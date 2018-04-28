- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Конец матча
Состав команд
Анортосис
- Основной состав
- 1 Харуш Ариэль Вратарь
- 88 Дуглас Феррейра Защитник
- 2 Коффи Эрвин Защитник
- 32 Праньич Даниэль Защитник
- 5 Шилденфельд Гордон Защитник
- 50 Носа Игьебор Полузащитник
- 17 Паланка Мигель Полузащитник
- 10 Райо Рубен Полузащитник
- 18 Дюриш Михал Нападающий
- 24 Сиссе Секу Нападающий
- 19 João Victor I
- Запасные игроки
- 6 Струна Андраж Защитник
- 23 Экономидес Гиоргос Полузащитник
- 45 Гаджев Владимир Полузащитник
- 21 Абдуллаев Араз Нападающий
- 40 Nikolas Mattheou
- 7 Carlitos IX
- 12 Kostas Pileas
- 91 Giorgos Papadopoulos
- 4 Panagiotis Artymatas
- Главный тренер: Рони Леви
АЕЛ Лимаcсол
- Основной состав
- 1 Возинья Жозимар Вратарь
- 13 Лафранс Кевин Защитник
- 40 Кириаку Харис Защитник
- 7 Авраам Андреас Полузащитник
- 60 Соареш Марку Полузащитник
- 23 Роман Хоан Полузащитник
- 98 Здравковски Давор Полузащитник
- 10 Денилсон Габьонетта Нападающий
- 16 Торрес Мануэль Нападающий
- 4 Andre Ferreira Teixeira
- 35 Элиа Мариос II
- Запасные игроки
- 21 Айроза Марку Защитник
- 29 Митря Богдан Защитник
- 42 Вилер Христос Защитник
- 6 Леонарду Перейра Полузащитник
- 12 Николау Мариос Полузащитник
- 8 Ирхене Фиделис Полузащитник
- 22 Сасси Исмаил Нападающий
- 99 Техейра Давид Нападающий
- 17 Меска Нападающий
- 32 Георгиу Вангелис III
- 19 Yiannis Mavrou
- Главный тренер: Dusan Kerkez
Предыдущие игры
Анортосис (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 22.04.2018 Аполлон 3:1 Анортосис ПД
- 14.04.2018 Анортосис 1:1 АЕК Ларнака ПД
- 11.04.2018 Аполлон 2:1 Анортосис К
- 04.04.2018 Анортосис 0:0 АПОЭЛ ПД
- 01.04.2018 Омония 1:2 Анортосис ПД
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 14.03.2018 Анортосис 1:1 Аполлон К
- 11.03.2018 Анортосис 1:2 Аполлон ПД
- 03.03.2018 АЕК Ларнака 2:2 Анортосис ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 18.02.2018 Анортосис 4:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 11.02.2018 Олимпиакос Никосия 0:3 Анортосис ПД
- 07.02.2018 Анортосис 1:2 Омония ПД
- 31.01.2018 Пафос 0:1 Анортосис ПД
- 20.01.2018 Анортосис 3:1 Этникос Ахна ПД
- 17.01.2018 Айя-Напа 1:1 Анортосис К
- 14.01.2018 Аполлон 1:1 Анортосис ПД
- 10.01.2018 Анортосис 3:2 Айя-Напа К
- 07.01.2018 Анортосис 3:1 АЕК Ларнака ПД
- 02.01.2018 Докса Катокопия 0:0 Анортосис ПД
АЕЛ Лимаcсол (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 21.04.2018 Омония 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Аполлон ПД
- 03.04.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:2 АЕК Ларнака ПД
- 31.03.2018 АПОЭЛ 3:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 22.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Урал ТМК
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис ПД
- 10.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:1 Омония ПД
- 03.03.2018 Аполлон 5:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис ПД
- 17.02.2018 Неа Саламина 0:3 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 12.02.2018 Алки Ороклинис 2:4 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Эрмис Арадиппу ПД
- 30.01.2018 Олимпиакос Никосия 1:2 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 2:3 Омония ПД
- 17.01.2018 АПОЭЛ 2:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 14.01.2018 Пафос 0:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 07.01.2018 АЕЛ Лимаcсол 3:0 Этникос Ахна ПД
- 03.01.2018 Аполлон 1:1 АЕЛ Лимаcсол ПД
- 20.12.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 АЕК Ларнака ПД
- 17.12.2017 Докса Катокопия 0:0 АЕЛ Лимаcсол ПД
Последние игры между собой
Анортосис: победы: 5, ничьи: 6, поражения: 8
АЕЛ Лимаcсол: победы: 8, ничьи: 6, поражения: 5
- 17.03.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:2 Анортосис Первый дивизион
- 25.02.2018 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 25.11.2017 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 08.05.2017 АЕЛ Лимаcсол 2:0 Анортосис Первый дивизион
- 02.04.2017 Анортосис 0:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 15.01.2017 АЕЛ Лимаcсол 0:0 Анортосис Первый дивизион
- 01.10.2016 Анортосис 0:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 12.12.2015 АЕЛ Лимаcсол 0:1 Анортосис Первый дивизион
- 23.08.2015 Анортосис 2:0 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 18.01.2015 Анортосис 2:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.10.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:1 Анортосис Первый дивизион
- 26.04.2014 АЕЛ Лимаcсол 4:3 Анортосис Первый дивизион
- 23.03.2014 Анортосис 0:3 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 16.02.2014 Анортосис 0:2 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 09.11.2013 АЕЛ Лимаcсол 3:1 Анортосис Первый дивизион
- 16.03.2013 АЕЛ Лимаcсол 1:1 Анортосис Первый дивизион
- 01.12.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
- 05.05.2012 АЕЛ Лимаcсол 1:0 Анортосис Первый дивизион
- 31.03.2012 Анортосис 1:1 АЕЛ Лимаcсол Первый дивизион
Чемпионская группа
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Аполлон
|33
|24
|7
|2
|86 - 23
|79
|2.
|АПОЭЛ
|33
|24
|5
|4
|86 - 32
|77
|3.
|Анортосис
|34
|18
|12
|4
|50 - 26
|66
|4.
|АЕК Ларнака
|33
|18
|8
|7
|69 - 34
|62
|5.
|АЕЛ Лимаcсол
|34
|17
|7
|10
|44 - 33
|58
|6.
|Омония
|33
|13
|5
|15
|56 - 56
|44
Понижение
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эрмис Арадиппу
|34
|14
|3
|17
|47 - 60
|45
|2.
|Докса Катокопия
|34
|13
|4
|17
|51 - 59
|43
|3.
|Неа Саламина
|33
|11
|6
|16
|45 - 54
|39
|4.
|Алки Ороклинис
|33
|11
|5
|17
|46 - 65
|38
|5.
|Пафос
|33
|9
|8
|16
|29 - 48
|35
|6.
|Олимпиакос Никосия
|33
|5
|8
|20
|28 - 72
|23
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Анортосис делает замену. Сиссе Секу уходит с поля, а Гаджев Владимир выходит на его замену.
80'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Денилсон Габьонетта уходит с поля, а Леонарду Перейра выходит на его замену.
70'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Элиа Мариос II уходит с поля, а Сасси Исмаил выходит на его замену.
63'
Анортосис делает замену. Паланка Мигель уходит с поля, а Абдуллаев Араз выходит на его замену.
63'
АЕЛ Лимаcсол делает замену. Роман Хоан уходит с поля, а Техейра Давид выходит на его замену.
54'
Анортосис делает замену. Праньич Даниэль уходит с поля, а Струна Андраж выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
|© 2001- 2018 LiveResult.Ru - прямые спортивные трансляции и результаты матчей онлайн. Электронное СМИ № ФС77-69866.
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация