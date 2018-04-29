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  6. Группа 2
Стадион: Зрители: 4242
Сённерйюск
2:0
Конец матча
Оденсе
0'
57' Желтая карточка
Петерсен Кеннет
1:0
58' Пенальти
Кроон Симон
63' Желтая карточка
Jeppe Simonsen
2:0
73' Гол
Хвильсом Мадс
90'+4
Второй тайм
Свисток
94'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
94'
Было много шансов в этой игре, но ни одна из команд не смогла забить решающий гол
94'
Сегодняшная посещаемость составляет 4242 болельщиков
93'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
93'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе подал угловой слева.
93'
Хороший удар издали нанес Греве Матиас, но отличный сейв сделал Милиц Себастьян. Угловой.

93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 40% времени, а гости – 60%.
91'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
91'
Лаурсен Райан нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
91'
Греве Матиас из команды Оденсе находит одноклубника четким пасом пяткой.
91'
[3] - столько добавил арбитр времени.
91'
Милиц Себастьян выносит мяч и сбавляет давление на ворота
90'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
89'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
89'
Тактическая замена. Nicholas Marfelt уходит с поля и его заменяет Сёрен Фредериксен
88'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
88'
Педерсен Марк выносит мяч и сбавляет давление на ворота
86'
Тактическая замена. Кроон Симон уходит с поля и его заменяет Victor Ekani
85'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
84'
Уре Микаэль из команды Сённерйюск идет с мячом вперед на обострение...
84'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Угловой
84'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
83'
Педерсен Марк предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Фол, нарушение
82'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
82'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
82'
ШАНС! Греве Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
82'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе сделал отличную передачу в штрафную, прямо партнеру по команде.
80'
Тактическая замена. Хвильсом Мадс уходит с поля и его заменяет Уре Микаэль
Фол, нарушение
79'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск толкнул локтем оппонента. Это Деслер Миккел заработал фол
78'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
76'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Тактическая замена. Julius Eskesen уходит с поля и его заменяет Рёмер Андре
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Хвильсом Мадс забивает!
72'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
71'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
71'
ШАНС! Mathias Joergensen нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
71'
Тактическая замена. Хелениус Никлас уходит с поля и его заменяет Mathias Joergensen
71'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
71'
Деслер Миккел не смог попасть в створ ударом издали
70'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
70'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
70'
Stefan Gartenmann предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 43% времени, а гости – 57%.
69'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
69'
Шанс! Лунд Марко из команды Оденсе пробил головой, но мимо
Угловой
69'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Деслер Миккел
68'
Греве Матиас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
66'
Хорошую попытку сделал Кроон Симон. Удар в створ, но вратарь начеку
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Греве Матиас из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Rasmus Vinderslev
65'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
65'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
64'
Судья сигнализирует, что Клеве Троэльс из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Rasmus Vinderslev
64'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
64'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Плохо сыграл Rasmus Vinderslev - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
Угловой
63'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
Желтая карточка
63'
Jeppe Simonsen - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
63'
Судья сигнализирует, что Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Греве Матиас
62'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
61'
Тактическая замена. Петерсен Кеннет уходит с поля и его заменяет Клеве Троэльс
61'
Томасен Йенс не смог попасть в створ ударом издали
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Кроон Симон из команды Сённерйюск забивает с точки!
Желтая карточка
57'
Петерсен Кеннет сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
57'
ПЕНАЛЬТИ - Петерсен Кеннет из команды Оденсе привез своей команде пенальти, толкнув соперника. Пострадал Хвильсом Мадс.
54'
Томасен Йенс из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
54'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
54'
Удар от ворот произведет Оденсе
53'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
53'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
53'
Хвильсом Мадс нанес удар, мяч был парирован, но Грютебуст Стен не удержал его в руках.
52'
Андерс К. Якобсен нанес удар головой, но Милиц Себастьян спокойно отбил мяч.
52'
Тверсков Йеппе из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
51'
Хелениус Никлас нанес удар, мяч был парирован, но Милиц Себастьян не удержал его в руках.
50'
Удар от ворот произведет Оденсе
49'
Игроки ФК "Сённерйюск" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Stefan Gartenmann выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
47'
Томасен Йенс из команды Оденсе подал угловой справа.
47'
Nicholas Marfelt предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Офсайд
46'
Лаурсен Райан из команды Оденсе в офсайде
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
45'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
44'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
44'
Греве Матиас из команды Оденсе плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
43'
Хвильсом Мадс имел все шансы забить, но Грютебуст Стен сделал отличный сейв!
41'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Фол, нарушение
39'
Люикс Кес наказан за толчок Петерсен Кеннет
Угловой
39'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск подал угловой справа.
39'
Jeppe Simonsen из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
Лунд Марко ошибается в защите.
Фол, нарушение
38'
Кроон Симон из команды Сённерйюск играет слишком грубо. Грютебуст Стен оказался на газоне.
Угловой
37'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
37'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
36'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
36'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
36'
Грютебуст Стен взял и забрал мяч на выходе
35'
Люикс Кес из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
35'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
32'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
32'
ШАНС! Андерс К. Якобсен нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
31'
Лаурсен Райан из команды Оденсе делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
31'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
30'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск вроде бы совершил фол. Но судья говорит, что Хелениус Никлас не пострадал и надо продолжать игру!
29'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
Фол, нарушение
27'
Stefan Gartenmann наказан за толчок Хелениус Никлас
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск поставил подножку. Пострадал Томасен Йенс
25'
Лунд Марко выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
25'
Ромер Марсель из команды Сённерйюск подал угловой слева.
24'
Лаурсен Райан предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
24'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
23'
Хелениус Никлас из команды Оденсе делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
Фол, нарушение
23'
Андерс К. Якобсен из команды Оденсе опасно и грубо сыграл. Rasmus Vinderslev пострадал.
22'
Лаурсен Райан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
Кроон Симон из команды Сённерйюск делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
22'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
21'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск в офсайде
21'
Хелениус Никлас пробует нанести удар издали, но Милиц Себастьян держит все под контролем
20'
Удар от ворот произведет Оденсе
20'
Кроон Симон не смог попасть в створ ударом издали
20'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
19'
Julius Eskesen из команды Оденсе делает неудачный навес.
Фол, нарушение
19'
Лунд Марко коснулся мяча рукой.
Фол, нарушение
18'
Андерс К. Якобсен наказан за толчок Педерсен Марк
16'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
15'
Хелениус Никлас из команды Оденсе попытался перекинуть вратаря, но мяч ушел за пределы поля.
15'
Опасность! Тверсков Йеппе из команды Оденсе отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
14'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Julius Eskesen нанес удар издали, а Милиц Себастьян отбил его обратно в игру!
14'
Игрок клуба "Сённерйюск" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Удар от ворот произведет Оденсе
13'
Хвильсом Мадс из команды Сённерйюск не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
13'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
12'
Люикс Кес выносит мяч и сбавляет давление на ворота
12'
Лаурсен Райан из команды Оденсе сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
11'
Игроки ФК "Оденсе" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
11'
Stefan Gartenmann из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
11'
Петерсен Кеннет выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Nicholas Marfelt навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
11'
Судья сигнализирует, что Лаурсен Райан из команды Оденсе поставил подножку. Пострадал Хвильсом Мадс
8'
Милиц Себастьян взял и забрал мяч на выходе
8'
Julius Eskesen из команды Оденсе отправил кросс в штрафную...
8'
Удар от ворот произведет Оденсе
7'
Деслер Миккел выносит мяч и сбавляет давление на ворота
7'
Nicholas Marfelt из команды Сённерйюск отправил кросс в штрафную...
5'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
Игрок клуба "Оденсе" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
4'
Rasmus Vinderslev из команды Сённерйюск опасно и грубо сыграл. Julius Eskesen пострадал.
2'
Удар от ворот произведет Сённерйюск
2'
Отличный пас сделал Julius Eskesen из команды Оденсе. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
Офсайд
1'
Кроон Симон из команды Сённерйюск в офсайде
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Сённерйюск". Встреча началась!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sydbank Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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