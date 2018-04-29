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Стадион:
Бэйцзин Гоань
4:3
Конец матча
Гуйчжоу Чжичэн
0'
1:0
6' Гол
Виера Хонатан
15' Желтая карточка
Ting Yang
2:0
18' Гол
Виера Хонатан
3:0
26' Гол
Ба Дунь
3:1
36' Гол
Bubacarr Trawally
45' Желтая карточка
Junlin Min
4:1
48' Гол
Бакамбу Седрик
52' Желтая карточка
Вей Ду
62' Желтая карточка
Festus Baise
4:2
75' Гол
Bubacarr Trawally
4:3
77' Гол
Bubacarr Trawally
90'+5
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бэйцзин Гоань вырывает победу
Свисток
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
91'
Ziming Wang коснулся мяча рукой.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.

90'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Xiaole Wang
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
82'
Junlin Min нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Травма, повреждение
79'
Zhongguo Chi возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhongguo Chi получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
78'
Zhongguo Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Junlin Min сделал результативную передачу.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
Угловой
76'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
76'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Чери Тьяронн
75'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
75'
Виера Хонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Описание гола
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
Угловой
74'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
74'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
74'
Yanqiang Hu из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
74'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
70'
Вей Ду нарушает правила. Пяо Чэн пострадал
Угловой
69'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
69'
Вей Ду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
68'
Шанс! Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
68'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
68'
Yu Zhang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
Фол, нарушение
67'
Суарес Марио нарушает правила. Yanqiang Hu пострадал
Угловой
66'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
66'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
63'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Yu Zhang пострадал
Желтая карточка
62'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
Офсайд
61'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
61'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
61'
Festus Baise нарушает правила. Dun Ba пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
Фол, нарушение
59'
Festus Baise нарушает правила. Dun Ba пострадал
Угловой
58'
Аугусто Ренато из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
58'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Фол, нарушение
54'
Пяо Чэн нарушает правила. Суарес Марио пострадал
Офсайд
53'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
53'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Желтая карточка
52'
Вей Ду получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
52'
Вей Ду нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
Фол, нарушение
52'
Суарес Марио нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
Офсайд
50'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
50'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Матч остановлен
48'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
Описание гола
48'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
Фол, нарушение
46'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Huan Liu пострадал
46'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Huan Liu не смог попасть в створ ударом издали
Угловой
46'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
46'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Желтая карточка
45'
Junlin Min получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
45'
Безумный фол. Junlin Min грубо играет против соперника. Пострадал Huan Liu
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
Угловой
43'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
43'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
42'
Ji Chen нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
Фол, нарушение
40'
Junlin Min нарушает правила. Dun Ba пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
Фол, нарушение
38'
Festus Baise нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
Фол, нарушение
37'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Yu Zhang пострадал
36'
Fan Wang сделал результативную передачу.
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
Угловой
35'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
35'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
Фол, нарушение
32'
Yunlong Fan нарушает правила. Zhongguo Chi пострадал
Фол, нарушение
32'
Ting Yang нарушает правила. Пяо Чэн пострадал
Фол, нарушение
31'
Yu Zhang нарушает правила. Festus Baise пострадал
Фол, нарушение
30'
Суарес Марио нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
30'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
29'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Вей Ду пострадал
Фол, нарушение
28'
Huan Liu нарушает правила. Junlin Min пострадал
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Матч остановлен
26'
Пяо Чэн сделал результативную передачу.
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Dun Ba изменил счет на табло!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
24'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
24'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
23'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
Угловой
21'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
21'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
18'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
Фол, нарушение
17'
Вей Ду нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
Желтая карточка
15'
Ting Yang получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
15'
Ting Yang нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
Фол, нарушение
14'
Huan Liu нарушает правила. Fan Wang пострадал
Фол, нарушение
13'
Junlin Min нарушает правила. Zhongguo Chi пострадал
Фол, нарушение
12'
Юй Ян нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
Фол, нарушение
11'
Yunlong Fan нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Угловой
10'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой справа.
10'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
6'
Матч остановлен
Описание гола
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виера Хонатан из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
6'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
5'
Ting Yang нарушает правила. Dun Ba пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Офсайд
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Офсайд
4'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
Фол, нарушение
4'
Ting Yang нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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