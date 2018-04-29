Стадион: Воркерс
4:3
Конец матча
1:0
6' ГолВиера Хонатан
15' Желтая карточкаTing Yang
2:0
18' ГолВиера Хонатан
3:0
26' ГолБа Дунь
3:1
36' ГолBubacarr Trawally
45' Желтая карточкаJunlin Min
4:1
48' ГолБакамбу Седрик
52' Желтая карточкаВей Ду
62' Желтая карточкаFestus Baise
4:2
75' ГолBubacarr Trawally
4:3
77' ГолBubacarr Trawally
Второй тайм
95'
Обе команды могли выиграть сегодня, но Бэйцзин Гоань вырывает победу
95'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
92'
Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
91'
Ziming Wang коснулся мяча рукой.
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
90'
Тактическая замена. Виера Хонатан уходит с поля и его заменяет Xiaole Wang
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
89'
Тактическая замена. Бакамбу Седрик уходит с поля и его заменяет Ziming Wang
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
82'
Junlin Min нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
79'
Zhongguo Chi возвращается на поле, всё в порядке.
78'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
78'
Ох, нехорошо это выглядит. Zhongguo Chi получил травму и медбригада забирает его с поля.
78'
Zhongguo Chi на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
78'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
77'
Junlin Min сделал результативную передачу.
77'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
76'
76'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
75'
Какая игра! Обе команды сыграли качественно и остро.
75'
Тактическая замена. Yunlong Fan уходит с поля и его заменяет Чери Тьяронн
75'
Тактическая замена. Fan Wang уходит с поля и его заменяет Zhengyu Zhu
75'
Виера Хонатан решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
75'
Yunlong Fan сделал результативную передачу.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
75'
ГО-О-О-О-ОЛ! Bubacarr Trawally из клуба "Гуйчжоу Чжичэн" отправил мяч головой в ворота.
74'
74'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
74'
Yanqiang Hu из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
74'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
70'
Удар от ворот произведет Гуйчжоу Чжичэн
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
69'
69'
Вей Ду предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
68'
Удар от ворот произведет Бэйцзин Гоань
68'
Шанс! Bubacarr Trawally из команды Гуйчжоу Чжичэн пробил головой, но мимо
68'
Fan Wang из команды Гуйчжоу Чжичэн отправил кросс в штрафную...
68'
Yu Zhang нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
67'
Суарес Марио нарушает правила. Yanqiang Hu пострадал
66'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
66'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
65'
Тактическая замена. Dun Ba уходит с поля и его заменяет Yanqiang Hu
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
63'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Yu Zhang пострадал
62'
Festus Baise получил желтую карточку от судьи
61'
Джианг Тао из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
61'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
61'
Festus Baise нарушает правила. Dun Ba пострадал
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
59'
Festus Baise нарушает правила. Dun Ba пострадал
58'
58'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
54'
Пяо Чэн нарушает правила. Суарес Марио пострадал
53'
Бакамбу Седрик из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
53'
Yu Zhang из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
52'
Вей Ду получил желтую карточку от судьи
52'
Вей Ду нарушает правила. Бакамбу Седрик пострадал
52'
Суарес Марио нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
50'
Dun Ba из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
50'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Матч остановлен
48'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
48'
Г О О О О Л - Бакамбу Седрик изменил счет на табло!
46'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Huan Liu пострадал
46'
Тактическая замена. Ji Chen уходит с поля и его заменяет Yuan Zhang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Команда Бэйцзин Гоань играла лучше в этом тайме.
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Huan Liu не смог попасть в створ ударом издали
46'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
46'
Чжао Хэцзин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Junlin Min получил желтую карточку от судьи
45'
Безумный фол. Junlin Min грубо играет против соперника. Пострадал Huan Liu
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
43'
Пяо Чэн из команды Бэйцзин Гоань подал угловой слева.
43'
Жанг Сипенг предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
42'
Ji Chen нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
40'
Junlin Min нарушает правила. Dun Ba пострадал
40'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
38'
Festus Baise нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
37'
Bubacarr Trawally нарушает правила. Yu Zhang пострадал
36'
Fan Wang сделал результативную передачу.
36'
Г О О О О Л - Bubacarr Trawally изменил счет на табло!
35'
35'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
32'
Yunlong Fan нарушает правила. Zhongguo Chi пострадал
31'
Yu Zhang нарушает правила. Festus Baise пострадал
30'
Суарес Марио нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
30'
Игра в одни ворота сейчас. Бэйцзин Гоань доминирует и владеет мячом
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
29'
Бакамбу Седрик нарушает правила. Вей Ду пострадал
28'
Huan Liu нарушает правила. Junlin Min пострадал
26'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
26'
Матч остановлен
26'
Пяо Чэн сделал результативную передачу.
26'
Г О О О О Л - Dun Ba изменил счет на табло!
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
24'
Yunlong Fan из команды Гуйчжоу Чжичэн подал угловой слева.
24'
Юй Ян предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
23'
21'
21'
Джианг Тао предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
18'
Бакамбу Седрик сделал результативную передачу.
18'
Г О О О О Л - Виера Хонатан изменил счет на табло!
17'
Вей Ду нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
15'
Ting Yang получил желтую карточку от судьи
15'
Ting Yang нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
14'
Huan Liu нарушает правила. Fan Wang пострадал
13'
Junlin Min нарушает правила. Zhongguo Chi пострадал
12'
Юй Ян нарушает правила. Bubacarr Trawally пострадал
11'
Yunlong Fan нарушает правила. Аугусто Ренато пострадал
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
10'
10'
Huan Liu предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
6'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
6'
Аугусто Ренато сделал результативную передачу.
6'
Матч остановлен
6'
ГО-О-О-О-ОЛ! Виера Хонатан из клуба "Бэйцзин Гоань" отправил мяч головой в ворота.
6'
Аугусто Ренато навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
5'
Ting Yang нарушает правила. Dun Ba пострадал
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
4'
Виера Хонатан из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
4'
Zhongguo Chi из команды Бэйцзин Гоань в офсайде
4'
Ting Yang нарушает правила. Виера Хонатан пострадал
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Бэйцзин Гоань". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Workers Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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