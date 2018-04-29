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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Норрчёпинг
1:2
Конец матча
Треллеборг
0'
0:1
54' Гол
Хаджикадунич Деннис
59' Красная карточка
Ларссон Джордан
0:2
61' Гол
Хуммет Денис
1:2
62' Гол
Хольмберг Карл
67' Желтая карточка
Смит Эрик
67' Желтая карточка
Хуммет Денис
90' Желтая карточка
Фьолусон Йон Гудни
90' Желтая карточка
Victor Nilsson
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Victor Nilsson получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
88'
Треллеборг делает замену. Felix Hoerberg уходит с поля, а Victor Nilsson выходит на его замену.
81'
Норчепинг делает замену. Вальквист Линус уходит с поля, а Скрабб Симон выходит на его замену.
81'
Треллеборг делает замену. Карлссон Отар уходит с поля, а Магнус Андерссон выходит на его замену.
73'
Треллеборг делает замену. Хуммет Денис уходит с поля, а Freddie Brorsson выходит на его замену.

72'
Норчепинг делает замену. Смит Эрик уходит с поля, а Герсон Ларс выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Хуммет Денис получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Смит Эрик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
62'
Г О О О О Л - Хольмберг Карл бьет в цель!
Описание гола
61'
Г О О О О Л - Хуммет Денис бьет в цель!
59'
УДАЛЕНИЕ! - Ларссон Джордан увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Описание гола
54'
Г О О О О Л - Хаджикадунич Деннис бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
41'
Норчепинг делает замену. Терн Симон уходит с поля, а Сигурдссон Арнор выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Oestgoetaporten. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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