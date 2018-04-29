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Стадион:
Чуньцинь Лифан
0:1
Конец матча
Гуанчжоу Фули
0'
0:1
39' Гол
Renato III
73' Желтая карточка
Синьли Пэн
88' Желтая карточка
Miao Tang II
90'+5
Второй тайм
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
94'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
94'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
93'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали

92'
Инь Цуняо нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гуанчжоу Фули делает замену. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля, а Xin Wang выходит на его замену.
90'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
90'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
89'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с левого угла.
89'
Цуй Юнчжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Желтая карточка
88'
Рефери не любит споров - именно за это Miao Tang сейчас получил желтую
88'
Zhizhao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
88'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
87'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
87'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
85'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Zhengyu Huang
84'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
84'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
83'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
83'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
82'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
82'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
82'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
81'
Динь Цзе не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
79'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
79'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
78'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
76'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Cao Dong
76'
Кардек Алан получил травму и заменен. Инь Цуняо выходит на поле.
Травма, повреждение
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
75'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар издали, а Суй Вейе отбил его обратно в игру!
Желтая карточка
73'
Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
73'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Zhizhao Chen
73'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
73'
Чжи Сяо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
Травма, повреждение
72'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Фернандиньо Луис III мяч отрикошетил от ворот
72'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
71'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
71'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
69'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
Junior Urso выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
68'
Лю Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Ву Ксинг выбил мяч подальше от ворот.
67'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
67'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
67'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
67'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
Угловой
66'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
66'
Hao Luo нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Miao Tang атаковал сзади соперника. Это Фернандиньо Луис III заработал своей команде штрафной
65'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
64'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
Офсайд
62'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
62'
После штрафного удара,который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
Фол, нарушение
62'
Судья сигнализирует, что Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
61'
Тактическая замена. Junliang Ma уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
61'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Ke Yang
60'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
60'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
Фол, нарушение
60'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
59'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
57'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
56'
Йи Тенг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу одноклубнику.
56'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
56'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
Фол, нарушение
56'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
Фол, нарушение
55'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лю Лин
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Фернандиньо Луис III не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
Фол, нарушение
53'
Судья сигнализирует, что Junliang Ma из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
52'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
52'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Офсайд
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
51'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
50'
Junliang Ma выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
50'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
50'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
49'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Junior Urso навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
49'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лю Лин
48'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
47'
Fernando Conceicao мяч отрикошетил от ворот
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
Tixiang Li выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
Фол, нарушение
47'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
Фол, нарушение
46'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
45'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
45'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Рибейро Калихто Ренатиньо грубо играет против соперника. Пострадал Ву Ксинг
45'
Игрок клуба "Чуньцинь Лифан" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Гуанчжоу Фули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
43'
Динь Цзе выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
42'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Угловой
42'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан подал угловой справа.
Фол, нарушение
41'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Лю Лин пострадал
39'
Лю Лин сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Гуанчжоу Фули" отправил мяч головой в ворота.
38'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
38'
Фернандиньо Луис III нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
Угловой
31'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
Фол, нарушение
29'
Miao Tang нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
Офсайд
27'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Фол, нарушение
27'
Синьли Пэн нарушает правила. Junliang Ma пострадал
Фол, нарушение
21'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Йи Тенг пострадал
Угловой
19'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
Фол, нарушение
17'
Цзин Фэн нарушает правила. Лю Лин пострадал
Фол, нарушение
14'
Йи Тенг нарушает правила. Кардек Алан пострадал
Офсайд
14'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
Фол, нарушение
9'
Junliang Ma нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
Угловой
5'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
Фол, нарушение
3'
Чжи Сяо нарушает правила. Джиазе Танг пострадал
Фол, нарушение
2'
Tixiang Li нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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