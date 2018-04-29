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Стадион: Oestgoetaporten
1:2
Конец матча
0:1
54' ГолХаджикадунич Деннис
59' Красная карточкаЛарссон Джордан
0:2
61' ГолХуммет Денис
1:2
62' ГолХольмберг Карл
67' Желтая карточкаСмит Эрик
67' Желтая карточкаХуммет Денис
90' Желтая карточкаФьолусон Йон Гудни
90' Желтая карточкаVictor Nilsson
|
54'
0:1
59'
61'
0:2
62'
1:2
67'
67'
72'
90'
Состав команд
14
Смит
Эрик
21
Терн
Симон
Норрчёпинг 3-4-3
- Основной состав
- 1 Петтерссон Исак Вратарь
- 25 Дагерстоль Филип Защитник
- 4 Юханссон Андреас Защитник
- 3 Фьолусон Йон Гудни Защитник
- 6 Вальквист Линус Полузащитник
- 14 Смит Эрик Полузащитник
- 21 Терн Симон Полузащитник
- 8 Тораринссон Гудмундур Полузащитник
- 19 Ларссон Джордан Нападающий
- 17 Хольмберг Карл Нападающий
- 70 Alexander Jakobsen Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Янссон Густав Вратарь
- 9 Валль Йоханнес Защитник
- 18 Сампстед Альфонс Защитник
- 20 Шёлунд Даниэль Полузащитник
- 10 Скрабб Симон Полузащитник
- 5 Герсон Ларс Полузащитник
- 27 Сигурдссон Арнор
- Главный тренер: Jens Gustafsson
Треллеборг 4-5-1
- Основной состав
- 30 Юханссон Марко Вратарь
- 15 Нильсен Лассе II Защитник
- 19 Хаджикадунич Деннис Защитник
- 14 Блумквист Александр Защитник
- 5 Anton Tideman Защитник
- 20 Felix Hoerberg Полузащитник
- 3 Sebastian Ohlsson II Полузащитник
- 8 Нильссон Робин Полузащитник
- 7 Андерссон Эрик Полузащитник
- 11 Хуммет Денис Полузащитник
- 22 Карлссон Отар Нападающий
- Запасные игроки
- 37 Магнус Андерссон Защитник
- 4 Jakob Palander Защитник
- 25 Victor Nilsson Защитник
- 28 Furkan Motori Полузащитник
- 23 Franz Brorsson III
- 21 Noah Christoffersson
- 32 Dennis Petersson
- Главный тренер: Patrick Winqvist
Предыдущие игры
Норрчёпинг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 19.04.2018 Хаммарбю 2:1 Норрчёпинг А
- 15.04.2018 Норрчёпинг 3:1 Кальмар А
- 07.04.2018 Эребру 1:1 Норрчёпинг А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 25.03.2018 Хаммарбю 3:2 Норрчёпинг ТМК
- 17.03.2018 Кальмар 1:1 Норрчёпинг ТМК
- 03.03.2018 Норрчёпинг 2:2 Эребру К
- 24.02.2018 Твоокер 2:3 Норрчёпинг К
- 17.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Хельсинборг К
- 13.02.2018 Норрчёпинг 1:0 Йёнчёпинг ТМК
- 06.02.2018 Норрчёпинг 1:1 Шемрок Роверс КА
- 02.02.2018 Риека 1:1 Норрчёпинг КА
- 29.01.2018 Норрчёпинг 1:1 Бэйцзин Гоань КА
- 05.11.2017 Эльфсборг 3:3 Норрчёпинг А
- 30.10.2017 Норрчёпинг 2:0 Эребру А
- 22.10.2017 Сундсвалль 2:2 Норрчёпинг А
- 16.10.2017 Норрчёпинг 1:3 Мальмё А
- 01.10.2017 Хаммарбю 0:2 Норрчёпинг А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
Треллеборг (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.04.2018 Треллеборг 0:1 Кальмар А
- 17.04.2018 Сундсвалль 1:0 Треллеборг А
- 13.04.2018 Треллеборг 1:2 Эребру А
- 08.04.2018 Юргорден 1:1 Треллеборг А
- 01.04.2018 Треллеборг 1:3 Гётеборг А
- 25.03.2018 ГАИС 2:1 Треллеборг ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 03.03.2018 Треллеборг 3:0 Отвидаберг К
- 25.02.2018 Кальмар 2:1 Треллеборг К
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Треллеборг 3:3 Эстер ТМК
- 27.01.2018 Треллеборг 3:1 Вернаму ТМК
- 19.11.2017 Йёнчёпинг 1:1 Треллеборг А
- 15.11.2017 Треллеборг 2:0 Йёнчёпинг А
- 04.11.2017 Треллеборг 2:2 Далкурд С
- 27.10.2017 Фрей 2:2 Треллеборг С
- 22.10.2017 Треллеборг 4:0 Отвидаберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 02.10.2017 Треллеборг 1:1 Варбергс Боис С
- 26.09.2017 Эргрюте 2:0 Треллеборг С
Последние игры между собой
Норрчёпинг: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
Треллеборг: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
- 30.07.2011 Норрчёпинг 2:1 Треллеборг Аллсвенскан
- 17.04.2011 Треллеборг 1:2 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 17.08.2008 Треллеборг 1:0 Норрчёпинг Аллсвенскан
- 09.04.2008 Норрчёпинг 1:1 Треллеборг Аллсвенскан
Норрчёпинг
Треллеборг
-
1 Офсайды 1
-
5 Нарушения правил 7
-
2 Жёлтые карточки 2
-
1 Красные карточки 0
-
62 Владение мячом, % 38
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Норрчёпинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Кальмар
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Эребру
|5
|2
|3
|0
|6 - 3
|9
|6.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Далкурд
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
|12.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|13.
|Эстерсунд
|5
|1
|1
|3
|3 - 8
|4
|14.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|15.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|5
|1
|0
|4
|4 - 11
|3
Второй тайм
90'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Victor Nilsson выходит на его замену.
81'
Норчепинг делает замену. Вальквист Линус уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
81'
Треллеборг делает замену. Карлссон Отар уходит с поля, а Магнус Андерссон выходит на его замену.
73'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.
72'
Норчепинг делает замену. Смит Эрик уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
67'
Хуммет Денис получил желтую карточку от судьи
67'
Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
62'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
61'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
59'
УДАЛЕНИЕ! - Ларссон Джордан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
54'
Г О О О О Л - Хаджикадунич Деннис бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Норчепинг делает замену. Терн Симон уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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