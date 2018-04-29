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Стадион:
ВПС
1:0
Второй тайм: 46'
ХИК
0'
1:0
18' Гол
Страндваль Себастьян
30' Желтая карточка
Elhadji Ciss
35' Желтая карточка
Лахти Тими
35' Желтая карточка
Рафинья
46'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
35'
Рафинья получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
35'
Лахти Тими получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
30'
Elhadji Ciss получил желтую карточку от судьи
Описание гола
18'
Г О О О О Л - Страндваль Себастьян бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Hietalahden jalkapallostadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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