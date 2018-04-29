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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Юргорден
1:2
Конец матча
Хаммарбю
0'
0:1
3' Гол
Танкович Муамер
26' Желтая карточка
Кадевере Тино
68' Желтая карточка
Jacob Une Larsson
77' Желтая карточка
Смарасон Арнор
1:1
78' Пенальти
Уокер Кевин
86' Желтая карточка
Дибба Па
1:2
90' Гол
Дибба Па
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
Желтая карточка
86'
Дибба Па получил желтую карточку от судьи
84'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Уокер Кевин из команды Юргорден забивает с точки!

Желтая карточка
77'
Смарасон Арнор получил желтую карточку от судьи
68'
Юргорден делает замену. Ульвестад Фредрик уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Jacob Une Larsson получил желтую карточку от судьи
66'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
60'
Юргорден делает замену. Aliou Badji уходит с поля, а Мовсисян Юра выходит на его замену.
54'
Хаммарбю делает замену. Зенгин Эркан уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
26'
Кадевере Тино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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