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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Саувосаарен Урхейлупуисто
2:3
Конец матча
0:1
5' ГолКойола Кристиан
1:1
23' ГолАбубакар Алию
2:1
65' ГолKeaton Isaksson
2:2
74' ГолСид Робин
79' Желтая карточкаАбубакар Алию
2:3
88' ГолТатомирович Иван
|
5'
0:1
23'
1:1
65'
2:1
74'
2:2
79'
88'
2:3
Состав команд
Кеми Кингс
- Основной состав
- 12 Oskari Forsman Вратарь
- 6 Абубакар Алию Защитник
- 26 Кальюмяэ Марек Защитник
- 7 Видескуг Адам Полузащитник
- 11 Тано Кевин Нападающий
- 18 Мякеля Юхо Нападающий
- 9 Араба Хаким Нападающий
- 31 Keaton Isaksson
- 5 Kosta Manev
- 8 Julian Guevara
- 14 Kevin Mombilo
- Запасные игроки
- 35 Mikko Vilmunen Вратарь
- 29 Victor Shevcenco
- 30 Jacob Esposito
- 21 Ville Moilanen
- 19 Iiro Vanha
- 3 Kristian Heinolainen
- 10 Justus Lehto
- Главный тренер: Jari Aahman
Мариехамн
- Основной состав
- 1 Нордквист Марк Вратарь
- 5 Татомирович Иван Защитник
- 23 Dylan Murnane Защитник
- 3 Койола Кристиан Защитник
- 15 Эхалие Амос Полузащитник
- 8 Pontus Aasbrink Полузащитник
- 26 Маттссон Йоэль Полузащитник
- 33 Кангасколкка Алексей Нападающий
- 9 Simon Silverholt Нападающий
- 17 Сид Робин Нападающий
- 7 Niklas Maripuu
- Запасные игроки
- 11 Сезар Жулио Вратарь
- 16 Aapo Maeenpaeae Защитник
- 18 Мякинен Томас Полузащитник
- 27 Anton Lepola
- 6 Petter Hemming
- Главный тренер: Peter Lundberg
Предыдущие игры
Кеми Кингс (последние 20 матчей: +4 =3 -13)
- 22.04.2018 РоПС 3:0 Кеми Кингс В
- 15.04.2018 Кеми Кингс 2:4 Интер Турку В
- 07.04.2018 СИК 0:1 Кеми Кингс В
- 10.03.2018 Кеми Кингс 1:2 Оулу К
- 11.02.2018 МуСа 2:2 Кеми Кингс К
- 02.02.2018 РоПС 1:2 Кеми Кингс К
- 28.01.2018 Кеми Кингс 1:3 КуПС К
- 20.01.2018 Кеми Кингс 0:2 Каяани К
- 28.10.2017 Кеми Кингс 1:3 КуПС В
- 20.10.2017 Ильвес 1:0 Кеми Кингс В
- 15.10.2017 Кеми Кингс 3:3 СИК В
- 12.10.2017 ХИФК 4:0 Кеми Кингс В
- 30.09.2017 ХИК 4:0 Кеми Кингс В
- 24.09.2017 Кеми Кингс 1:1 ВПС В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 10.09.2017 Кеми Кингс 1:2 Ювяскюля В
- 07.09.2017 РоПС 0:1 Кеми Кингс В
- 26.08.2017 Лахти 0:1 Кеми Кингс В
- 19.08.2017 Кеми Кингс 1:5 Интер Турку В
- 13.08.2017 Ювяскюля 2:1 Кеми Кингс В
Мариехамн (последние 20 матчей: +8 =3 -9)
- 25.04.2018 Мариехамн 1:4 КуПС В
- 22.04.2018 Мариехамн 2:2 ВПС В
- 14.04.2018 Мариехамн 0:1 ХИК В
- 08.04.2018 РоПС 2:0 Мариехамн В
- 18.03.2018 Хаммарбю 3:0 Мариехамн ТМК
- 02.03.2018 Экенес ИФ 1:0 Мариехамн К
- 18.02.2018 Мариехамн 2:4 Интер Турку К
- 02.02.2018 ТПС 1:1 Мариехамн К
- 28.01.2018 Мариехамн 4:2 Клуби-04 К
- 21.01.2018 Мариехамн 4:0 Хонка (мол.) К
- 28.10.2017 Мариехамн 0:1 Ильвес В
- 20.10.2017 РоПС 0:3 Мариехамн В
- 16.10.2017 Ювяскюля 1:0 Мариехамн В
- 12.10.2017 Лахти 0:1 Мариехамн В
- 01.10.2017 Мариехамн 2:1 СИК В
- 27.09.2017 ХИК 1:0 Мариехамн В
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс В
- 12.09.2017 Мариехамн 2:1 Интер Турку В
- 08.09.2017 ХИФК 0:0 Мариехамн В
- 27.08.2017 Мариехамн 1:0 ВПС В
Последние игры между собой
Кеми Кингс: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 5
Мариехамн: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 1
- 17.09.2017 Мариехамн 3:2 Кеми Кингс Вейккауслига
- 14.06.2017 Кеми Кингс 3:0 Мариехамн Вейккауслига
- 12.05.2017 Мариехамн 3:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 12.09.2016 Мариехамн 1:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 19.06.2016 Мариехамн 2:0 Кеми Кингс Вейккауслига
- 17.04.2016 Кеми Кингс 1:2 Мариехамн Вейккауслига
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|РоПС
|6
|5
|1
|0
|9 - 0
|16
|2.
|ХИК
|6
|4
|1
|1
|8 - 4
|13
|3.
|Лахти
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|4.
|КуПС
|6
|2
|2
|2
|9 - 7
|8
|5.
|СИК
|5
|2
|1
|2
|5 - 3
|7
|6.
|ВПС
|5
|1
|2
|2
|6 - 6
|5
|7.
|Интер Турку
|5
|1
|2
|2
|7 - 8
|5
|8.
|Ильвес
|5
|1
|2
|2
|5 - 8
|5
|9.
|ТПС
|4
|1
|1
|2
|4 - 6
|4
|10.
|Мариехамн
|5
|1
|1
|3
|6 - 11
|4
|11.
|Кеми Кингс
|4
|1
|0
|3
|5 - 10
|3
|12.
|Хонка
|4
|0
|3
|1
|3 - 5
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Г О О О О Л - Татомирович Иван бьет в цель!
79'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
75'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
74'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Сид Робин бьет в цель!
65'
Г О О О О Л - Keaton Isaksson бьет в цель!
58'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
23'
Г О О О О Л - Абубакар Алию бьет в цель!
5'
Г О О О О Л - Койола Кристиан бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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