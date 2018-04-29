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Стадион:
Кеми Кингс
2:3
Конец матча
Мариехамн
0'
0:1
5' Гол
Койола Кристиан
1:1
23' Гол
Абубакар Алию
2:1
65' Гол
Keaton Isaksson
2:2
74' Гол
Сид Робин
79' Желтая карточка
Абубакар Алию
2:3
88' Гол
Татомирович Иван
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Татомирович Иван бьет в цель!
Желтая карточка
79'
Абубакар Алию получил желтую карточку от судьи
75'
Кеми Кингс делает замену. Видескуг Адам уходит с поля, а Iiro Vanha выходит на его замену.
74'
Мариехамн делает замену. Эхалие Амос уходит с поля, а Мякинен Томас выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Сид Робин бьет в цель!

Описание гола
65'
Г О О О О Л - Keaton Isaksson бьет в цель!
58'
Кеми Кингс делает замену. Тано Кевин уходит с поля, а Ville Moilanen выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
23'
Г О О О О Л - Абубакар Алию бьет в цель!
Описание гола
5'
Г О О О О Л - Койола Кристиан бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sauvosaaren Urheilupuisto. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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