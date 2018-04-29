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Стадион: Хиеталахти
1:0
18' ГолСтрандваль Себастьян
30' Желтая карточкаElhadji Ciss
35' Желтая карточкаЛахти Тими
35' Желтая карточкаРафинья
|
18'
1:0
30'
35'
35'
Состав команд
ВПС
- Основной состав
- 12 Волотинен Саму Вратарь
- 2 Лахти Тими Защитник
- 14 Яма Омар Полузащитник
- 8 Страндваль Себастьян Полузащитник
- 4 Энгстрем Йеспер Полузащитник
- 7 Юха Хакола Нападающий
- 30 Маккуин Александр
- 16 Aatu Laatikainen
- 13 Elhadji Ciss
- 11 Douglas Cae
- 3 Eero-Matti Auvinen
- Запасные игроки
- 1 Меэритс Марко Вратарь
- 19 Калермо Аксели Защитник
- 15 Оямаа Хиндрек Защитник
- 25 Momodou Sarr
- 23 Ibrahima Gueye III
- 21 Fabrice Ngarura
- 22 Berkant Guner
- Главный тренер: Petri Vuorinen
ХИК
- Основной состав
- 1 Ууситало Маркус Вратарь
- 8 Рафинья Защитник
- 5 О`Шоунесси Даниэль Защитник
- 32 Обилор Файтх Защитник
- 77 Менса Эванс Полузащитник
- 22 Аннан Энтони Полузащитник
- 14 Дальстрем Себастьян Полузащитник
- 7 Joao Klauss
- 36 Eetu Vertainen
- 25 Valtteri Vesiaho
- 27 Валенчич Филип
- Запасные игроки
- 88 Рудаков Максим Вратарь
- 15 Яласто Вилле Защитник
- 4 Патронен Ханну Защитник
- 18 Пейпонен Рони Защитник
- 17 Алхо Николай Полузащитник
- 11 Пелвас Аксели Нападающий
- 74 Amr Gamal Нападающий
- Главный тренер: Лехкосуо Мика
Предыдущие игры
ВПС (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 25.04.2018 ВПС 1:1 Ильвес В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 ВПС 0:1 РоПС В
- 07.04.2018 ВПС 2:0 Интер Турку В
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 02.03.2018 СИК 1:0 ВПС К
- 17.02.2018 ВПС 6:0 ТПВ К
- 10.02.2018 ВПС 3:3 КПВ К
- 03.02.2018 Кески-Уусимаа 0:5 ВПС К
- 26.01.2018 ВПС 2:0 Яро К
- 28.10.2017 Ювяскюля 2:0 ВПС В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 15.10.2017 РоПС 3:0 ВПС В
- 12.10.2017 ВПС 2:2 Интер Турку В
- 29.09.2017 ВПС 1:2 ХИФК В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 СИК 2:1 ВПС В
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
ХИК (последние 20 матчей: +14 =1 -5)
- 25.04.2018 Интер Турку 0:0 ХИК В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 СИК 0:1 ХИК В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 ХИК 3:1 Ильвес В
- 02.04.2018 ХИК 2:1 Хонка К
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС К
- 10.03.2018 Хонка 2:1 ХИК К
- 24.02.2018 ХИК 1:0 ХИФК К
- 17.02.2018 ХИК 5:1 КТП К
- 03.02.2018 Юргорден 2:1 ХИК ТМК
- 26.01.2018 Гнистан 0:8 ХИК К
- 20.01.2018 ХИК 4:1 Пепо Лаппеэнранта К
- 13.01.2018 ХИК 3:4 Хаммарбю ТМК
- 28.10.2017 ХИК 2:3 РоПС В
- 20.10.2017 Интер Турку 1:3 ХИК В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 СИК 0:2 ХИК В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
ВПС: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
ХИК: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 18.03.2018 ХИК 4:1 ВПС Кубок
- 08.09.2017 ВПС 0:3 ХИК Вейккауслига
- 06.05.2017 ВПС 2:1 ХИК Вейккауслига
- 05.04.2017 ХИК 5:0 ВПС Вейккауслига
- 21.08.2016 ВПС 0:0 ХИК Вейккауслига
- 09.06.2016 ВПС 3:0 ХИК Вейккауслига
- 08.04.2016 ХИК 3:1 ВПС Вейккауслига
- 04.10.2015 ВПС 1:2 ХИК Вейккауслига
- 17.05.2015 ВПС 2:2 ХИК Вейккауслига
- 11.05.2015 ХИК 1:0 ВПС Вейккауслига
- 19.10.2014 ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига
- 14.06.2014 ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига
- 04.05.2014 ВПС 0:2 ХИК Вейккауслига
- 30.09.2013 ВПС 1:1 ХИК Вейккауслига
- 12.07.2013 ХИК 3:0 ВПС Вейккауслига
- 23.05.2013 ХИК 1:2 ВПС Вейккауслига
- 19.10.2012 ВПС 1:3 ХИК Вейккауслига
- 04.08.2012 ХИК 3:3 ВПС Вейккауслига
- 24.05.2012 ВПС 1:0 ХИК Вейккауслига
- 21.09.2011 ХИК 2:0 ВПС Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|Лахти
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|ХИК
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|ВПС
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|СИК
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|6.
|КуПС
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|7.
|Интер Турку
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Ильвес
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|ТПС
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Мариехамн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Кеми Кингс
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Хонка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
35'
Рафинья получил желтую карточку от судьи
35'
Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
30'
Elhadji Ciss получил желтую карточку от судьи
18'
Г О О О О Л - Страндваль Себастьян бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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