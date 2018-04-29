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АПОЭЛ
2:1
Второй тайм: 90+'
Аполлон
0'
0:1
10' Гол
Маглица Антун
1:1
21' Гол
Де Камарго Игор
2:1
62' Гол
Де Камарго Игор
90'+1
Второй тайм
68'
АПОЭЛ делает замену. Эбесилио Лоренцо уходит с поля, а Захид Гайас выходит на его замену.
65'
Аполлон делает замену. Жандер Рибейро уходит с поля, а Шембри Андре выходит на его замену.
Описание гола
62'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
55'
АПОЭЛ делает замену. Карлао Роберто уходит с поля, а Меркис Георге выходит на его замену.
46'
Аполлон делает замену. Маглица Антун уходит с поля, а Маркович Саша выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Аполлон делает замену. Папулис Фотис уходит с поля, а Василиу Гиоргос выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
21'
Г О О О О Л - Де Камарго Игор бьет в цель!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Маглица Антун бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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