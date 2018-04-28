  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Кипр
  5. Первый дивизион
Анортосис
0:0
Конец матча
АЕЛ Лимаcсол
0' 90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
80'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Денилсон Габьонетта уходит с поля, а Леонарду Перейра выходит на его замену.
70'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Элиа Мариос II уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
63'
Анортосис делает замену. Паланка Мигель уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
63'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Роман Хоан уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
54'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Струна Андраж выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация