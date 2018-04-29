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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Сундсвалль
2:1
Конец матча
Эльфсборг
0'
1:0
7' Пенальти
Romain Gall
1:1
52' Пенальти
Issam Jebali
2:1
56' Гол
Romain Gall
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Сундсвалль делает замену. Romain Gall уходит с поля, а Саму Самуэль выходит на его замену.
87'
Эльфсборг делает замену. Кайб Рами уходит с поля, а Дрешевич Ибрахим выходит на его замену.
82'
Эльфсборг делает замену. Ольссон Симон уходит с поля, а Jesper Karlsson выходит на его замену.
81'
Сундсвалль делает замену. Peter Wilson уходит с поля, а Ким Скоглунд выходит на его замену.
70'
Сундсвалль делает замену. Сиводедов Кристиан уходит с поля, а Eric Bjoerkander выходит на его замену.

Описание гола
56'
Г О О О О Л - Romain Gall бьет в цель!
54'
Эльфсборг делает замену. Фрик Пер уходит с поля, а Проделль Виктор выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Issam Jebali из команды Эльфсборг забивает с точки!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
7'
Г О О О О Л - Romain Gall из команды Сундсвалль забивает с точки!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Norrporten Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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