Стадион: Хонгкоу
1:0
Конец матча
20' Желтая карточкаAidi Fulang Xisi
24' Желтая карточкаХайо Ронг
25' Желтая карточкаМорено Джованни
1:0
62' ГолМорено Джованни
66' Желтая карточкаJianbin Li
73' Желтая карточкаМушекви Няша
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
93'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
93'
Карраско Янник нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой
92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
90'
Судья свистит. Bo Sun атаковал сзади соперника. Это Ромеро Оскар заработал своей команде штрафной
90'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
90'
90'
Guowen Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
89'
Ming'an Cui не смог попасть в створ ударом издали
87'
87'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
87'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Отличные скиллы показывает Гуарин Фредди, обводя своих соперников
86'
Судья сигнализирует, что Bo Sun из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
86'
85'
Тактическая замена. Shuai Li уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
85'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
85'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Bo Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
85'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
85'
Ли Цзяньбен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
83'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
82'
Мушекви Няша не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
79'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин.
79'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
79'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Jinxian Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
76'
76'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
75'
Yanfeng Dong из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
75'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Гао Ди уходит с поля и его заменяет Ruofan Liu
73'
Мушекви Няша получил желтую карточку от судьи
73'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Aidi Fulang Xisi пострадал.
72'
Морено Джованни возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Тактическая замена. Женг Жианфен уходит с поля и его заменяет Yanfeng Dong
71'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
70'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
70'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
69'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
68'
67'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
66'
Рефери не любит споров - именно за это Ли Цзяньбен сейчас получил желтую
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
64'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
62'
ГОЛ! Легко закончил атаку Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа, забив в пустые ворота!
62'
Плохо сыграл Ming'an Cui - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
62'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
62'
Ромеро Оскар нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
61'
Янг Шенпинг возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Шенпинг получил травму и медбригада забирает его с поля.
61'
Янг Шенпинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
56'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
55'
55'
55'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
54'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
54'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с правого угла.
54'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игроки ФК "Далянь Эйрбин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
52'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Xiaoming Li
51'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
51'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
50'
Безумный фол. Ксин Шенг грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
49'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
48'
Jinxian Wang коснулся мяча рукой.
47'
47'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
46'
Гуарин Фредди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
44'
Судья сигнализирует, что Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
43'
42'
Судья сигнализирует, что Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
41'
Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Хайо Ронг оказался на газоне.
40'
39'
Ксин Шенг наказан за толчок Мушекви Няша
38'
Ромеро Оскар наказан за толчок Женг Жианфен
37'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Янг Шенпинг пострадал.
34'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
34'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
34'
Судья сигнализирует, что Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
30'
Shuai Li коснулся мяча рукой.
29'
Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Женг Жианфен пострадал.
29'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
28'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
28'
Гао Ди мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
27'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
25'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
25'
Морено Джованни получил желтую карточку от судьи
25'
Безумный фол. Морено Джованни грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
24'
Хайо Ронг получил желтую карточку от судьи
24'
Судья сигнализирует, что Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
21'
20'
Aidi Fulang Xisi получил желтую карточку от судьи
20'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
20'
Гайтан Николас возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
19'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
19'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Гайтан Николас заработал фол
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с левого угла.
18'
О, нет. Из многообещающей позиции Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
18'
Jinxian Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Ли Цзяньбен наказан за толчок Мушекви Няша
15'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Джианйвинг Мао получил травму и заменен. Гао Ди выходит на поле.
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Джианйвинг Мао получил травму и медбригада забирает его с поля.
13'
Джианйвинг Мао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
13'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Головой пробил Мушекви Няша, но голкипер отбил его в поле!
13'
13'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин идет с мячом вперед на обострение...
12'
Ксин Шенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Ромеро Оскар пробил со штрафного прямо в стенку
9'
Янг Шенпинг нарушает правила. Джианйвинг Мао пострадал
8'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
7'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Мушекви Няша
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
6'
Мушекви Няша нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Головой пробил Мушекви Няша, но голкипер отбил его в поле!
6'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
5'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает пас партнеру.
4'
Ming'an Cui нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
2'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
1'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
1'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация