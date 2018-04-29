Стадион: Jinan Olympic Sports Center Stadium
2:1
Конец матча
0:1
39' ГолБассогог Кристиан
1:1
47' ГолJingdao Jin
2:1
56' ГолJingdao Jin
66' Желтая карточкаZheng Zheng
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
Ли Бенджиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
93'
93'
Шанс! Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье пробил головой, но мимо
92'
92'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
91'
91'
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
90'
Должен был быть гол! Тарделли Диего имел отличный шанс, но Ву Ян не дал голу состоятся!
90'
Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
90'
88'
Судья сигнализирует, что Цао Гу из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Jingdao Jin
88'
87'
Тактическая замена. Hailong Li уходит с поля и его заменяет Junshuai Liu
87'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
86'
Игра остановлена. Игроки толкают друг друга и ссорятся, рефери должен предпринять что-нибудь.
85'
Тактическая замена. Ма Ксянгью уходит с поля и его заменяет Changjie Du
85'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
85'
Судья сигнализирует, что Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Цао Гу
82'
82'
81'
81'
Kuo Yang нанес удар, но тот был заблокирован.
80'
80'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
80'
Отличные скиллы показывает Тарделли Диего, обводя своих соперников
78'
Судья сигнализирует, что Пелле Грациано из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ву Ян
77'
Ву Ян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
77'
Тактическая замена. Xinghan Wu уходит с поля и его заменяет Жанг Чи
77'
Судья сигнализирует, что Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
76'
Тактическая замена. Jinbao Zhong уходит с поля и его заменяет Ли Бенджиан
75'
Ваш Те Рикарду из команды Хэнань Цзянье в офсайде
75'
74'
74'
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
73'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
73'
72'
Судья сигнализирует, что Hao Chen из команды Хэнань Цзянье поставил подножку. Пострадал Тарделли Диего
72'
Как он промахнулся? Тарделли Диего имел отличный шанс забить, но как-то умудрился пробить мимо!
72'
71'
ШАНС! Жил Карлос нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн отправил кросс в штрафную...
71'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн разыграл угловой с левого угла.
70'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
68'
Судья сигнализирует, что Цуй Пэн из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Ваш Те Рикарду
68'
68'
68'
67'
67'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Женг Женг сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
66'
Безумный фол. Женг Женг грубо играет против соперника. Пострадал Бассогог Кристиан
66'
Тарделли Диего из команды Шаньдун Лунэн в офсайде
65'
65'
Бассогог Кристиан навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
65'
Судья сигнализирует, что Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн поставил подножку. Пострадал Бассогог Кристиан
64'
Ма Ксянгью нанес удар, но тот был заблокирован.
64'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
64'
64'
ШАНС! Ма Ксянгью нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
63'
Кала Хуан из команды Хэнань Цзянье разыграл угловой с правого угла.
63'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье отдал передачу, которая была заблокирована.
62'
61'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
61'
61'
Ма Ксянгью из команды Хэнань Цзянье делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
ШАНС! Кала Хуан нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
59'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
59'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
59'
58'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье подал угловой справа.
56'
Тарделли Диего сделал результативную передачу.
56'
Г О О О О Л - Jingdao Jin изменил счет на табло!
56'
Тарделли Диего разрезает оборону соперника отличным пасом
56'
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
55'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Пелле Грациано нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
54'
Бассогог Кристиан из команды Хэнань Цзянье делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
53'
Ву Ян взял и забрал мяч на выходе
53'
Xinghan Wu из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
52'
Тарделли Диего нанес удар головой, но Ву Ян спокойно отбил мяч.
51'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
49'
Cheng Long нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
47'
Г О О О О Л! - Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн забивает благодаря рикошету.
47'
Junsheng Yao из команды Шаньдун Лунэн делает пас партнеру.
47'
Jingdao Jin из команды Шаньдун Лунэн делает навес прямо в штрафную.
47'
Хао Юньминь из команды Шаньдун Лунэн подал угловой слева.
47'
Kuo Yang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Тактическая замена. Junsheng Yao уходит с поля и его заменяет Цуй Пэн
46'
Дай Лин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Cheng Long из команды Хэнань Цзянье отправил кросс в штрафную...
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Хао Юньминь нарушает правила. Ваш Те Рикарду пострадал
39'
Zhao Ke сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Бассогог Кристиан записал гол на свой счет!
36'
Женг Женг нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
35'
Кала Хуан нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
34'
Ма Ксянгью нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
32'
Kuo Yang нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
30'
Zhao Ke нарушает правила. Пелле Грациано пострадал
30'
Пелле Грациано нарушает правила. Кала Хуан пострадал
28'
Бассогог Кристиан нарушает правила. Junsheng Yao пострадал
26'
Jingdao Jin нарушает правила. Hao Chen пострадал
23'
Junsheng Yao нарушает правила. Кала Хуан пострадал
21'
18'
15'
Ма Ксянгью нарушает правила. Xinghan Wu пострадал
14'
14'
Кала Хуан нарушает правила. Junsheng Yao пострадал
13'
Kuo Yang из команды Хэнань Цзянье в офсайде
13'
Хао Юньминь нарушает правила. Jinbao Zhong пострадал
10'
Ма Ксянгью нарушает правила. Хао Юньминь пострадал
9'
8'
Цао Гу нарушает правила. Jingdao Jin пострадал
4'
2'
Хэнань Цзянье подает корнер.
1'
Junsheng Yao нарушает правила. Ма Ксянгью пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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