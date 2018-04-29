Стадион: Chongqing Olympic Sports Center
0:1
Конец матча
0:1
39' ГолRenato III
73' Желтая карточкаСиньли Пэн
88' Желтая карточкаMiao Tang II
Второй тайм
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
После дальнего удара, который нанес Захави Эран мяч отбит вратарем
94'
94'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
93'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
93'
Fernando Conceicao не смог попасть в створ ударом издали
92'
Инь Цуняо нанес удар, но тот был заблокирован.
92'
92'
Синьли Пэн не смог попасть в створ ударом издали
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Гуанчжоу Фули делает замену. Рибейро Калихто Ренатиньо уходит с поля, а Xin Wang выходит на его замену.
90'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
90'
90'
Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
89'
Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули разыграл угловой с левого угла.
89'
Цуй Юнчжэ предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
89'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Рефери не любит споров - именно за это Miao Tang сейчас получил желтую
88'
Zhizhao Chen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
87'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
87'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
87'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
86'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
85'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
85'
85'
Джиазе Танг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
85'
Тактическая замена. Чжи Сяо уходит с поля и его заменяет Zhengyu Huang
84'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
83'
83'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
82'
Cao Dong из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
82'
82'
82'
Синьли Пэн из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
81'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
81'
Динь Цзе не смог попасть в створ ударом издали
80'
Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
80'
Ченг Юелей выносит мяч и сбавляет давление на ворота
80'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
79'
Судья сигнализирует, что Лю Лин из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
79'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
78'
78'
76'
Тактическая замена. Ву Ксинг уходит с поля и его заменяет Cao Dong
76'
Кардек Алан получил травму и заменен. Инь Цуняо выходит на поле.
75'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
75'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
75'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
74'
Рибейро Калихто Ренатиньо нанес удар издали, а Суй Вейе отбил его обратно в игру!
73'
Синьли Пэн получил желтую карточку от судьи
73'
Безумный фол. Синьли Пэн грубо играет против соперника. Пострадал Zhizhao Chen
73'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
73'
73'
Чжи Сяо предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
73'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
73'
72'
Кардек Алан возвращается на поле, всё в порядке.
72'
Фернандиньо Луис III мяч отрикошетил от ворот
72'
71'
Junior Urso из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
71'
Игроки ФК "Гуанчжоу Фули" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
71'
71'
71'
Hao Luo из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
70'
Ох, нехорошо это выглядит. Кардек Алан получил травму и медбригада забирает его с поля.
69'
Кардек Алан на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
69'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
68'
68'
68'
Лю Лин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Ву Ксинг выбил мяч подальше от ворот.
67'
67'
67'
67'
66'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан разыграл угловой с правого угла.
66'
Hao Luo нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Плохо сыграл Йи Тенг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
66'
Fernando Conceicao навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
66'
Судья свистит. Miao Tang атаковал сзади соперника. Это Фернандиньо Луис III заработал своей команде штрафной
65'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
64'
Судья сигнализирует, что Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
64'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
64'
Фернандиньо Луис III из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
62'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
62'
После штрафного удара,который нанес Рибейро Калихто Ренатиньо мяч отбивается вратарем и возвращается в игру
62'
Судья сигнализирует, что Ke Yang из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Захави Эран
61'
Тактическая замена. Junliang Ma уходит с поля и его заменяет Zhizhao Chen
61'
Тактическая замена. Цзин Фэн уходит с поля и его заменяет Ke Yang
60'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
60'
Джианг Джихон выносит мяч и сбавляет давление на ворота
60'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
60'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает пас партнеру.
60'
Судья сигнализирует, что Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Fernando Conceicao
59'
Игрок клуба "Гуанчжоу Фули" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
58'
57'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
57'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан делает передачу одноклубнику.
56'
Ву Ксинг из команды Чуньцинь Лифан отправил кросс в штрафную...
56'
Поле очень плохое. В нескольких местах оно даже облысело.
56'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
55'
Судья сигнализирует, что Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лю Лин
54'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
Фернандиньо Луис III не смог реализовтаь такой момент! Вратарь в этом эпизоде сыграл выше всяких похвал.
53'
Судья сигнализирует, что Junliang Ma из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Синьли Пэн
52'
52'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
52'
ШАНС! Цзин Фэн нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Кардек Алан из команды Чуньцинь Лифан в офсайде
51'
50'
Junliang Ma выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Fernando Conceicao из команды Чуньцинь Лифан подал угловой слева.
50'
Йи Тенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
Цзин Фэн из команды Чуньцинь Лифан идет с мячом вперед на обострение...
49'
Джиазе Танг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Junior Urso навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
49'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Лю Лин
48'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
48'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули отправил кросс в штрафную...
48'
47'
Fernando Conceicao мяч отрикошетил от ворот
47'
Судья сигнализирует, что Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Tixiang Li
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
Miao Tang из команды Гуанчжоу Фули навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
47'
47'
Цуй Юнчжэ из команды Чуньцинь Лифан делает навес прямо в штрафную.
47'
Судья сигнализирует, что Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Динь Цзе
46'
Судья сигнализирует, что Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан поставил подножку. Пострадал Рибейро Калихто Ренатиньо
46'
[2] - столько добавил арбитр времени.
46'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
45'
Шанс! Динь Цзе из команды Чуньцинь Лифан пробил головой, но мимо
45'
Фернандиньо Луис III навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
45'
Безумный фол. Рибейро Калихто Ренатиньо грубо играет против соперника. Пострадал Ву Ксинг
45'
44'
Hao Luo выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Игрок из команды Гуанчжоу Фули делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
43'
Динь Цзе выбил мяч подальше от ворот.
42'
Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
42'
41'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Лю Лин пострадал
39'
Лю Лин сделал результативную передачу.
39'
ГО-О-О-О-ОЛ! Рибейро Калихто Ренатиньо из клуба "Гуанчжоу Фули" отправил мяч головой в ворота.
38'
Удар от ворот произведет Гуанчжоу Фули
38'
Фернандиньо Луис III нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули делает отличный кросс...
37'
Судья сигнализирует, что Рибейро Калихто Ренатиньо из команды Гуанчжоу Фули поставил подножку. Пострадал Цзин Фэн
31'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
29'
Miao Tang нарушает правила. Фернандиньо Луис III пострадал
27'
Захави Эран из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
27'
Синьли Пэн нарушает правила. Junliang Ma пострадал
21'
Фернандиньо Луис III нарушает правила. Йи Тенг пострадал
19'
Гуанчжоу Фули подает корнер.
14'
Йи Тенг нарушает правила. Кардек Алан пострадал
14'
Чжи Сяо из команды Гуанчжоу Фули в офсайде
9'
Junliang Ma нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
5'
Чуньцинь Лифан подает корнер.
3'
Чжи Сяо нарушает правила. Джиазе Танг пострадал
2'
Tixiang Li нарушает правила. Цзин Фэн пострадал
1'
Из-за технических неполадок мы не можем предоставить вам актуальную информацию об игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Chongqing Olympic Sports Center. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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