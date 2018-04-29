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Стадион: Сарпсборг Зрители: 4983
0:0
Конец матча
55' Желтая карточкаАмин Аскар
66' Желтая карточкаJoachim Thomassen
71' Желтая карточкаИсидоро Хосе
89' Желтая карточкаKristoffer Zachariassen
0:0
90' Не забитый пенальтиОпсет Кристиан
|
55'
71'
90'
0:0
Состав команд
31
Aslak
Falch
77
Амин
Аскар
23
Сингх
Хармет
18
Mikkel
Agger
25
Рикардо
II
17
Исидоро
Хосе
10
Хурадо
Хосе
20
Amor
Layoni
Сарпсборг-08 4-4-2
- Основной состав
- 31 Aslak Falch Вратарь
- 77 Амин Аскар Защитник
- 11 Joackim Joergensen Защитник
- 6 Тамм Йоонас Защитник
- 16 Joachim Thomassen Защитник
- 22 Твейта Йон-Хельге Полузащитник
- 23 Сингх Хармет Полузащитник
- 8 Matti Lund Nielsen I Полузащитник
- 17 Kristoffer Zachariassen Полузащитник
- 18 Mikkel Agger Нападающий
- 69 Патрик Мортенсен Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Ларсен Кристоффер III Полузащитник
- 28 Alexander Ruud Tveter Полузащитник
- 10 Tobias Heintz Полузащитник
- 4 Bjoern Inge Utvik Полузащитник
- 29 Шварц Ронни Нападающий
- 14 Mohammed Usman
- 21 Anders Kristiansen II
- Главный тренер: Бакке Гейр
Будё-Глимт 4-3-3
- Основной состав
- 25 Рикардо II Вратарь
- 17 Исидоро Хосе Защитник
- 4 Martin Bjoernbak Защитник
- 2 Marius Lode Защитник
- 5 Thomas Jacobsen I Защитник
- 10 Хурадо Хосе Полузащитник
- 14 Ulrik Saltnes Полузащитник
- 19 Philip Zinckernagel Полузащитник
- 30 Trond Olsen II Нападающий
- 22 Опсет Кристиан Нападающий
- 20 Amor Layoni Нападающий
- Запасные игроки
- 3 Юнассен Эмиль Защитник
- 27 Patrick Berg Полузащитник
- 7 Драге Томас Полузащитник
- 6 Vegard Leikvoll Moberg Полузащитник
- 12 Попович Зоран
- 26 Haakon Evjen
- Главный тренер: Kjetil Knutsen
Предыдущие игры
Сарпсборг-08 (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Эстсиден 2:9 Сарпсборг-08 К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Сарпсборг-08 3:0 Волеренга Т
- 26.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Конгсвингер ТМК
- 23.03.2018 Сарпсборг-08 3:1 Стрёммен ТМК
- 17.03.2018 Лиллестрём 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 04.03.2018 Сарпсборг-08 3:2 Стабек ТМК
- 26.02.2018 Сарпсборг-08 0:1 Скейд ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 15.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Рубин ТМК
- 11.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Динамо Киев ТМК
- 08.02.2018 Сарпсборг-08 1:0 Кальмар ТМК
- 03.02.2018 Лиллестрём 0:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 27.01.2018 Хеккен 3:0 Сарпсборг-08 ТМК
- 20.01.2018 Эльфсборг 1:1 Сарпсборг-08 ТМК
- 12.01.2018 Сарпсборг-08 3:0 Мосс ТМК
Будё-Глимт (последние 20 матчей: +12 =1 -7)
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 19.04.2018 Мельбу 1:4 Будё-Глимт К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 23.03.2018 Будё-Глимт 3:0 Олесунн ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 11.03.2018 Будё-Глимт 3:1 Лиллестрём Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 10.02.2018 Юргорден 3:1 Будё-Глимт ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 19.01.2018 Будё-Глимт 3:0 Мьёльнер ТМК
- 05.11.2017 Стрёммен 1:6 Будё-Глимт ПД
- 29.10.2017 Будё-Глимт 6:0 Осане ПД
- 22.10.2017 Ерв 1:4 Будё-Глимт ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Будё-Глимт 4:1 Флурё ПД
Последние игры между собой
Сарпсборг-08: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 3
Будё-Глимт: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 5
- 21.09.2016 Будё-Глимт 4:0 Сарпсборг-08 Кубок
- 11.09.2016 Сарпсборг-08 1:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 02.05.2016 Будё-Глимт 0:2 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 06.03.2016 Сарпсборг-08 4:0 Будё-Глимт Товарищеские матчи. Клубы
- 30.08.2015 Будё-Глимт 3:1 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 26.04.2015 Сарпсборг-08 2:2 Будё-Глимт Типпелиген
- 27.07.2014 Будё-Глимт 3:4 Сарпсборг-08 Типпелиген
- 06.07.2014 Сарпсборг-08 2:1 Будё-Глимт Типпелиген
- 14.10.2012 Будё-Глимт 2:3 Сарпсборг-08 Первый дивизион
- 15.07.2012 Сарпсборг-08 1:1 Будё-Глимт Первый дивизион
Сарпсборг-08
Будё-Глимт
-
3 Офсайды 3
-
16 Нарушения правил 12
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Мольде
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|11.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
ОН ПРОМАЗАЛ - Опсет Кристиан пробил пенальти, но не смог забить!
89'
Kristoffer Zachariassen получил желтую карточку от судьи
83'
Буде-Глимт делает замену. Тронд Ольсен уходит с поля, а Драге Томас выходит на его замену.
81'
Сарпсборг-08 делает замену. Йоахим Томассен уходит с поля, а Tobias Heintz выходит на его замену.
78'
Сарпсборг-08 делает замену. Mikkel Agger уходит с поля, а Шварц Ронни выходит на его замену.
74'
Буде-Глимт делает замену. Amor Layouni уходит с поля, а Haakon Evjen выходит на его замену.
71'
Исидоро Хосе получил желтую карточку от судьи
70'
Буде-Глимт делает замену. Томас Якобсен уходит с поля, а Юнассен Эмиль выходит на его замену.
66'
Йоахим Томассен получил желтую карточку от судьи
60'
Сарпсборг-08 делает замену. Амин Аскар уходит с поля, а Ларсен Кристоффер III выходит на его замену.
55'
Амин Аскар получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Sarpsborg Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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