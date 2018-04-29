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Стадион: Зрители: 4983
Сарпсборг-08
0:0
Конец матча
Будё-Глимт
0'
55' Желтая карточка
Амин Аскар
66' Желтая карточка
Joachim Thomassen
71' Желтая карточка
Исидоро Хосе
89' Желтая карточка
Kristoffer Zachariassen
0:0
90' Не забитый пенальти
Опсет Кристиан
90'+6
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Описание гола
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Опсет Кристиан пробил пенальти, но не смог забить!
Желтая карточка
89'
Kristoffer Zachariassen получил желтую карточку от судьи
83'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
81'
Сарпсборг-08 делает замену. Йоахим Томассен уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
78'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.

74'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
Желтая карточка
71'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
70'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Юнассен Эмиль выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Йоахим Томассен получил желтую карточку от судьи
60'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Ларсен Кристоффер III выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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