56'
Тарделли Диего разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
Удар от ворот произведет Хэнань Цзянье
Угловой
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
Фол, нарушение
55'
Пелле Грациано нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
54'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
Угловой
53'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
52'
Тарделли Диего нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
Угловой
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
Фол, нарушение
49'
Cheng Long нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
Описание гола
47'
Г О О О О Л! - Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забивает благодаря рикошету.
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
Угловой
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
47'
Kuo Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
46'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
42'
Хао Юньминь нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
39'
Zhao Ke сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан записал гол на свой счет!
Фол, нарушение
36'
Женг Женг нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
Фол, нарушение
35'
Кала Хуан нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
Фол, нарушение
34'
Ма Ксянгью нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
Фол, нарушение
32'
Kuo Yang нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
Фол, нарушение
30'
Zhao Ke нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
Фол, нарушение
30'
Пелле Грациано нарушает правила. Кала Хуан пострадал
Фол, нарушение
28'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Junsheng Yao пострадал
Фол, нарушение
26'
Jingdao Jin нарушает правила. Hao Chen пострадал
Фол, нарушение
23'
Junsheng Yao нарушает правила. Кала Хуан пострадал
Угловой
21'
Шаньдун Лунэн подает корнер.
Угловой
18'
Шаньдун Лунэн подает корнер.
Фол, нарушение
15'
Ма Ксянгью нарушает правила. Xinghan Wu пострадал
Угловой
14'
Шаньдун Лунэн подает корнер.
Фол, нарушение
14'
Кала Хуан нарушает правила. Junsheng Yao пострадал
Офсайд
13'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье в офсайде
Фол, нарушение
13'
Хао Юньминь нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
Фол, нарушение
10'
Ма Ксянгью нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
Угловой
9'
Шаньдун Лунэн подает корнер.
Фол, нарушение
8'
Цао Гу нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
Угловой
4'
Шаньдун Лунэн подает корнер.
Угловой
2'
Хэнань Цзянье подает корнер.
Фол, нарушение
1'
Junsheng Yao нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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