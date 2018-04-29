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  4. Швеция
  5. Аллсвенскан
Стадион:
Кальмар
3:0
Конец матча
Мальмё
0'
26' Желтая карточка
Hiago II
26' Желтая карточка
Далин Юхан
1:0
27' Гол
Содерквист Манс
27' Желтая карточка
Сафари Беранг
2:0
33' Гол
Эльм Виктор
3:0
45' Гол
Hiago de Oliveira Ramiro
45' Желтая карточка
Левицки Оскар
50' Желтая карточка
Еремеефф Александер
61' Желтая карточка
Ромариньо Перейра
81' Желтая карточка
Хальберг Мелькер
90'+3
Второй тайм
90'
Кальмар делает замену. Adrian Edquist уходит с поля, а Adam Hellborg выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Кальмар делает замену. Хальберг Мелькер уходит с поля, а Дюрестам Микаэль выходит на его замену.
Желтая карточка
81'
Хальберг Мелькер получил желтую карточку от судьи
79'
Мальме делает замену. Траустасон Арнор уходит с поля, а Samuel Adrian выходит на его замену.
78'
Кальмар делает замену. Содерквист Манс уходит с поля, а Nils Froeling выходит на его замену.

Желтая карточка
61'
Ромариньо Перейра получил желтую карточку от судьи
58'
Мальме делает замену. Сафари Беранг уходит с поля, а Бинаку Эгзон выходит на его замену.
58'
Мальме делает замену. Еремеефф Александер уходит с поля, а Страндберг Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
50'
Еремеефф Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
Желтая карточка
45'
Левицки Оскар получил желтую карточку от судьи
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
45'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Эльм Виктор бьет в цель!
Желтая карточка
27'
Сафари Беранг получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Содерквист Манс бьет в цель!
Желтая карточка
26'
Далин Юхан получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Hiago получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Guldfaageln Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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