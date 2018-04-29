Стадион: Сидбанк Парк Зрители: 4242
2:0
Конец матча
57' Желтая карточкаПетерсен Кеннет
1:0
58' ПенальтиКроон Симон
63' Желтая карточкаJeppe Simonsen
2:0
73' ГолХвильсом Мадс
Второй тайм
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4242 болельщиков
93'
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе подал угловой слева.
93'
Хороший удар издали нанес Греве Матиас, но отличный сейв сделал Милиц Себастьян. Угловой.
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
91'
Лаурсен Райан нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
91'
Греве Матиас из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
89'
89'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
88'
88'
86'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
85'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
84'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
84'
83'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
82'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
82'
82'
ШАНС! Греве Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
Тактическая замена. Хвильсом Мадс уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
79'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Деслер Миккел заработал фол
78'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
75'
Тактическая замена. Julius Eskesen уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
73'
Г О О О О Л - Хвильсом Мадс забивает!
72'
71'
71'
ШАНС! Mathias Joergensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Mathias Joergensen
71'
71'
Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали
70'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
70'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
69'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
69'
68'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
68'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Хорошую попытку сделал Кроон Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
66'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Rasmus Vinderslev
65'
65'
64'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Rasmus Vinderslev
64'
64'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Плохо сыграл Rasmus Vinderslev - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
63'
63'
Jeppe Simonsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
63'
Судья сигнализирует, что Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
62'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Тактическая замена. Петерсен Кеннет уходит с поля и его заменяет Клеве Троэльс
61'
Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
58'
Г О О О О Л - Кроон Симон из команды Сённерйюск забивает с точки!
57'
Петерсен Кеннет сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
57'
ПЕНАЛЬТИ - Петерсен Кеннет из команды Оденсе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хвильсом Мадс.
54'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
53'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
53'
Хвильсом Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
52'
Андерс К. Якобсен нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
52'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Хелениус Никлас нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
50'
49'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
47'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
46'
Лаурсен Райан из команды Оденсе в офсайде
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
44'
44'
Греве Матиас из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хвильсом Мадс имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
41'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
39'
Люикс Кес наказан за толчок Петерсен Кеннет
39'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
39'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Лунд Марко ошибается в защите.
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Грютебуст Стен оказался на газоне.
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
37'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
35'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
35'
32'
32'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
31'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
30'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хелениус Никлас не пострадал и надо продолжать игру!
29'
27'
Stefan Gartenmann наказан за толчок Хелениус Никлас
25'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
25'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
24'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Rasmus Vinderslev пострадал.
22'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
21'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
21'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
20'
20'
Кроон Симон не смог попасть в створ ударом издали
20'
19'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает неудачный навес.
19'
Лунд Марко коснулся мяча рукой.
18'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Педерсен Марк
16'
15'
Хелениус Никлас из команды Оденсе попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
15'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
14'
Julius Eskesen нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
14'
13'
13'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
12'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
11'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хвильсом Мадс
8'
8'
8'
7'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
5'
4'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Julius Eskesen пострадал.
2'
2'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
1'
Кроон Симон из команды Сённерйюск в офсайде
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация