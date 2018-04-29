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Стадион: Зрители: 1589
Люнгбю
1:3
Конец матча
Раннерс
0'
0:1
4' Гол
Лобжанидзе Саба
9' Желтая карточка
Кьяер Йеппе
0:2
52' Гол
Поульсен Николай II
0:3
68' Гол
Кадри Башким
1:3
76' Гол в свои ворота
Frederik Due
90'+3
Второй тайм
93'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
Свисток
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
92'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.

92'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
91'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Фол, нарушение
90'
Marcus Moelvadgaard наказан за толчок Ламб Микаэл
89'
Удар от ворот произведет Раннерс
Угловой
89'
Simon Vollesen из команды Люнгбю подал угловой слева.
89'
Должен был быть гол! Mayron George имел отличный шанс, но Фредерик Дуе не дал голу состоятся!
89'
Mayron George из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
88'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Лунд Оливер ошибается в защите.
88'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
86'
Удар от ворот произведет Раннерс
86'
Ламб Микаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
85'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Оджо Ким
85'
Удар от ворот произведет Раннерс
84'
Mayron George из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
84'
Матч возобновится спорным мячом
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
Удар от ворот произведет Раннерс
83'
Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали
82'
Удар от ворот произведет Люнгбю
82'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
81'
Удар от ворот произведет Раннерс
80'
Mayron George нанес удар чуть мимо. Близко!
80'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
79'
Оджо Ким наказан за толчок Фредерик Дуе
79'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
79'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
78'
Удар от ворот произведет Люнгбю
78'
Маркканен Ээро не смог попасть в створ ударом издали
78'
Ларсен Андреас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
76'
Г О О О О Л - Фредерик Дуе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
76'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает пас партнеру.
Фол, нарушение
76'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
76'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
76'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
75'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
74'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
74'
Тактическая замена. Emilio Simonsen уходит с поля и его заменяет Simon Pedersen
Фол, нарушение
74'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
74'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
Сегодняшная посещаемость составляет 1589 болельщиков
73'
Удар от ворот произведет Люнгбю
73'
Маркканен Ээро из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
73'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
72'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
72'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
71'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
Фол, нарушение
70'
Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Маркканен Ээро
70'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
70'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mayron George
Описание гола
68'
Г О О О О Л - Кадри Башким первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Маркканен Ээро, и мяч снова в игре
68'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
68'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Jakob Johansson из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
67'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
66'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
Фол, нарушение
66'
Судья свистит. Соренсен Томас III атаковал сзади соперника. Это Кадри Башким заработал своей команде штрафной
66'
Оджо Ким нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
65'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Маркканен Ээро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
64'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
64'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
63'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
62'
Опасность предотвращена - Томсен Джонни из команды Раннерс вступил в отбор удачно
61'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
59'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
58'
Удар от ворот произведет Люнгбю
58'
Выглядело как неплохой момент. Маркканен Ээро из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
57'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
57'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю играет слишком грубо. Марксен Эрик оказался на газоне.
56'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Плохо сыграл Kasper Enghardt - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
56'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
56'
Маркканен Ээро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
55'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
55'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
55'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
Удар от ворот произведет Люнгбю
54'
Алланссон Йоэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
Плохо сыграл Ларсен Андреас II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Поульсен Николай II забивает!
52'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
52'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
52'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Фредерик Дуе выбил мяч подальше от ворот.
51'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
50'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Мадс Агесен
50'
Оджо Ким из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
49'
Удар от ворот произведет Люнгбю
49'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
49'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
49'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
49'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хебо Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
48'
Судья сигнализирует, что Алланссон Йоэль из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
46'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
46'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
46'
Алланссон Йоэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Jakob Johansson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
45'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
44'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
44'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
43'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
Удар от ворот произведет Раннерс
42'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
41'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
40'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
40'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
40'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
Фол, нарушение
39'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
39'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
39'
Simon Vollesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
38'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
37'
Судья сигнализирует, что Оджо Ким из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Мадс Агесен
37'
Оджо Ким из команды Люнгбю сделал скидку головой партнеру по команде, но голкипер сыграл.
37'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
36'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Лобжанидзе Саба получил травму и заменен. Jakob Johansson выходит на поле.
34'
Хорошую попытку сделал Маркканен Ээро. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Отличные скиллы показывает Маркканен Ээро, обводя своих соперников
34'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
Фредерик Дуе взял и забрал мяч на выходе
33'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Лобжанидзе Саба получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
31'
Лобжанидзе Саба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
28'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
28'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Поульсен Николай II имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
27'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
27'
Йеспер Чристджансен ошибается в защите.
Офсайд
26'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
26'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
Оджо Ким из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
25'
Лобжанидзе Саба наказан за толчок Emilio Simonsen
24'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
24'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
24'
Ларсен Андреас II отбил мяч на угловой после удара Лобжанидзе Саба из штрафной площади.
24'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
23'
Ларсен Андреас II из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
23'
Кадри Башким нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Андреас II не удержал его в руках.
22'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
22'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
22'
Марксен Эрик из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
21'
Удар от ворот произведет Раннерс
21'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
21'
Выглядело как неплохой момент. Кадри Башким из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
20'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
20'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
20'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
20'
Удар от ворот произведет Люнгбю
20'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
20'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
20'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает пас партнеру.
19'
Удар от ворот произведет Раннерс
19'
Какой промах! Оджо Ким имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
19'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
19'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Томсен Джонни из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
18'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
17'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
17'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
17'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
16'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Мадс Агесен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
16'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
15'
Соренсен Томас III выносит мяч и сбавляет давление на ворота
15'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
14'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
13'
Маркканен Ээро из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Эрнсков Мартин пострадал.
13'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
Simon Vollesen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
12'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
12'
Лунд Оливер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
11'
Игрок клуба "Раннерс" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Хебо Матиас из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
Удар от ворот произведет Раннерс
10'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает неудачный навес.
Желтая карточка
9'
Судья подбегает и показывает Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.
Офсайд
9'
Маркканен Ээро из команды Раннерс в офсайде
9'
Марксен Эрик из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
8'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Томсен Джонни выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
7'
Опасность предотвращена - Соренсен Томас III из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
7'
Кадри Башким из команды Раннерс делает пас партнеру.
7'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
6'
Игроки ФК "Раннерс" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
6'
Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
6'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю подал угловой справа.
6'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кадри Башким мяча так и не получил
5'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
Описание гола
4'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба забивает!
4'
Плохо сыграл Эрнсков Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Йеспер Чристджансен ошибается в защите.
3'
Ларсен Андреас II взял и забрал мяч на выходе
3'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
3'
Игрок клуба "Люнгбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Лауэнборг Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Оджо Ким нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
1'
Опасность предотвращена - Мадс Агесен из команды Раннерс вступил в отбор удачно
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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