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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Теле2 Арена
0:1
3' ГолТанкович Муамер
26' Желтая карточкаКадевере Тино
68' Желтая карточкаJacob Une Larsson
77' Желтая карточкаСмарасон Арнор
1:1
78' ПенальтиУокер Кевин
86' Желтая карточкаДибба Па
1:2
90' ГолДибба Па
|
3'
0:1
26'
77'
78'
1:1
86'
90'
1:2
Состав команд
22
Felix
Beijmo
20
Aliou
Badji
Юргорден 4-4-2
- Основной состав
- 1 Исакссон Андреас Вратарь
- 22 Felix Beijmo Защитник
- 4 Jacob Une Larsson Защитник
- 13 Ольссон Йонас Защитник
- 15 Jonathan Augustinsson Защитник
- 11 Ринг Джонатан Полузащитник
- 23 Ульвестад Фредрик Полузащитник
- 6 Карлстрём Йеспер Полузащитник
- 9 Радетинац Харис Полузащитник
- 24 Кадевере Тино Нападающий
- 20 Aliou Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Tommi Vaiho Вратарь
- 5 Гуннарссон Никлас Защитник
- 3 Marcus Danielsson Защитник
- 8 Уокер Кевин Полузащитник
- 7 Dzenis Kozica Полузащитник
- 21 Кристофферсен Юлиан Нападающий
- 19 Мовсисян Юра Нападающий
- Главный тренер: Oezcan Melkemichel
Хаммарбю 4-3-3
- Основной состав
- 1 Виланд Йохан Вратарь
- 2 Сандберг Симон Защитник
- 4 Bjoern Paulsen Защитник
- 77 Матс Солхеим Защитник
- 3 Neto Borges Защитник
- 8 Андерсен Йеппе Полузащитник
- 22 Танкович Муамер Полузащитник
- 19 Мартинссон-Нгуали Серж Полузащитник
- 26 Зенгин Эркан Нападающий
- 40 Джурджич Никола Нападающий
- 6 Хамад Илоан Нападающий
- Запасные игроки
- 18 Rebin Assad Полузащитник
- 10 Бакирчиоглу Кеннеди Полузащитник
- 11 Смарасон Арнор Полузащитник
- 9 Свеннсен Сандер Нападающий
- 14 Дибба Па Нападающий
- 23 Marcus Degerlund
- 25 Davor Blazevic
- Главный тренер: Stefan Billborn
Предыдущие игры
Юргорден (последние 20 матчей: +13 =5 -2)
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 12.03.2018 Юргорден 1:0 Хеккен К
- 03.03.2018 Юргорден 1:0 Йёнчёпинг К
- 24.02.2018 Фрей 0:1 Юргорден К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 09.02.2018 Юргорден 1:1 Ассириска ТМК
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 02.02.2018 Юргорден 3:1 Сюрианска ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Юргорден 0:0 Йёнчёпинг А
- 22.10.2017 Юргорден 1:1 Хеккен А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
Хаммарбю (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 22.04.2018 Хеккен 2:2 Хаммарбю А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 10.04.2018 Гётеборг 1:2 Хаммарбю А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Хаммарбю 3:3 ГАИС К
- 18.02.2018 Васалунд 1:3 Хаммарбю К
- 10.02.2018 Фрей 4:1 Хаммарбю ТМК
- 06.02.2018 Стад де Ньон 1:2 Хаммарбю КА
- 03.02.2018 Хаммарбю 0:0 Шемрок Роверс КА
- 30.01.2018 Яблонец 2:1 Хаммарбю КА
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
Последние игры между собой
Юргорден: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 9
Хаммарбю: победы: 9, ничьи: 2, поражения: 0
- 24.09.2017 Юргорден 1:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 04.06.2017 Хаммарбю 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 17.10.2016 Хаммарбю 4:2 Юргорден Аллсвенскан
- 19.04.2016 Юргорден 1:3 Хаммарбю Аллсвенскан
- 06.03.2016 Юргорден 1:3 Хаммарбю Кубок
- 24.08.2015 Юргорден 2:2 Хаммарбю Аллсвенскан
- 13.04.2015 Хаммарбю 2:1 Юргорден Аллсвенскан
- 09.08.2009 Юргорден 0:1 Хаммарбю Аллсвенскан
- 20.04.2009 Хаммарбю 3:1 Юргорден Аллсвенскан
- 20.10.2008 Хаммарбю 3:0 Юргорден Аллсвенскан
- 07.05.2008 Юргорден 0:2 Хаммарбю Аллсвенскан
Юргорден
Хаммарбю
-
0 Офсайды 2
-
13 Нарушения правил 10
-
2 Жёлтые карточки 2
-
0 Красные карточки 0
-
55 Владение мячом, % 45
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Г О О О О Л - Дибба Па бьет в цель!
86'
Дибба Па получил желтую карточку от судьи
84'
Юргорден делает замену. Ринг Джонатан уходит с поля, а Дзенис Кожица выходит на его замену.
82'
Хаммарбю делает замену. Андерсен Йеппе уходит с поля, а Бакирчиоглу Кеннеди выходит на его замену.
78'
Г О О О О Л - Уокер Кевин из команды Юргорден забивает с точки!
77'
Смарасон Арнор получил желтую карточку от судьи
68'
Юргорден делает замену. Ульвестад Фредрик уходит с поля, а Уокер Кевин выходит на его замену.
68'
Jacob Une Larsson получил желтую карточку от судьи
66'
Хаммарбю делает замену. Джурджич Никола уходит с поля, а Дибба Па выходит на его замену.
60'
Юргорден делает замену. Aliou Badji уходит с поля, а Мовсисян Юра выходит на его замену.
54'
Хаммарбю делает замену. Зенгин Эркан уходит с поля, а Смарасон Арнор выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Кадевере Тино получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Танкович Муамер бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Tele2 Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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