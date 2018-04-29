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Стадион:
Панатинаикос
0:3
Конец матча
ПАОК
0'
0:1
28' Гол
Прийович Александар
39' Желтая карточка
Матос Леонардо
56' Желтая карточка
Theofanis Tsandaris
61' Желтая карточка
Инсуа Эмануэль
0:2
65' Гол
Прийович Александар
65' Желтая карточка
Лусиано Невес
0:3
85' Гол
Шахов Евгений
90'+3
Второй тайм
Описание гола
85'
Г О О О О Л - Шахов Евгений бьет в цель!
Желтая карточка
65'
Лусиано Невес получил желтую карточку от судьи
Описание гола
65'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
Желтая карточка
61'
Инсуа Эмануэль получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
56'
Theofanis Tsandaris получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Матос Леонардо получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Прийович Александар бьет в цель!
17'
Панатинаикос делает замену. Лод Робин уходит с поля, а Мистакидис Яннис выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Apostolos Nikolaidis Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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