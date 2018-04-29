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Стадион: Guldfaageln Arena
26' Желтая карточкаHiago II
26' Желтая карточкаДалин Юхан
1:0
27' ГолСодерквист Манс
27' Желтая карточкаСафари Беранг
2:0
33' ГолЭльм Виктор
3:0
45' ГолHiago de Oliveira Ramiro
45' Желтая карточкаЛевицки Оскар
50' Желтая карточкаЕремеефф Александер
61' Желтая карточкаРомариньо Перейра
81' Желтая карточкаХальберг Мелькер
|
26'
26'
27'
1:0
27'
33'
2:0
45'
3:0
45'
81'
Состав команд
32
Хёгг
Лукас
23
Эльм
Виктор
12
Чима
Акас
91
Hiago
II
Кальмар 4-4-2
- Основной состав
- 32 Хёгг Лукас Вратарь
- 22 Хальберг Мелькер Защитник
- 23 Эльм Виктор Защитник
- 5 Агардиус Виктор Защитник
- 12 Чима Акас Защитник
- 9 Содерквист Манс Полузащитник
- 34 Халльберг Херман Полузащитник
- 29 Ромариньо Перейра Полузащитник
- 91 Hiago II Полузащитник
- 27 Диуф Папе Алиун Нападающий
- 33 Adrian Edquist Нападающий
- Запасные игроки
- 21 Hampus Stroemgren Вратарь
- 4 Дюрестам Микаэль Защитник
- 2 Торбьорнссон Маркус Защитник
- 17 Арокойо Гбенга Защитник
- 11 Нишон Дарланио Нападающий
- 38 Adam Hellborg
- 31 Nils Froeling
- Главный тренер: Nanne Bergstrand
Мальмё 4-4-2
- Основной состав
- 27 Далин Юхан Вратарь
- 2 Eric Larsson Защитник
- 24 Нильсен Лассе Защитник
- 31 Franz Brorsson II Защитник
- 4 Сафари Беранг Защитник
- 5 Рикс Сёрен Полузащитник
- 6 Левицки Оскар Полузащитник
- 32 Сванберг Маттиас Полузащитник
- 8 Траустасон Арнор Полузащитник
- 9 Розенберг Маркус Нападающий
- 11 Еремеефф Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 29 Андерссон Фредрик Вратарь
- 17 Бенгтссон Расмус Защитник
- 3 Бинаку Эгзон Полузащитник
- 20 Инносент Бонке Полузащитник
- 10 Страндберг Карлос Нападающий
- 39 Felix Konstandeliasz
- 35 Samuel Adrian
- Главный тренер: Перссон Магнус
Предыдущие игры
Кальмар (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 08.04.2018 Кальмар 1:0 Эльфсборг А
- 01.04.2018 Хеккен 1:0 Кальмар А
- 25.03.2018 Кальмар 3:2 Эстер ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 10.03.2018 Кальмар 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 17.02.2018 Кальмар 0:0 Отвидаберг К
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 05.02.2018 Кальмар 1:1 Локомотив Москва ТМК
- 05.11.2017 Кальмар 0:2 Юргорден А
- 29.10.2017 Хеккен 2:0 Кальмар А
- 23.10.2017 Йёнчёпинг 2:0 Кальмар А
- 16.10.2017 Кальмар 2:0 Хаммарбю А
- 01.10.2017 Эребру 1:0 Кальмар А
- 24.09.2017 Кальмар 2:1 Эстерсунд А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
Мальмё (последние 20 матчей: +14 =4 -2)
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 18.04.2018 Юргорден 3:0 Мальмё А
- 13.04.2018 Сундсвалль 2:2 Мальмё А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 Эльфсборг 1:2 Мальмё А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 10.03.2018 Мальмё 1:0 Гётеборг К
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 27.02.2018 Мальмё 2:2 Роскилле ТМК
- 25.02.2018 Гефле 0:3 Мальмё К
- 18.02.2018 Мальмё 1:0 Далкурд К
- 08.02.2018 Ди Си Юнайтед 1:2 Мальмё ТМК
- 03.02.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Мальмё ТМК
- 26.01.2018 Мальмё 4:0 Флора ТМК
- 20.01.2018 Мальмё 1:0 Фремад Амагер ТМК
- 05.11.2017 Мальмё 1:2 Хеккен А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Мальмё 0:0 АИК А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
Последние игры между собой
Кальмар: победы: 4, ничьи: 5, поражения: 11
Мальмё: победы: 11, ничьи: 5, поражения: 4
- 11.08.2017 Мальмё 6:0 Кальмар Аллсвенскан
- 27.04.2017 Кальмар 0:0 Мальмё Аллсвенскан
- 14.08.2016 Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 23.07.2016 Мальмё 1:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.03.2016 Кальмар 2:3 Мальмё Кубок
- 17.10.2015 Мальмё 3:0 Кальмар Аллсвенскан
- 24.05.2015 Кальмар 2:1 Мальмё Аллсвенскан
- 26.07.2014 Мальмё 3:1 Кальмар Аллсвенскан
- 19.07.2014 Кальмар 1:1 Мальмё Аллсвенскан
- 18.08.2013 Кальмар 1:4 Мальмё Аллсвенскан
- 14.04.2013 Мальмё 1:0 Кальмар Аллсвенскан
- 21.10.2012 Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 25.06.2012 Кальмар 1:1 Мальмё Международные матчи (клубы)
- 13.04.2012 Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 02.10.2011 Кальмар 1:2 Мальмё Аллсвенскан
- 20.06.2011 Мальмё 2:0 Кальмар Аллсвенскан
- 15.06.2011 Кальмар 2:1 Мальмё Шведский кубок
- 18.10.2010 Мальмё 0:1 Кальмар Аллсвенскан
- 11.04.2010 Кальмар 2:3 Мальмё Аллсвенскан
- 27.10.2009 Кальмар 5:4 Мальмё Аллсвенскан
Кальмар
Мальмё
-
1 Офсайды 1
-
17 Нарушения правил 18
-
3 Жёлтые карточки 4
-
0 Красные карточки 0
-
43 Владение мячом, % 57
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Норрчёпинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Кальмар
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|15.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Второй тайм
90'
Кальмар делает замену. Adrian Edquist уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
81'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
79'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Nils Froeling выходит на его замену.
61'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
58'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
58'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
50'
Еремеефф Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
33'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
27'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
27'
Г О О О О Л - Содерквист Манс бьет в цель!
26'
Далин Юхан получил желтую карточку от судьи
26'
Hiago получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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