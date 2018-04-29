Стадион: Люнгбю Зрители: 1589
0:1
4' ГолЛобжанидзе Саба
9' Желтая карточкаКьяер Йеппе
0:2
52' ГолПоульсен Николай II
0:3
68' ГолКадри Башким
1:3
76' Гол в свои воротаFrederik Due
Второй тайм
93'
Раннерс заслуженно побеждает в отличном матче
93'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
92'
92'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
92'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
92'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
92'
92'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает неудачный навес.
91'
91'
91'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
91'
[2] - столько добавил арбитр времени.
91'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
90'
Marcus Moelvadgaard наказан за толчок Ламб Микаэл
89'
89'
Simon Vollesen из команды Люнгбю подал угловой слева.
89'
Должен был быть гол! Mayron George имел отличный шанс, но Фредерик Дуе не дал голу состоятся!
89'
Mayron George из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
88'
88'
Лунд Оливер ошибается в защите.
88'
86'
86'
Ламб Микаэл решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
85'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Оджо Ким
85'
84'
Mayron George из команды Люнгбю не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
84'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
84'
Матч возобновится спорным мячом
84'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
83'
83'
Хебо Матиас не смог попасть в створ ударом издали
82'
82'
Отличный пас сделал Марксен Эрик из команды Раннерс. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
81'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
81'
80'
Mayron George нанес удар чуть мимо. Близко!
79'
Оджо Ким наказан за толчок Фредерик Дуе
79'
Фосгаард Лассе из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
79'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
78'
78'
Маркканен Ээро не смог попасть в створ ударом издали
78'
Ларсен Андреас II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
76'
Г О О О О Л - Фредерик Дуе уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
76'
76'
Судья сигнализирует, что Кауко Йони из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
76'
76'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
75'
75'
74'
74'
Тактическая замена. Emilio Simonsen уходит с поля и его заменяет Simon Pedersen
74'
Судья сигнализирует, что Kasper Enghardt из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Mayron George
74'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
73'
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73'
73'
Маркканен Ээро из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
73'
Marcus Moelvadgaard из команды Раннерс делает пас партнеру.
72'
72'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
71'
Хебо Матиас выбил мяч подальше от ворот.
71'
71'
Тактическая замена. Кадри Башким уходит с поля и его заменяет Marcus Moelvadgaard
70'
Судья сигнализирует, что Лунд Оливер из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Маркканен Ээро
70'
70'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
70'
69'
Тактическая замена. Кьяер Йеппе уходит с поля и его заменяет Mayron George
68'
Г О О О О Л - Кадри Башким первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
68'
Вратарь парирует удар, который нанес Маркканен Ээро, и мяч снова в игре
68'
68'
Опасность предотвращена - Kasper Enghardt из команды Раннерс вступил в отбор удачно
68'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Ламб Микаэл
68'
Судья сигнализирует, что Jakob Johansson из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Хебо Матиас
68'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
67'
Маркканен Ээро из команды Раннерс сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
67'
Kasper Enghardt выбил мяч подальше от ворот.
66'
Тактическая замена. Алланссон Йоэль уходит с поля и его заменяет Кауко Йони
66'
Судья свистит. Соренсен Томас III атаковал сзади соперника. Это Кадри Башким заработал своей команде штрафной
66'
Оджо Ким нанес удар, но тот был заблокирован.
66'
66'
65'
65'
64'
Маркканен Ээро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
64'
64'
Марксен Эрик предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
64'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
64'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
63'
Кадри Башким из команды Раннерс направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
62'
Ламб Микаэл выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
62'
Опасность предотвращена - Томсен Джонни из команды Раннерс вступил в отбор удачно
61'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю идет с мячом вперед на обострение...
59'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
59'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
58'
58'
Выглядело как неплохой момент. Маркканен Ээро из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
58'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
58'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
58'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
58'
57'
57'
57'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю играет слишком грубо. Марксен Эрик оказался на газоне.
56'
Simon Vollesen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
56'
Кьяер Йеппе нанес удар, но тот был заблокирован.
56'
Плохо сыграл Kasper Enghardt - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
56'
56'
56'
Маркканен Ээро выносит мяч и сбавляет давление на ворота
55'
55'
Томсен Джонни предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
55'
Игроки ФК "Люнгбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
55'
54'
Алланссон Йоэль нанес удар, но промахнулся очень сильно.
54'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает пас партнеру.
54'
Плохо сыграл Ларсен Андреас II - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
52'
Г О О О О Л - Поульсен Николай II забивает!
52'
Эрнсков Мартин ошибается в защите.
52'
52'
52'
Фредерик Дуе выбил мяч подальше от ворот.
51'
51'
Лунд Оливер выбил мяч подальше от ворот.
50'
Судья сигнализирует, что Emilio Simonsen из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Мадс Агесен
49'
49'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает неудачный навес.
49'
49'
49'
Kasper Enghardt выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Хебо Матиас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
48'
Судья сигнализирует, что Алланссон Йоэль из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
47'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
46'
46'
46'
46'
Тактическая замена. Йеспер Чристджансен уходит с поля и его заменяет Фосгаард Лассе
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Команда Раннерс играла лучше в этом тайме.
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
46'
Алланссон Йоэль выбил мяч подальше от ворот.
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
45'
Jakob Johansson выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
45'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Отличные скиллы показывает Кьяер Йеппе, обводя своих соперников
44'
44'
Хебо Матиас из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
44'
44'
43'
43'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
42'
42'
41'
41'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
40'
40'
Томсен Джонни выбил мяч подальше от ворот.
40'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
39'
Судья сигнализирует, что Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Кьяер Йеппе
39'
39'
Simon Vollesen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
39'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс забрасывает мяч в штрафную.
38'
37'
Судья сигнализирует, что Оджо Ким из команды Люнгбю поставил подножку. Пострадал Мадс Агесен
37'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
36'
Поульсен Николай II выносит мяч и сбавляет давление на ворота
36'
36'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
35'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
35'
Лобжанидзе Саба получил травму и заменен. Jakob Johansson выходит на поле.
34'
Хорошую попытку сделал Маркканен Ээро. Удар в створ, но вратарь начеку
34'
Отличные скиллы показывает Маркканен Ээро, обводя своих соперников
34'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает пас партнеру.
33'
33'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю отправил кросс в штрафную...
32'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
32'
Ох, нехорошо это выглядит. Лобжанидзе Саба получил травму и медбригада забирает его с поля.
31'
Лобжанидзе Саба на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
31'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
30'
Алланссон Йоэль из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
28'
Марксен Эрик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
28'
28'
Йеспер Чристджансен из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
27'
27'
Хебо Матиас из команды Люнгбю навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
27'
Поульсен Николай II имеет отличный шанс забить, но вратарь парирует его удар головой!
27'
27'
Йеспер Чристджансен ошибается в защите.
26'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс в офсайде
26'
26'
25'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
25'
Лобжанидзе Саба наказан за толчок Emilio Simonsen
24'
Оджо Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Поульсен Николай II из команды Раннерс подал угловой слева.
24'
Ларсен Андреас II отбил мяч на угловой после удара Лобжанидзе Саба из штрафной площади.
24'
Кадри Башким из команды Раннерс сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 62% времени, а гости – 38%.
23'
Ларсен Андреас II из команды Люнгбю сделал отличный сейв!
23'
Кадри Башким нанес удар, мяч был парирован, но Ларсен Андреас II не удержал его в руках.
22'
Маркканен Ээро из команды Раннерс делает навес прямо в штрафную.
22'
22'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Марксен Эрик из команды Раннерс делает пас партнеру.
22'
Марксен Эрик из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
21'
21'
Кьяер Йеппе из команды Люнгбю забрасывает мяч в штрафную.
21'
Выглядело как неплохой момент. Кадри Башким из команды Раннерс закинул мяч в штрафную, но никого из одноклубников там не было
20'
20'
Опасность предотвращена - Эрнсков Мартин из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
20'
20'
20'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
20'
20'
Лауэнборг Фредерик из команды Раннерс делает пас партнеру.
19'
19'
Какой промах! Оджо Ким имел отличную возможность забить, но пробил головой мимо ворот!
19'
19'
Соренсен Томас III из команды Люнгбю сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
19'
18'
18'
17'
17'
Опасность предотвращена - Лунд Оливер из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
17'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
16'
16'
16'
16'
15'
15'
14'
Томсен Джонни из команды Раннерс делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
14'
14'
Раннерс совершает вбрасывание на своей половине поля
14'
Эрнсков Мартин выбил мяч подальше от ворот.
13'
Маркканен Ээро из команды Раннерс опасно и грубо сыграл. Эрнсков Мартин пострадал.
13'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
13'
12'
Судья сигнализирует, что Поульсен Николай II из команды Раннерс поставил подножку. Пострадал Emilio Simonsen
12'
12'
11'
11'
Хебо Матиас из команды Люнгбю направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
10'
10'
Ламб Микаэл из команды Люнгбю делает неудачный навес.
9'
Судья подбегает и показывает Кьяер Йеппе из команды Люнгбю отложенную желтую карточку за фол.
9'
Маркканен Ээро из команды Раннерс в офсайде
9'
8'
Kasper Enghardt из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
7'
Соренсен Томас III выбил мяч подальше от ворот.
7'
Опасность предотвращена - Соренсен Томас III из команды Люнгбю вступил в отбор удачно
7'
7'
Кадри Башким из команды Раннерс идет с мячом вперед на обострение...
6'
6'
6'
6'
Эрнсков Мартин из команды Люнгбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
5'
Лобжанидзе Саба из команды Раннерс сыграл в стеночку, но мяч перехватили. Кадри Башким мяча так и не получил
5'
Отличные скиллы показывает Лобжанидзе Саба, обводя своих соперников
4'
Г О О О О Л - Лобжанидзе Саба забивает!
4'
Плохо сыграл Эрнсков Мартин - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
4'
Кадри Башким из команды Раннерс делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
4'
Йеспер Чристджансен ошибается в защите.
3'
3'
Кадри Башким из команды Раннерс отправил кросс в штрафную...
3'
2'
2'
2'
Оджо Ким нанес удар, но тот был заблокирован.
2'
Emilio Simonsen из команды Люнгбю делает пас партнеру.
1'
Опасность предотвращена - Мадс Агесен из команды Раннерс вступил в отбор удачно
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Люнгбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Lyngby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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