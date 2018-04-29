Стадион: Брондбю Зрители: 19527
3:1
Второй тайм: 90+'
0:1
16' ГолАмон Джонатан
1:1
20' ГолВильчек Камиль
2:1
61' ГолВильчек Камиль
63' Желтая карточкаФискер Каспер
3:1
68' ПенальтиПукки Теэму
Второй тайм
93'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
92'
Халими Бесар из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
91'
[4] - столько добавил арбитр времени.
91'
Удар от ворот произведет Брённбю
91'
Mads Pedersen навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
90'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
90'
Mikkel Damsgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Mikkel Damsgaard нанес удар, но тот был заблокирован.
90'
Mads Pedersen из команды Норшеланн разыграл угловой с правого угла.
90'
Mads Pedersen мяч отрикошетил от ворот
88'
87'
Вильчек Камиль возвращается на поле, всё в порядке.
84'
Тактическая замена. Рюгаард-Йенсен Миккел уходит с поля и его заменяет Миккельсен Тобиас
84'
84'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
83'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
83'
Ох, нехорошо это выглядит. Вильчек Камиль получил травму и медбригада забирает его с поля.
83'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
82'
82'
Фискер Каспер из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
81'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
80'
Тактическая замена. Ларссон Юхан уходит с поля и его заменяет Херманнссон Хьертюр
77'
Удар от ворот произведет Норшеланн
77'
ШАНС! Халими Бесар нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Удар от ворот произведет Брённбю
76'
ШАНС! Рюгаард-Йенсен Миккел нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
76'
Расмуссен Матиас из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
76'
Сегодняшная посещаемость составляет 19527 болельщиков
76'
Удар от ворот произведет Брённбю
76'
ШАНС! Расмуссен Матиас нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
75'
75'
Расмуссен Матиас нанес удар головой, но Реннов Фредерик спокойно отбил мяч.
75'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
74'
Рёкер Бенедикт выносит мяч и сбавляет давление на ворота
74'
Судья сигнализирует, что Нергор Кристиан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Расмуссен Матиас
73'
73'
73'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
71'
Тактическая замена. Петри Лассе уходит с поля и его заменяет Nicklas Strunck
71'
Тактическая замена. Jonathan Amon уходит с поля и его заменяет Расмуссен Матиас
70'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
69'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
68'
Г О О О О Л - Пукки Теэму из команды Брённбю забивает с точки!
68'
ПЕНАЛЬТИ! - Jonathan Amon совершил грубый фол. Ларссон Юхан заработал пенальти!
67'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой слева.
67'
Соперник делает почти голевой пас, но Нельссон Виктор из команды Норшеланн начеку и спасает ситуацию.
67'
67'
66'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Юнг Антони нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар Алекс не удержал его в руках.
66'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Удар от ворот произведет Брённбю
64'
64'
64'
Хорошую попытку сделал Халими Бесар. Удар в створ, но вратарь начеку
63'
Фискер Каспер сыграл слишком грубо, судья потянулся в кармашек за "горчичником".
62'
Безумный фол. Фискер Каспер грубо играет против соперника. Пострадал Петри Лассе
61'
Халими Бесар сделал результативную передачу.
61'
ГО-О-О-О-ОЛ! Вильчек Камиль из клуба "Брённбю" отправил мяч головой в ворота.
61'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
61'
Фискер Каспер из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
60'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
60'
Опасность предотвращена - Mads Pedersen из команды Норшеланн вступил в отбор удачно
60'
Фискер Каспер из команды Брённбю сделал пас, но одноклубник не смог воспользоваться шансом.
59'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
59'
Jonathan Amon из команды Норшеланн в офсайде
58'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Mikkel Damsgaard
58'
Тактическая замена. Тибблинг Симон уходит с поля и его заменяет Фискер Каспер
57'
Ulrik Yttergaard Jenssen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
57'
Тибблинг Симон из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
56'
56'
Jonathan Amon из команды Норшеланн отдал передачу, которая была заблокирована.
55'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
55'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
55'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
54'
Кристенсен Лассе выносит мяч и сбавляет давление на ворота
54'
Jonathan Amon из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
53'
Судья сигнализирует, что Кристенсен Лассе из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
52'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
51'
51'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой справа.
50'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
50'
Судья сигнализирует, что Халими Бесар из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Бартолец Карло
49'
Удар от ворот произведет Норшеланн
49'
Юнг Антони нанес удар, но тот был заблокирован.
49'
49'
Халими Бесар из команды Брённбю подал угловой справа.
48'
Тибблинг Симон из команды Брённбю разыграл угловой с правого угла.
47'
Удар от ворот произведет Норшеланн
47'
Пукки Теэму из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
47'
Игрок команды Норшеланн сделал подножку сопернику. Пострадал Нергор Кристиан.
46'
Удар от ворот произведет Брённбю
46'
Бартолец Карло не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Мукхтар Хани уходит с поля и его заменяет Халими Бесар
46'
Начался второй тайм!
46'
Обе команды достойно сыграли в первом тайме
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Ларссон Юхан из команды Брённбю сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
46'
Мукхтар Хани навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
46'
Судья сигнализирует, что Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
46'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
45'
Magnus Kofod Andersen нанес удар, но тот был заблокирован.
44'
Соперник делает почти голевой пас, но Араюури Паулус из команды Брённбю начеку и спасает ситуацию.
44'
Mikkel Damsgaard из команды Норшеланн сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
44'
Удар от ворот произведет Брённбю
44'
Петри Лассе не смог попасть в створ ударом издали
43'
43'
Рюгаард-Йенсен Миккел навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
43'
Судья сигнализирует, что Ларссон Юхан из команды Брённбю поставил подножку. Пострадал Jonathan Amon
41'
41'
Юнг Антони из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
41'
Кристенсен Лассе из команды Брённбю сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
40'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
40'
40'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
40'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн разыграл угловой с левого угла.
40'
Mikkel Damsgaard мяч отрикошетил от ворот
40'
Jonathan Amon из команды Норшеланн делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
39'
Удар от ворот произведет Брённбю
38'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
38'
Бартолец Карло из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
37'
36'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
35'
Mads Pedersen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
34'
Тибблинг Симон наказан за толчок Асанте Эрнест
34'
Пукки Теэму имел все шансы забить, но Рунарссон Рунар Алекс сделал отличный сейв!
34'
Рюгаард-Йенсен Миккел ошибается в защите.
34'
33'
Асанте Эрнест из команды Норшеланн сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
31'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
30'
Реннов Фредерик взял и забрал мяч на выходе
30'
30'
Тибблинг Симон из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
29'
Ларссон Юхан из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
28'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
27'
Юнг Антони навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
27'
Судья сигнализирует, что Бартолец Карло из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Мукхтар Хани
26'
Игрок клуба "Норшеланн" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
26'
Jonathan Amon наказан за толчок Ларссон Юхан
23'
Рюгаард-Йенсен Миккел из команды Норшеланн подал угловой слева.
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 55% времени, а гости – 45%.
23'
Mads Pedersen нанес удар, но тот был заблокирован.
22'
Mads Pedersen из команды Норшеланн отправил кросс в штрафную...
22'
Хорошую попытку сделал Пукки Теэму. Удар в створ, но вратарь начеку
22'
Игроки ФК "Брённбю" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Пукки Теэму сделал результативную передачу.
20'
Г О О О О Л - Вильчек Камиль изменил счет на табло!
20'
Удар от ворот произведет Норшеланн
19'
ШАНС! Мукхтар Хани нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Юнг Антони из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
19'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
19'
Пукки Теэму нанес удар, мяч был парирован, но Рунарссон Рунар Алекс не удержал его в руках.
18'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
16'
Г О О О О Л - Jonathan Amon забивает!
16'
Игроки ФК "Норшеланн" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
16'
Рёкер Бенедикт ошибается в защите.
16'
Мукхтар Хани из команды Брённбю сделал отличный пас в штрафную, но его одноклубники не смогли воспользоваться всем свободным пространством в ней
15'
14'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой слева.
13'
Mads Pedersen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
13'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
12'
12'
Мукхтар Хани из команды Брённбю подал угловой слева.
11'
Судья сигнализирует, что Петри Лассе из команды Норшеланн поставил подножку. Пострадал Тибблинг Симон
9'
8'
Вильчек Камиль наказан за толчок Рунарссон Рунар Алекс
7'
Юнг Антони из команды Брённбю подал угловой справа.
7'
Мукхтар Хани из команды Брённбю делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
7'
Игрок клуба "Брённбю" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
5'
5'
Мукхтар Хани из команды Брённбю отправил кросс в штрафную...
3'
Удар от ворот произведет Брённбю
1'
Вильчек Камиль из команды Брённбю в офсайде
1'
Отличная солнечная погода сегодня. Самая что ни на есть футбольная! Ждём, что футболисты подарят нам праздник!
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Брённбю". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Broendby Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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