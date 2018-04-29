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Стадион:
Шанхай Шэньхуа
1:0
Конец матча
Далянь Эйрбин
0'
20' Желтая карточка
Aidi Fulang Xisi
24' Желтая карточка
Хайо Ронг
25' Желтая карточка
Морено Джованни
1:0
62' Гол
Морено Джованни
66' Желтая карточка
Jianbin Li
73' Желтая карточка
Мушекви Няша
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
94'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
93'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
93'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
93'
Карраско Янник нанес удар, но вратарь перевел мяч на угловой

92'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
91'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
90'
Судья свистит. Bo Sun атаковал сзади соперника. Это Ромеро Оскар заработал своей команде штрафной
90'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
90'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Guowen Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
89'
Тактическая замена. Морено Джованни уходит с поля и его заменяет Zhen Cong
89'
Ming'an Cui не смог попасть в створ ударом издали
87'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
87'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
87'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
87'
Отличные скиллы показывает Гуарин Фредди, обводя своих соперников
Фол, нарушение
86'
Судья сигнализирует, что Bo Sun из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Jiajun Bai
86'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
85'
Тактическая замена. Shuai Li уходит с поля и его заменяет Guowen Sun
85'
Ромеро Оскар не смог попасть в створ ударом издали
85'
Игроки ФК "Шанхай Шэньхуа" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
85'
Гуарин Фредди выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Bo Sun из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
85'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
85'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин подал угловой справа.
85'
Ли Цзяньбен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
84'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Jiajun Bai выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
83'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
82'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
82'
Мушекви Няша не смог попасть в створ ударом издали
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
80'
Тактическая замена. Jinxian Wang уходит с поля и его заменяет Bo Sun
79'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин.
79'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
79'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа идет с мячом вперед на обострение...
79'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
79'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин навешивает в штрафную с рикошетом.
78'
Jinxian Wang нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
76'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
76'
Гуарин Фредди из команды Шанхай Шэньхуа пробил со штрафного, но очень мимо цели.
Фол, нарушение
75'
Yanfeng Dong из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Морено Джованни оказался на газоне.
75'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Гао Ди уходит с поля и его заменяет Ruofan Liu
Желтая карточка
73'
Мушекви Няша получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Aidi Fulang Xisi пострадал.
Травма, повреждение
72'
Морено Джованни возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
72'
Ох, нехорошо это выглядит. Морено Джованни получил травму и медбригада забирает его с поля.
71'
Тактическая замена. Женг Жианфен уходит с поля и его заменяет Yanfeng Dong
Травма, повреждение
71'
Морено Джованни на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
71'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
71'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
Офсайд
70'
Гао Ди из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Фол, нарушение
69'
Судья сигнализирует, что Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
68'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Ли Шуай выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
66'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Желтая карточка
66'
Рефери не любит споров - именно за это Ли Цзяньбен сейчас получил желтую
65'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
65'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
64'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Описание гола
62'
ГОЛ! Легко закончил атаку Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа, забив в пустые ворота!
62'
Плохо сыграл Ming'an Cui - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
62'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
62'
Ромеро Оскар нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
Травма, повреждение
61'
Янг Шенпинг возвращается на поле, всё в порядке.
61'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
61'
Ох, нехорошо это выглядит. Янг Шенпинг получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
61'
Янг Шенпинг на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
61'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
57'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
57'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
56'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Ксин Шенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
55'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
55'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 41% времени, а гости – 59%.
54'
Ли Цзяньбен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Женг Жианфен из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Угловой
54'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с правого угла.
54'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Игроки ФК "Далянь Эйрбин" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
53'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок из команды Шанхай Шэньхуа делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Xiaoming Li
51'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
51'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
50'
Безумный фол. Ксин Шенг грубо играет против соперника. Пострадал Гайтан Николас
49'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
49'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
48'
Jinxian Wang коснулся мяча рукой.
47'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
47'
Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
46'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Мушекви Няша выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
46'
Ромеро Оскар из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой справа.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Jiajun Bai из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
46'
Гуарин Фредди отлично пробил со штрафного, но вратарь справился с ударом.
Фол, нарушение
44'
Судья сигнализирует, что Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Ромеро Оскар
43'
Удар от ворот произведет Далянь Эйрбин
Фол, нарушение
42'
Судья сигнализирует, что Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Морено Джованни
Фол, нарушение
41'
Yaopeng Wang из команды Далянь Эйрбин играет слишком грубо. Хайо Ронг оказался на газоне.
40'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
39'
Ксин Шенг наказан за толчок Мушекви Няша
Фол, нарушение
38'
Ромеро Оскар наказан за толчок Женг Жианфен
Фол, нарушение
37'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Янг Шенпинг пострадал.
Угловой
34'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
34'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
34'
Судья сигнализирует, что Xiaoming Li из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Гайтан Николас
33'
Игрок клуба "Шанхай Шэньхуа" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
31'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Ромеро Оскар навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
30'
Shuai Li коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
29'
Ксин Шенг из команды Шанхай Шэньхуа опасно и грубо сыграл. Женг Жианфен пострадал.
29'
Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
Угловой
28'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа подал угловой слева.
28'
Гао Ди мяч отрикошетил от ворот
27'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
27'
Карраско Янник не смог попасть в створ ударом издали
25'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
25'
Морено Джованни получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
25'
Безумный фол. Морено Джованни грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
Желтая карточка
24'
Хайо Ронг получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
24'
Судья сигнализирует, что Хайо Ронг из команды Шанхай Шэньхуа поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
21'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
20'
Aidi Fulang Xisi получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
20'
Aidi Fulang Xisi из команды Шанхай Шэньхуа играет слишком грубо. Мушекви Няша оказался на газоне.
Травма, повреждение
20'
Гайтан Николас возвращается на поле, всё в порядке.
19'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
19'
Ох, нехорошо это выглядит. Гайтан Николас получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
19'
Гайтан Николас на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
Фол, нарушение
19'
Морено Джованни из команды Шанхай Шэньхуа толкнул локтем оппонента. Это Гайтан Николас заработал фол
19'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
19'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
Угловой
18'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с левого угла.
18'
О, нет. Из многообещающей позиции Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
18'
Jinxian Wang навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
18'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
17'
Ли Цзяньбен наказан за толчок Мушекви Няша
15'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
14'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
13'
Джианйвинг Мао получил травму и заменен. Гао Ди выходит на поле.
Травма, повреждение
13'
Ох, нехорошо это выглядит. Джианйвинг Мао получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
13'
Джианйвинг Мао на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
13'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
13'
Игрок клуба "Далянь Эйрбин" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Головой пробил Мушекви Няша, но голкипер отбил его в поле!
13'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
13'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин идет с мячом вперед на обострение...
12'
Ксин Шенг пробил головой, вратарь справился с ударом.
12'
Ромеро Оскар пробил со штрафного прямо в стенку
Фол, нарушение
9'
Янг Шенпинг нарушает правила. Джианйвинг Мао пострадал
8'
Aidi Fulang Xisi выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
7'
Aidi Fulang Xisi наказан за толчок Мушекви Няша
7'
Удар от ворот произведет Шанхай Шэньхуа
6'
Мушекви Няша нанес удар чуть мимо. Близко!
6'
Головой пробил Мушекви Няша, но голкипер отбил его в поле!
Угловой
6'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
5'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
5'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает пас партнеру.
Фол, нарушение
4'
Ming'an Cui нарушает правила. Гуарин Фредди пострадал
2'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Угловой
1'
Далянь Эйрбин произведет угловой с правой стороны.
Офсайд
1'
Джианйвинг Мао из команды Шанхай Шэньхуа в офсайде
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hongkou Football Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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