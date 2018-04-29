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Стадион:
Митьюлланд
2:0
Второй тайм: 52'
Ольборг
0'
1:0
4' Гол
Поульсен Якоб
2:0
15' Гол
Викхейм Густав
17' Желтая карточка
Блобьерг Якоб
52'
Второй тайм
51'
ШАНС! Frank Onyeka нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Frank Onyeka из команды Митьюлланд идет с мячом вперед на обострение...
51'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
51'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
51'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
50'
Bubacarr Sanneh предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
50'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
50'
Wessam Abou Ali нанес удар головой, но Хансен Йеспер перевел мяч на угловой!
50'
Флорес Эдисон из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
50'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
49'
Флорес Эдисон из команды Ольборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
49'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
46'
Куск Каспер пробует нанести удар издали, но Хансен Йеспер держит все под контролем
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Команда Митьюлланд играла лучше в этом тайме.
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
Хансен Киан из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
46'
Безумный фол. Magnus Christensen грубо играет против соперника. Пострадал Краев Божидар
46'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 65% времени, а гости – 35%.
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
Bubacarr Sanneh выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Куск Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
44'
Судья свистит. Халсти Маркус атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
43'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
43'
Frederik Boersting из команды Ольборг сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
43'
Игроки ФК "Ольборг" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
43'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
43'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
Фол, нарушение
42'
Bubacarr Sanneh из команды Митьюлланд толкнул локтем оппонента. Это Frederik Boersting заработал фол
41'
Хорошую попытку сделал Краев Божидар. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Хорошую попытку сделал Викхейм Густав. Удар в створ, но вратарь начеку
40'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
38'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
37'
Wessam Abou Ali из команды Ольборг в офсайде
35'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Блобьерг Якоб из команды Ольборг нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
Угловой
34'
Куск Каспер из команды Ольборг подал угловой слева.
34'
Рисгор Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
33'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Хансен Киан выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Офсайд
31'
Краев Божидар из команды Митьюлланд в офсайде
31'
Поульсен Андреас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
31'
Судья сигнализирует, что Magnus Christensen из команды Ольборг поставил подножку. Пострадал Frank Onyeka
29'
Поульсен Якоб бьет со штрафного в створ, но Ринне Якоб держит все под контролем
Фол, нарушение
28'
Безумный фол. Robert Kakeeto грубо играет против соперника. Пострадал Краев Божидар
Фол, нарушение
28'
Назначен штрафной. Пострадал Frederik Boersting, его свалил Хансен Киан.
Угловой
27'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд подал угловой справа.
27'
Robert Kakeeto предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
27'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
26'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Краев Божидар из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Рисгор Каспер
Фол, нарушение
25'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
23'
Блобьерг Якоб выносит мяч и сбавляет давление на ворота
22'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 70% времени, а гости – 30%.
22'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
21'
Судья свистит. Frank Onyeka атаковал сзади соперника. Это Рисгор Каспер заработал своей команде штрафной
21'
Рисгор Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
[player1] из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
19'
Мунксгор Александер нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
19'
Безумный фол. Поульсен Андреас грубо играет против соперника. Пострадал Рисгор Каспер
17'
Удар от ворот произведет Ольборг
17'
Джанус Драчманн из команды Митьюлланд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
17'
Поульсен Якоб навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
17'
Блобьерг Якоб сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
Фол, нарушение
17'
Безумный фол. Блобьерг Якоб грубо играет против соперника. Пострадал Frank Onyeka
15'
Frank Onyeka сделал результативную передачу.
Описание гола
15'
Г О О О О Л - Викхейм Густав изменил счет на табло!
15'
Robert Kakeeto ошибается в защите.
14'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
13'
Frederik Boersting из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Митьюлланд" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
12'
Лесняк Филип не смог попасть в створ ударом издали
11'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Мунксгор Александер из команды Митьюлланд отправил кросс в штрафную...
11'
Игроки ФК "Митьюлланд" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
10'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Ольборг совершает вбрасывание на своей половине поля
8'
Игрок из команды Митьюлланд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
8'
Опасность предотвращена - Oliver Abildgaard из команды Ольборг вступил в отбор удачно
Фол, нарушение
7'
Краев Божидар наказан за толчок Флорес Эдисон
6'
Поульсен Якоб из команды Митьюлланд делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
6'
Халсти Маркус выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Описание гола
4'
ГОООООЛ - Поульсен Якоб из команды Митьюлланд забивает из-за штрафной площади
2'
Удар от ворот произведет Митьюлланд
2'
Куск Каспер из команды Ольборг отправил кросс в штрафную...
2'
Игрок клуба "Ольборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
1'
Судья сигнализирует, что Frank Onyeka из команды Митьюлланд поставил подножку. Пострадал Wessam Abou Ali
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Митьюлланд". Встреча началась!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на MCH Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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