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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Нотодден
0:1
25' ГолСтейринг Пер-Магнус
34' Желтая карточкаМандич Станиша
40' Желтая карточкаSteffen Jensen I
52' Вторая желтая карточкаSteffen Jensen I
0:2
53' ПенальтиМандич Станиша
58' Желтая карточкаReiss Greenidge
|
25'
0:1
34'
40'
52'
53'
0:2
58'
Состав команд
14
Jonathan
Asp
22
Andre
Bakke
Нутодден 4-3-3
- Основной состав
- 1 Jonathan Johansson Вратарь
- 4 Martin Strange Защитник
- 6 Michael Ledger Защитник
- 5 Steffen Jensen I Защитник
- 14 Jonathan Asp Защитник
- 17 Pipo Ferreira Полузащитник
- 11 Martin Holmen Полузащитник
- 26 Akinbola Akinyemi Полузащитник
- 22 Andre Bakke Нападающий
- 27 Erland Hustad Нападающий
- 10 Мидтгарден Эрик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Espen Vasby Вратарь
- 8 Henrik Gustavsen Полузащитник
- 18 Робсон Джош Полузащитник
- 20 Amani Dickson Mbedule Нападающий
- 21 Kjetil Holand Toesse
- 19 Andreas Hoven
- 3 Jeffrey Perez
- Главный тренер: Kenneth Dokken
Согндаль 4-4-2
- Основной состав
- 1 Дингеланд Матиас Вратарь
- 2 Латифу Аким Защитник
- 3 Стейринг Пер-Магнус Защитник
- 16 Reiss Greenidge Защитник
- 29 Tomas Totland Защитник
- 7 Eirik Schulze Полузащитник
- 8 Eirik Birkelund Полузащитник
- 10 Мандич Станиша Полузащитник
- 24 Sixten Jensen Полузащитник
- 30 Joachim Soltvedt Нападающий
- 31 Ulrik Fredriksen Нападающий
- Запасные игроки
- 14 Риндарёй Уле Защитник
- 28 Johan Hove Полузащитник
- 22 Lars Christian Kjemhus Полузащитник
- 18 Хеуген Сигурд Нападающий
- 9 Ульрик Фло Нападающий
- 17 Dide Fofana
- 12 Kjetil Haug
- Главный тренер: Eirik Bakke
Предыдущие игры
Нутодден (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 22.04.2018 Флурё 1:4 Нутодден ПД
- 15.04.2018 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 18.11.2017 Нутодден 5:3 Фредрикстад ПД(
- 12.11.2017 Фредрикстад 0:0 Нутодден ПД(
- 04.11.2017 Нутодден 2:1 Рёуфосс ВД
- 21.10.2017 Бюосен 0:1 Нутодден ВД
- 14.10.2017 Нутодден 2:0 Виндбьярт ВД
- 07.10.2017 Видар 1:3 Нутодден ВД
- 30.09.2017 Нардо 2:1 Нутодден ВД
- 24.09.2017 Нутодден 2:1 Нест-Сотра ВД
- 17.09.2017 Хёдд 2:2 Нутодден ВД
- 10.09.2017 Нутодден 4:1 Фана ВД
- 01.09.2017 Оддс Баллклубб-2 2:4 Нутодден ВД
- 27.08.2017 Нутодден 3:0 Брюне ВД
- 19.08.2017 Фрам Ларвик 1:3 Нутодден ВД
Согндаль (последние 20 матчей: +5 =7 -8)
- 22.04.2018 Согндаль 4:1 Конгсвингер ПД
- 14.04.2018 Мьёндален 0:0 Согндаль ПД
- 08.04.2018 Согндаль 1:1 Тромсдален ПД
- 03.04.2018 Олесунн 0:0 Согндаль ПД
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 27.01.2018 Согндаль 1:4 Лиллестрём ТМК
- 02.12.2017 Ранхейм 1:0 Согндаль ТПМ
- 29.11.2017 Согндаль 1:0 Ранхейм ТПМ
- 26.11.2017 Согндаль 5:2 Волеренга Т
- 19.11.2017 Стабек 1:1 Согндаль Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Согндаль 3:3 Сарпсборг-08 Т
- 15.10.2017 Лиллестрём 1:0 Согндаль Т
- 01.10.2017 Согндаль 2:2 Мольде Т
- 24.09.2017 Олесунн 0:1 Согндаль Т
- 17.09.2017 Согндаль 0:1 Хёугесунн Т
- 09.09.2017 Бранн 2:1 Согндаль Т
- 31.08.2017 Викинг 0:0 Согндаль ТМК
- 20.08.2017 Согндаль 2:0 Кристиансунд Т
Последние игры между собой
Нутодден: победы: 0, ничьи: 1, поражения: 5
Согндаль: победы: 5, ничьи: 1, поражения: 0
- 23.08.2009 Согндаль 2:1 Нутодден Адекколига
- 14.06.2009 Нутодден 0:2 Согндаль Адекколига
- 20.02.2009 Согндаль 5:2 Нутодден Товарищеские матчи. Сборные
- 07.09.2008 Нутодден 2:3 Согндаль Адекколига
- 15.05.2008 Согндаль 1:1 Нутодден Адекколига
- 09.02.2008 Нутодден 0:2 Согндаль Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Викинг
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Саннес Ульф
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Нутодден
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Согндаль
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|6.
|Улленсакер/Киса
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|7.
|Осане
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Мьёндален
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|9.
|Стрёммен
|5
|2
|0
|3
|9 - 6
|6
|10.
|Левангер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Флурё
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Ерв
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|Нест-Сотра
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Хам-Кам
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Согндаль делает замену. Joachim Soltvedt уходит с поля, а Lars Christian Kjemhus выходит на его замену.
79'
Нутодден делает замену. Akinbola Akinyemi уходит с поля, а Kjetil Holand Toesse выходит на его замену.
78'
Согндаль делает замену. Tomas Totland уходит с поля, а Риндарёй Уле выходит на его замену.
68'
Согндаль делает замену. Мандич Станиша уходит с поля, а Johan Hove выходит на его замену.
68'
Нутодден делает замену. Andre Bakke уходит с поля, а Хенрик Густавсен выходит на его замену.
58'
Reiss Greenidge получил желтую карточку от судьи
55'
Нутодден делает замену. Pipo Ferreira уходит с поля, а Jeffrey Perez выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Мандич Станиша из команды Согндаль забивает с точки!
52'
Стеффен Йенсен получает вторую желтую карточку. Удаление.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Стеффен Йенсен получил желтую карточку от судьи
34'
Мандич Станиша получил желтую карточку от судьи
25'
Г О О О О Л - Стейринг Пер-Магнус бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Notodden Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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