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Стадион: Апостолос Николаидис
0:3
Конец матча
0:1
28' ГолПрийович Александар
39' Желтая карточкаМатос Леонардо
56' Желтая карточкаTheofanis Tsandaris
61' Желтая карточкаИнсуа Эмануэль
0:2
65' ГолПрийович Александар
65' Желтая карточкаЛусиано Невес
0:3
85' ГолШахов Евгений
|
28'
0:1
39'
61'
65'
0:2
65'
85'
0:3
Состав команд
17
Лод
Робин
10
Мунье
Антони
15
Креспо
Хосе
88
Виейринья
87
Каньяс
Хосе
Панатинаикос 4-2-3-1
- Основной состав
- 99 Влаходимос Одиссей Вратарь
- 2 Йоханссон Маттиас Защитник
- 26 Коловециос Димитрис Защитник
- 21 Курбелис Димитрис Защитник
- 3 Инсуа Эмануэль Защитник
- 22 Theofanis Tsandaris Полузащитник
- 5 Каче Эргюс Полузащитник
- 17 Лод Робин Полузащитник
- 18 Лусиано Невес Полузащитник
- 6 Донис Христос Полузащитник
- 10 Мунье Антони Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Диудис Сократис Вратарь
- 20 Ойконому Евангелос Защитник
- 41 Эвангелу Стефанос Полузащитник
- 39 Хадзийованнис Анастасиос Полузащитник
- 34 Стаикос Пасхалис Полузащитник
- 8 Молинс Гильермо Нападающий
- 9 Мистакидис Яннис Нападающий
- Главный тренер: Узунидис Маринос
ПАОК 4-2-3-1
- Основной состав
- 31 Пасхалакис Александрос Вратарь
- 3 Матос Леонардо Защитник
- 5 Варела Фернанду Защитник
- 15 Креспо Хосе Защитник
- 88 Виейринья Защитник
- 87 Каньяс Хосе Полузащитник
- 8 Маурисио Жозе Полузащитник
- 29 Мак Роберт II Полузащитник
- 77 Пелкас Димитрис Полузащитник
- 21 Бисесвар Диего Полузащитник
- 9 Прийович Александар Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Рей Родриго Вратарь
- 16 Михоевич Марко Защитник
- 30 Азеведо Марсио Защитник
- 28 Шахов Евгений Полузащитник
- 18 Лимниос Димитрис Полузащитник
- 7 Эль-Каддури Омар Полузащитник
- 20 Кулурис Эфтимос Нападающий
- Главный тренер: Разван Луческу
Предыдущие игры
Панатинаикос (последние 20 матчей: +7 =7 -6)
- 22.04.2018 Паниониос 0:3 Панатинаикос С
- 15.04.2018 Панатинаикос 1:0 Атромитос С
- 01.04.2018 АЕК 3:0 Панатинаикос С
- 10.03.2018 Панатинаикос 1:1 Астерас С
- 04.03.2018 Олимпиакос 1:1 Панатинаикос С
- 24.02.2018 Панатинаикос 2:0 Ламия С
- 19.02.2018 Лариса 0:1 Панатинаикос С
- 10.02.2018 ПАС Янина 2:1 Панатинаикос С
- 03.02.2018 Панатинаикос 0:0 Панаитоликос С
- 27.01.2018 Аполлон Смирнис 0:0 Панатинаикос С
- 20.01.2018 Панатинаикос 4:0 АОК Керкира С
- 14.01.2018 Левадиакос 3:2 Панатинаикос С
- 10.01.2018 Панатинаикос 1:0 Ламия К
- 07.01.2018 Панатинаикос 2:0 Платаниас С
- 21.12.2017 Ламия 4:1 Панатинаикос К
- 17.12.2017 Ксанти 1:1 Панатинаикос С
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос С
- 03.12.2017 Панатинаикос 0:1 Паниониос С
- 29.11.2017 Панахаики 1:1 Панатинаикос К
- 25.11.2017 Атромитос 1:1 Панатинаикос С
ПАОК (последние 20 матчей: +17 =0 -3)
- 22.04.2018 ПАОК 2:1 Ксанти С
- 17.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос К
- 14.04.2018 ПАОК 3:1 Паниониос С
- 31.03.2018 Атромитос 0:2 ПАОК С
- 11.03.2018 ПАОК 0:3 АЕК С
- 04.03.2018 Астерас 3:2 ПАОК С
- 28.02.2018 Паниониос 1:3 ПАОК К
- 25.02.2018 ПАОК 0:3 Олимпиакос С
- 17.02.2018 Ламия 0:2 ПАОК С
- 12.02.2018 ПАОК 3:0 Лариса С
- 08.02.2018 Атромитос 1:3 ПАОК К
- 04.02.2018 ПАС Янина 1:3 ПАОК С
- 28.01.2018 Панаитоликос 0:1 ПАОК С
- 24.01.2018 ПАОК 2:0 Атромитос К
- 21.01.2018 ПАОК 3:0 Аполлон Смирнис С
- 14.01.2018 АОК Керкира 0:3 ПАОК С
- 09.01.2018 ПАОК 2:1 Трикала К
- 06.01.2018 ПАОК 5:0 Левадиакос С
- 19.12.2017 Трикала 1:5 ПАОК К
- 16.12.2017 Платаниас 0:1 ПАОК С
Последние игры между собой
Панатинаикос: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
ПАОК: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
- 10.12.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос Суперлига
- 31.05.2017 ПАОК 2:3 Панатинаикос Суперлига
- 27.04.2017 ПАОК 4:0 Панатинаикос Кубок
- 12.04.2017 Панатинаикос 2:0 ПАОК Кубок
- 09.04.2017 ПАОК 3:0 Панатинаикос Суперлига
- 04.12.2016 Панатинаикос 1:0 ПАОК Суперлига
- 31.05.2016 ПАОК 1:1 Панатинаикос Суперлига
- 15.05.2016 Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига
- 21.02.2016 Панатинаикос 2:2 ПАОК Суперлига
- 25.10.2015 ПАОК 3:1 Панатинаикос Суперлига
- 31.05.2015 Панатинаикос 2:0 ПАОК Суперлига
- 27.05.2015 ПАОК 0:1 Панатинаикос Суперлига
- 08.03.2015 Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига
- 08.03.2015 Панатинаикос 4:3 ПАОК Суперлига
- 09.11.2014 ПАОК 1:2 Панатинаикос Суперлига
- 17.05.2014 ПАОК 1:0 Панатинаикос Суперлига
- 04.05.2014 Панатинаикос 1:1 ПАОК Суперлига
- 26.04.2014 ПАОК 1:4 Панатинаикос Кубок Греции
- 09.02.2014 Панатинаикос 2:1 ПАОК Суперлига
- 06.10.2013 ПАОК 2:1 Панатинаикос Суперлига
Панатинаикос
ПАОК
-
0 Офсайды 0
-
15 Нарушения правил 15
-
3 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
52 Владение мячом, % 48
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|АЕК
|0:0
|29
|20
|7
|2
|49 - 12
|67
|2.
|ПАОК
|3:0
|29
|20
|4
|5
|56 - 19
|61
|3.
|Олимпиакос
|4:0
|29
|18
|6
|5
|63 - 25
|57
|4.
|Атромитос
|1:0
|29
|14
|11
|4
|39 - 21
|53
|5.
|Астерас
|2:1
|29
|11
|9
|9
|37 - 24
|42
|6.
|Ксанти
|1:0
|29
|11
|9
|9
|29 - 29
|42
|7.
|Панатинаикос
|0:3
|29
|10
|10
|9
|29 - 28
|37
|8.
|Паниониос
|2:1
|29
|9
|10
|10
|30 - 31
|37
|9.
|Панаитоликос
|0:4
|29
|9
|8
|12
|31 - 38
|35
|10.
|Левадиакос
|0:1
|29
|8
|10
|11
|23 - 32
|34
|11.
|ПАС Янина
|1:2
|29
|6
|13
|10
|28 - 34
|31
|12.
|Лариса
|0:1
|29
|7
|9
|13
|21 - 40
|30
|13.
|Аполлон Смирнис
|1:2
|29
|6
|11
|12
|23 - 35
|29
|14.
|Ламия
|2:1
|29
|6
|11
|12
|19 - 33
|29
|15.
|АОК Керкира
|0:0
|29
|4
|10
|15
|19 - 47
|22
|16.
|Платаниас
|1:2
|29
|2
|4
|23
|14 - 62
|10
Второй тайм
85'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
65'
Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
65'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
61'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
56'
Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
17'
Панатинаикос делает замену. Лод Робин уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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