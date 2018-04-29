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Стадион: Норрпортен Арена
2:1
Конец матча
1:0
7' ПенальтиRomain Gall
1:1
52' ПенальтиIssam Jebali
2:1
56' ГолRomain Gall
|
7'
1:0
52'
1:1
56'
2:1
Состав команд
16
Carlos
Moros
27
Romain
Gall
13
Кайб
Рами
23
Alex
Dyer
11
Issam
Jebali
17
Фрик
Пер
Сундсвалль 4-5-1
- Основной состав
- 20 Эскелинен Виллиам Вратарь
- 22 Jonathan Tamimi Защитник
- 16 Carlos Moros Защитник
- 4 Мюрестам Давид Защитник
- 3 Ольссон Деннис Защитник
- 35 Сиводедов Кристиан Полузащитник
- 8 David Batanero Полузащитник
- 6 Juanjo Ciercoles Полузащитник
- 30 Peter Wilson II Полузащитник
- 27 Romain Gall Полузащитник
- 9 Халлениус Линус Нападающий
- Запасные игроки
- 88 Хагиги Алиреза Вратарь
- 33 Саму Самуэль Защитник
- 7 Kim Skoglund Защитник
- 5 Eric Bjoerkander Защитник
- 2 Пирттийоки Юхо Защитник
- 11 Гранат Эрик Полузащитник
- 14 Paya Pichkah
- Главный тренер: Joel Cedergren
Эльфсборг 4-5-1
- Основной состав
- 1 Стур-Эллегор Кевин Вратарь
- 7 Густавссон Даниэль Защитник
- 6 Йонссон Юн Защитник
- 5 Joergen Horn Защитник
- 13 Кайб Рами Защитник
- 23 Alex Dyer Полузащитник
- 16 Robert Gojani Полузащитник
- 11 Issam Jebali Полузащитник
- 18 Ольссон Симон Полузащитник
- 10 Лундевалль Симон Полузащитник
- 17 Фрик Пер Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Ольссон Давид Вратарь
- 21 Маквей Кристофер Защитник
- 14 Дрешевич Ибрахим Защитник
- 20 Байрами Эмир Полузащитник
- 25 Кабаши Ариан Нападающий
- 22 Проделль Виктор Нападающий
- 19 Jesper Karlsson
- Главный тренер: Jimmy Thelin
Предыдущие игры
Сундсвалль (последние 20 матчей: +7 =8 -5)
- 22.04.2018 Далкурд 2:2 Сундсвалль А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 02.04.2018 Сундсвалль 0:0 Эребру А
- 17.03.2018 Сундсвалль 2:1 Гефле ТМК
- 03.03.2018 Хеккен 1:1 Сундсвалль К
- 24.02.2018 Сундсвалль 2:1 Вернаму К
- 17.02.2018 Сундсвалль 4:2 Норрбю К
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 06.02.2018 Сундсвалль 3:5 ГАИС ТМК
- 03.02.2018 Хельсинборг 1:0 Сундсвалль ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 Гётеборг 0:3 Сундсвалль А
- 29.10.2017 Сундсвалль 1:4 Хаммарбю А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 Сундсвалль 0:5 Юргорден А
- 24.09.2017 Йёнчёпинг 2:2 Сундсвалль А
- 21.09.2017 Сундсвалль 0:0 АИК А
Эльфсборг (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 23.04.2018 Эльфсборг 2:2 Юргорден А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 16.03.2018 Эльфсборг 2:0 Ландскруна ТМК
- 04.03.2018 Эльфсборг 2:1 Хаммарбю К
- 25.02.2018 Васалунд 0:4 Эльфсборг К
- 19.02.2018 Эльфсборг 2:3 ГАИС К
- 13.02.2018 Эльфсборг 2:0 Шёвде АИК ТМК
- 10.02.2018 Эльфсборг 1:0 Эргрюте ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль А
- 01.10.2017 АИК 5:2 Эльфсборг А
- 25.09.2017 Мальмё 6:0 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Сундсвалль: победы: 1, ничьи: 3, поражения: 6
Эльфсборг: победы: 6, ничьи: 3, поражения: 1
- 15.10.2017 Эльфсборг 2:1 Сундсвалль Аллсвенскан
- 26.04.2017 Сундсвалль 1:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 22.08.2016 Эльфсборг 4:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 18.05.2016 Сундсвалль 1:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 30.08.2015 Эльфсборг 1:2 Сундсвалль Аллсвенскан
- 03.05.2015 Сундсвалль 0:1 Эльфсборг Аллсвенскан
- 23.09.2012 Эльфсборг 0:0 Сундсвалль Аллсвенскан
- 21.05.2012 Сундсвалль 0:3 Эльфсборг Аллсвенскан
- 14.09.2008 Сундсвалль 0:0 Эльфсборг Аллсвенскан
- 20.04.2008 Эльфсборг 2:0 Сундсвалль Аллсвенскан
Сундсвалль
Эльфсборг
-
1 Офсайды 3
-
12 Нарушения правил 11
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Норрчёпинг
|5
|3
|1
|1
|8 - 5
|10
|4.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|5.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|6.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|7.
|Мальмё
|5
|2
|2
|1
|8 - 8
|8
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Кальмар
|5
|2
|1
|2
|4 - 5
|7
|11.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|15.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
|16.
|Треллеборг
|5
|0
|1
|4
|3 - 8
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сундсвалль делает замену. Romain Gall уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
87'
Эльфсборг делает замену. Кайб Рами уходит с поля, а Дрешевич Ибрахим выходит на его замену.
82'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
81'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
70'
Сундсвалль делает замену. Сиводедов Кристиан уходит с поля, а Eric Bjoerkander выходит на его замену.
56'
Г О О О О Л - Romain Gall бьет в цель!
54'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Issam Jebali из команды Эльфсборг забивает с точки!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
7'
Г О О О О Л - Romain Gall из команды Сундсвалль забивает с точки!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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