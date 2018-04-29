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  5. Первый дивизион
Стадион:
Нутодден
0:2
Конец матча
Согндаль
0'
0:1
25' Гол
Стейринг Пер-Магнус
34' Желтая карточка
Мандич Станиша
40' Желтая карточка
Steffen Jensen I
52' Вторая желтая карточка
Steffen Jensen I
0:2
53' Пенальти
Мандич Станиша
58' Желтая карточка
Reiss Greenidge
90'+5
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
79'
Нутодден делает замену. Akinbola Akinyemi уходит с поля, а Kjetil Holand Toesse выходит на его замену.
78'
Согндаль делает замену. Tomas Totland уходит с поля, а Риндарёй Уле выходит на его замену.
68'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
68'
Нутодден делает замену. Andre Bakke уходит с поля, а Хенрик Густавсен выходит на его замену.

Желтая карточка
58'
Reiss Greenidge получил желтую карточку от судьи
55'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Jeffrey Perez выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Мандич Станиша из команды Согндаль забивает с точки!
52'
Стеффен Йенсен получает вторую желтую карточку. Удаление.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Стеффен Йенсен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
34'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
Описание гола
25'
Г О О О О Л - Стейринг Пер-Магнус бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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