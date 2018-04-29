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0:1
10' ГолМаглица Антун
1:1
21' ГолДе Камарго Игор
2:1
62' ГолДе Камарго Игор
|
10'
0:1
21'
1:1
62'
2:1
Состав команд
АПОЭЛ
- Основной состав
- 13 Наусет Сесилио Вратарь
- 50 Карлао Роберто Защитник
- 23 Поляков Денис Защитник
- 3 Лаго Роберто Защитник
- 2 Нсуэ Эмилио Защитник
- 6 Эбесилио Лоренцо Полузащитник
- 26 Нуну Мораиш Полузащитник
- 20 Шаллаи Роланд Полузащитник
- 88 Соуза Лукас Полузащитник
- 9 Де Камарго Игор Нападающий
- 49 Деллаторре Гильерме Нападающий
- Запасные игроки
- 99 Ватерман Бой Вратарь
- 44 Иоанну Николас Защитник
- 29 Вурос Праксителис Защитник
- 30 Меркис Георге Защитник
- 11 Александру Нектариос Защитник
- 14 Оар Томас Полузащитник
- 46 Алонефтис Эфстатиос Полузащитник
- 25 Фарьяс Агустин Полузащитник
- 17 Захид Гайас Полузащитник
- 7 Эфрем Георгиос Нападающий
- 8 Поте Микаэль Нападающий
- Главный тренер: Bruno Baltazar
Аполлон
- Основной состав
- 83 Вале Бруну Вратарь
- 21 Жандер Рибейро Защитник
- 17 Педру Жоау Защитник
- 44 Юсте Эктор Защитник
- 22 Роберж Валентин Защитник
- 92 Яколиш Антонио Полузащитник
- 95 Салданья Алеф Полузащитник
- 5 Сакетти Эстебан Полузащитник
- 99 Маглица Антун Нападающий
- 11 Зелая Эмилио Нападающий
- 26 Папулис Фотис Нападающий
- Запасные игроки
- 46 Киссас Тасос Вратарь
- 68 Пициан Андрей Защитник
- 88 Василиу Гиоргос Защитник
- 28 Стилиану Мариос Защитник
- 9 Мартинес Николас II Полузащитник
- 10 Алекс да Силва III Полузащитник
- 18 Маркович Саша Полузащитник
- 30 Шембри Андре Нападающий
- 52 Питтас Яннис Нападающий
- 77 Сардинеро Адриан Нападающий
- 33 Хадьивасилис Иоаннис
- Главный тренер: Августи Софронис
Предыдущие игры
АПОЭЛ (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.04.2018 АПОЭЛ 1:2 АЕК Ларнака К
- 22.04.2018 АЕК Ларнака 1:3 АПОЭЛ ПД
- 18.04.2018 АЕК Ларнака 2:0 АПОЭЛ К
- 15.04.2018 АПОЭЛ 4:1 Омония ПД
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 АПОЭЛ 2:2 Неа Саламина К
- 11.03.2018 АПОЭЛ 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.03.2018 Неа Саламина 0:3 АПОЭЛ К
- 04.03.2018 Омония 0:2 АПОЭЛ ПД
- 24.02.2018 Олимпиакос Никосия 2:3 АПОЭЛ ПД
- 21.02.2018 АПОЭЛ 5:1 Эрмис Арадиппу К
- 17.02.2018 АПОЭЛ 2:1 Омония ПД
- 11.02.2018 Пафос 2:3 АПОЭЛ ПД
- 06.02.2018 АПОЭЛ 7:1 Этникос Ахна ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
Аполлон (последние 20 матчей: +16 =1 -3)
- 25.04.2018 Пафос 1:4 Аполлон К
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 18.04.2018 Аполлон 4:0 Пафос К
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Аполлон 3:0 Омония ПД
- 31.03.2018 АЕК Ларнака 3:0 Аполлон ПД
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 28.02.2018 Аполлон 2:0 Отеллос К
- 24.02.2018 Этникос Ахна 1:4 Аполлон ПД
- 17.02.2018 Аполлон 5:1 Алки Ороклинис ПД
- 14.02.2018 Отеллос 1:0 Аполлон К
- 11.02.2018 Аполлон 2:0 АЕК Ларнака ПД
- 07.02.2018 Докса Катокопия 0:2 Аполлон ПД
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ ПД
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон ПД
- 21.01.2018 Арис Лимассол 0:1 Аполлон ПД
Последние игры между собой
АПОЭЛ: победы: 3, ничьи: 6, поражения: 11
Аполлон: победы: 11, ничьи: 6, поражения: 3
- 18.03.2018 Аполлон 4:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 31.01.2018 Аполлон 1:2 АПОЭЛ Первый дивизион
- 24.01.2018 АПОЭЛ 0:4 Аполлон Первый дивизион
- 09.08.2017 АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок
- 24.05.2017 АПОЭЛ 0:1 Аполлон Кубок
- 20.05.2017 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 13.04.2017 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 27.02.2017 Аполлон 2:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 28.11.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон Первый дивизион
- 10.08.2016 АПОЭЛ 1:2 Аполлон Суперкубок
- 07.05.2016 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 20.04.2016 Аполлон 1:1 АПОЭЛ Кубок
- 06.04.2016 АПОЭЛ 1:1 Аполлон Кубок
- 02.04.2016 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 02.03.2016 Аполлон 0:1 АПОЭЛ Первый дивизион
- 05.12.2015 АПОЭЛ 0:1 Аполлон Первый дивизион
- 10.05.2015 Аполлон 1:0 АПОЭЛ Первый дивизион
- 21.03.2015 АПОЭЛ 2:2 Аполлон Первый дивизион
- 21.02.2015 АПОЭЛ 1:0 Аполлон Первый дивизион
- 21.11.2014 Аполлон 0:0 АПОЭЛ Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АПОЭЛ
|2:1
|34
|25
|5
|4
|88 - 33
|80
|2.
|Аполлон
|1:2
|34
|24
|7
|3
|87 - 25
|79
|3.
|Анортосис
|34
|18
|12
|4
|50 - 26
|66
|4.
|АЕК Ларнака
|34
|19
|8
|7
|71 - 34
|65
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|34
|17
|7
|10
|44 - 33
|58
|6.
|Омония
|34
|13
|5
|16
|56 - 58
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрмис Арадиппу
|34
|14
|3
|17
|47 - 60
|45
|2.
|Докса Катокопия
|34
|13
|4
|17
|51 - 59
|43
|3.
|Неа Саламина
|34
|12
|6
|16
|48 - 55
|42
|4.
|Алки Ороклинис
|33
|11
|5
|17
|46 - 65
|38
|5.
|Пафос
|33
|9
|8
|16
|29 - 48
|35
|6.
|Олимпиакос Никосия
|34
|5
|8
|21
|29 - 75
|23
Второй тайм
68'
АПОЭЛ делает замену. Эбесилио Лоренцо уходит с поля, а Захид Гайас выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Жандер Рибейро уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
62'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
55'
АПОЭЛ делает замену. Карлао Роберто уходит с поля, а Меркис Георге выходит на его замену.
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Василиу Гиоргос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
21'
Г О О О О Л - Де Камарго Игор бьет в цель!
10'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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