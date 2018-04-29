Стадион: МСХ Арена
2:0
Второй тайм: 52'
1:0
4' ГолПоульсен Якоб
2:0
15' ГолВикхейм Густав
17' Желтая карточкаБлобьерг Якоб
Второй тайм
51'
ШАНС! Frank Onyeka нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
51'
51'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
50'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
50'
50'
Wessam Abou Ali нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой!
50'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
49'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
46'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
46'
Безумный фол. Magnus Christensen грубо играет против соперника. Пострадал Краев Божидар
46'
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
44'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
43'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
42'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Frederik Boersting заработал фол
41'
Хорошую попытку сделал Краев Божидар. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Хорошую попытку сделал Викхейм Густав. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
37'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг в офсайде
35'
34'
34'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
34'
34'
Рисгор Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
33'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
31'
Поульсен Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
31'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
29'
Поульсен Якоб бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
28'
Безумный фол. Robert Kakeeto грубо играет против соперника. Пострадал Краев Божидар
28'
Назначен штрафной. Пострадал Frederik Boersting, его свалил Хансен Киан.
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
27'
Robert Kakeeto предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
25'
Судья сигнализирует, что Краев Божидар из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
25'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
23'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
22'
21'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
21'
Рисгор Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
[player1] из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Мунксгор Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Безумный фол. Поульсен Андреас грубо играет против соперника. Пострадал Рисгор Каспер
17'
Удар от ворот произведет Ольборг
17'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
17'
Блобьерг Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
17'
Безумный фол. Блобьерг Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Frank Onyeka
15'
Frank Onyeka сделал результативную передачу.
15'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
15'
Robert Kakeeto ошибается в защите.
14'
13'
13'
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
12'
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Лесняк Филип не смог попасть в створ ударом издали
11'
11'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
11'
10'
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Опасность предотвращена - Oliver Abildgaard из команды Ольборг вступил в отбор удачно
7'
Краев Божидар наказан за толчок Флорес Эдисон
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
4'
ГОООООЛ - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает из-за штрафной площади
2'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
2'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
2'
1'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Wessam Abou Ali
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Топ лиги
Новости футбола
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация