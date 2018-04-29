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  5. Первый дивизион
Стадион:
Саннес Ульф
0:0
Конец матча
Ерв
0'
51' Желтая карточка
Vegard Aasen
53' Желтая карточка
Ориджи Арнольд
53' Желтая карточка
Андерсен Гленн
58' Желтая карточка
Martin Hoel Andersen
67' Желтая карточка
Daniel Edvardsen
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
75'
Ерв делает замену. Арам Халили уходит с поля, а Alexander Lind выходит на его замену.
71'
Ерв делает замену. Martin Hoel Andersen уходит с поля, а Thomas Zernichow выходит на его замену.
Желтая карточка
67'
Daniel Edvardsen получил желтую карточку от судьи
66'
Ерв делает замену. Luke Ferreira уходит с поля, а Ulrik Berglann выходит на его замену.
Желтая карточка
58'
Martin Hoel Andersen получил желтую карточку от судьи

53'
Саннес Ульф делает замену. Брикс Кристиан уходит с поля, а Йохансен Реми выходит на его замену.
Желтая карточка
53'
Андерсен Гленн получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
53'
Ориджи Арнольд получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
51'
Vegard Aasen получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sandnes Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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