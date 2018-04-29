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Стадион: Санднес
0:0
Конец матча
51' Желтая карточкаVegard Aasen
53' Желтая карточкаОриджи Арнольд
53' Желтая карточкаАндерсен Гленн
58' Желтая карточкаMartin Hoel Andersen
67' Желтая карточкаDaniel Edvardsen
|
51'
53'
53'
67'
Состав команд
27
Vegard
Aasen
Саннес Ульф 5-3-2
- Основной состав
- 77 Ориджи Арнольд Вратарь
- 5 Daniel Edvardsen Защитник
- 16 Хейккиля Тапио Защитник
- 24 Брикс Кристиан Защитник
- 14 Akinsola Akinyemi Защитник
- 3 Йонссон Видар Защитник
- 4 Axel Kryger Полузащитник
- 6 Ворторен Нилс Полузащитник
- 27 Vegard Aasen Полузащитник
- 30 Kent Haavard Eriksen Нападающий
- 11 Дансо Эриксон Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Deniss Korneiciks Вратарь
- 22 Богданович Ясмин Защитник
- 8 Йохансен Реми Полузащитник
- 20 Andreas Dybevik Полузащитник
- 9 Угвуаду Оньекачи Нападающий
- 15 Vegard Oestraat Erlien
- 21 Herman Kleppa
- Главный тренер: Bengt Saeternes
Ерв 4-3-3
- Основной состав
- 20 Oeystein Oevretveit Вратарь
- 3 Brice Wembangomo Защитник
- 2 Андерсен Гленн Защитник
- 4 Espen Knudsen Защитник
- 19 Kristoffer Toennessen Защитник
- 23 Andreas Hagen Полузащитник
- 6 Вихманн Матиас Полузащитник
- 17 Martin Hoel Andersen Полузащитник
- 9 Tor Andre Aasheim Нападающий
- 10 Арам Халили Нападающий
- 95 Luke Ferreira Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Oeyvind Christoffer Knutsen Вратарь
- 7 Ulrik Berglann Защитник
- 5 Izuchukwu Anthony Защитник
- 22 Sander Haugen Защитник
- 8 Thomas Zernichow Полузащитник
- 18 Tobias Collett Полузащитник
- 69 Alexander Lind Нападающий
- Главный тренер: Arne Sandstoe
Предыдущие игры
Саннес Ульф (последние 20 матчей: +8 =8 -4)
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Нест-Сотра 2:3 Саннес Ульф ПД
- 02.04.2018 Саннес Ульф 2:1 Стрёммен ПД
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 12.11.2017 Ранхейм 1:0 Саннес Ульф ТПМ
- 05.11.2017 Фредрикстад 3:0 Саннес Ульф ПД
- 29.10.2017 Саннес Ульф 0:3 Конгсвингер ПД
- 22.10.2017 Эльверум 0:1 Саннес Ульф ПД
- 15.10.2017 Саннес Ульф 2:2 Арендал ПД
- 01.10.2017 Ранхейм 0:1 Саннес Ульф ПД
- 24.09.2017 Саннес Ульф 2:0 Стрёммен ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 06.09.2017 Будё-Глимт 0:0 Саннес Ульф ПД
- 20.08.2017 Саннес Ульф 3:0 Флурё ПД
- 16.08.2017 Тромсдален 1:2 Саннес Ульф ПД
- 13.08.2017 Саннес Ульф 3:3 Осане ПД
- 06.08.2017 Улленсакер/Киса 3:3 Саннес Ульф ПД
- 30.07.2017 Саннес Ульф 1:1 Старт ПД
Ерв (последние 20 матчей: +5 =4 -11)
- 22.04.2018 Ерв 0:0 Мьёндален ПД
- 15.04.2018 Конгсвингер 2:0 Ерв ПД
- 08.04.2018 Ерв 1:1 Улленсакер/Киса ПД
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 05.11.2017 Ерв 0:2 Флурё ПД
- 29.10.2017 Ранхейм 3:1 Ерв ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Улленсакер/Киса 7:1 Ерв ПД
- 01.10.2017 Ерв 0:1 Мьёндален ПД
- 24.09.2017 Тромсдален 1:4 Ерв ПД
- 17.09.2017 Ерв 2:0 Саннес Ульф ПД
- 10.09.2017 Осане 1:1 Ерв ПД
- 03.09.2017 Ерв 1:3 Старт ПД
- 20.08.2017 Эльверум 2:3 Ерв ПД
- 16.08.2017 Ерв 2:3 Арендал ПД
- 13.08.2017 Конгсвингер 6:1 Ерв ПД
- 09.08.2017 Ерв 1:2 Русенборг К
- 06.08.2017 Ерв 2:0 Фредрикстад ПД
- 30.07.2017 Левангер 0:1 Ерв ПД
Последние игры между собой
Саннес Ульф: победы: 0, ничьи: 2, поражения: 4
Ерв: победы: 4, ничьи: 2, поражения: 0
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Викинг
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Саннес Ульф
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Нутодден
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Согндаль
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|6.
|Улленсакер/Киса
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|7.
|Осане
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Мьёндален
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|9.
|Стрёммен
|5
|2
|0
|3
|9 - 6
|6
|10.
|Левангер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Флурё
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Ерв
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|Нест-Сотра
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Хам-Кам
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Alexander Lind выходит на его замену.
71'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
67'
Daniel Edvardsen получил желтую карточку от судьи
66'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
58'
Martin Hoel Andersen получил желтую карточку от судьи
53'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
53'
Андерсен Гленн получил желтую карточку от судьи
53'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
51'
Vegard Aasen получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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