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Стадион: Савон Саномат Ареена
0:1
6' ГолАниер Хенри
|
6'
0:1
Состав команд
КуПС
- Основной состав
- 16 Mika Toeyraes Вратарь
- 22 Тойвомяки Ханри Защитник
- 2 Реджепи Лум Защитник
- 20 Саксман Вилле Защитник
- 30 Эль-Саид Абдалла Полузащитник
- 10 Пурье Атс Нападающий
- 3 Hamed Coulibaly
- 6 Saku Savolainen
- 8 Petteri Pennanen
- 13 Luis Murillo
- 11 Ilmari Niskanen
- Запасные игроки
- 1 Виртанен Отсо Вратарь
- 9 Матулявичюс Дейвидас Полузащитник
- 31 Stiwar Garcia
- 29 Mikko Pitkaenen
- 23 Joni Maekelae
- 7 Rasmus Karjalainen
- 25 Urho Nissila
- Главный тренер: Jani Honkavaara
Лахти
- Основной состав
- 78 Васютин Александр Вратарь
- 5 Вяткин Артём Защитник
- 3 Хаухиа Микко Защитник
- 19 Паананен Алекси Полузащитник
- 15 Хассан Сисей Полузащитник
- 14 Аниер Хенри Нападающий
- 28 Oskari Kekkonen
- 23 Kalle Taimi
- 18 Teemu Jaentti
- 16 Santeri Hostikka
- 6 Igor Jovanovic
- Запасные игроки
- 1 Шишковски Дамьян Вратарь
- 80 Дмитриев Артём Полузащитник
- 24 Paavo Voutilainen
- 20 Irfan Sadik
- 7 Fareed Sadat
- Главный тренер: Toni Korkeakunnas
Предыдущие игры
КуПС (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 21.04.2018 ХИК 1:2 КуПС В
- 18.04.2018 КуПС 0:1 РоПС В
- 15.04.2018 Ильвес 2:1 КуПС В
- 08.04.2018 КуПС 1:1 Хонка В
- 29.03.2018 ХИК 2:0 КуПС К
- 10.03.2018 КуПС 2:0 РоПС К
- 17.02.2018 Оулу 2:6 КуПС К
- 02.02.2018 КуПС 6:1 Каяани К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 19.01.2018 КуПС 5:2 МуСа К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 КуПС 2:1 Ювяскюля В
- 15.10.2017 Ильвес 1:0 КуПС В
- 12.10.2017 КуПС 1:1 РоПС В
- 29.09.2017 Интер Турку 1:2 КуПС В
- 24.09.2017 КуПС 3:2 ХИФК В
- 16.09.2017 ВПС 1:3 КуПС В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 08.09.2017 КуПС 2:1 СИК В
Лахти (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 25.04.2018 РоПС 2:0 Лахти В
- 21.04.2018 Лахти 2:0 Ильвес В
- 15.04.2018 Хонка 0:0 Лахти В
- 08.04.2018 Лахти 3:2 ТПС В
- 18.03.2018 Хака 3:1 Лахти К
- 24.02.2018 Лахти 2:1 ГрИФК К
- 17.02.2018 Ильвес 2:2 Лахти К
- 10.02.2018 Лахти 4:2 Ювяскюля К
- 03.02.2018 Виикингит 2:2 Лахти К
- 27.01.2018 Лахти 2:1 Хака К
- 28.10.2017 Лахти 2:1 ХИФК В
- 20.10.2017 ВПС 2:1 Лахти В
- 16.10.2017 ХИК 3:0 Лахти В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 30.09.2017 Ильвес 2:1 Лахти В
- 24.09.2017 Лахти 1:1 РоПС В
- 18.09.2017 Интер Турку 1:6 Лахти В
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС В
- 07.09.2017 Ювяскюля 2:4 Лахти В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
Последние игры между собой
КуПС: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Лахти: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 11.09.2017 Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига
- 22.07.2017 КуПС 2:2 Лахти Вейккауслига
- 19.05.2017 Лахти 1:2 КуПС Вейккауслига
- 03.02.2017 КуПС 4:2 Лахти Кубок
- 16.09.2016 Лахти 1:1 КуПС Вейккауслига
- 03.07.2016 Лахти 0:0 КуПС Вейккауслига
- 24.04.2016 КуПС 2:0 Лахти Вейккауслига
- 30.08.2015 Лахти 1:0 КуПС Вейккауслига
- 25.06.2015 КуПС 1:0 Лахти Вейккауслига
- 20.05.2015 КуПС 0:3 Лахти Вейккауслига
- 15.04.2015 КуПС 2:1 Лахти Кубок
- 13.02.2015 КуПС 1:2 Лахти Кубок лиги
- 30.01.2015 Лахти 1:1 КуПС Кубок лиги
- 22.09.2014 КуПС 1:1 Лахти Вейккауслига
- 27.06.2014 Лахти 0:1 КуПС Вейккауслига
- 27.04.2014 КуПС 0:2 Лахти Вейккауслига
- 07.02.2014 КуПС 0:0 Лахти Кубок лиги
- 01.02.2014 Лахти 0:2 КуПС Кубок лиги
- 30.08.2013 Лахти 2:0 КуПС Вейккауслига
- 24.06.2013 КуПС 0:1 Лахти Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|Лахти
|1:0
|5
|3
|1
|1
|6 - 4
|10
|3.
|ХИК
|0:1
|6
|3
|1
|2
|6 - 4
|10
|4.
|ВПС
|1:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 4
|8
|5.
|СИК
|1:1
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|6.
|КуПС
|0:1
|6
|2
|1
|3
|8 - 7
|7
|7.
|Интер Турку
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Ильвес
|1:1
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|ТПС
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Мариехамн
|1:0
|5
|1
|1
|3
|4 - 9
|4
|11.
|Кеми Кингс
|0:1
|4
|1
|0
|3
|3 - 8
|3
|12.
|Хонка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
6'
Г О О О О Л - Аниер Хенри бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Savon Sanomat Areena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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