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Стадион: Комплетт.но Арена Зрители: 4672
0:1
Конец матча
42' Желтая карточкаНильсен Сиверт
0:1
50' ГолЛарсен Петер-Орри
69' Желтая карточкаСколевик Стеффен
70' Красная карточкаJoachim Solberg Olsen
71' Желтая карточкаЭлефтериу Эндрю
90' Желтая карточкаЛарсен Петер-Орри
|
42'
50'
0:1
69'
71'
Состав команд
19
Демба
Виктор
10
Ордагич
Амер
Саннефьёрд 3-4-3
- Основной состав
- 12 Йохансен Эрик Вратарь
- 2 Lars Grorud Защитник
- 4 Хансен Кристер Защитник
- 16 Гана Кане Эль-Хаджи Защитник
- 19 Демба Виктор Полузащитник
- 9 Харвард Сторбек Полузащитник
- 8 Мьельде Эрик Полузащитник
- 17 Joachim Solberg Olsen Полузащитник
- 22 Сёдлунн Андре Нападающий
- 15 Энгблом Понтус Нападающий
- 11 Кастрати Фламур Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Йонссон Ингвар Вратарь
- 13 Элефтериу Эндрю Полузащитник
- 7 Пальссон Эмиль Полузащитник
- 6 Mohamed Ofkir Полузащитник
- 46 George Nuah Gibson
- 3 Sander Moen Foss
- 23 Ole Breistoel
- Главный тренер: Magnus Powell
Бранн 4-3-3
- Основной состав
- 1 Радлингер Самуэль Вратарь
- 2 Тенисте Тайо Защитник
- 3 Вормгор Вито Защитник
- 15 Акоста Бисмарк Защитник
- 17 Соренсен Гилли Защитник
- 10 Ордагич Амер Полузащитник
- 23 Нильсен Сиверт Полузащитник
- 29 Бармен Кристоффер Полузащитник
- 22 Кумсан Джилберт Нападающий
- 14 Маренго Людсинио Нападающий
- 11 Сколевик Стеффен Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Markus Pettersen Вратарь
- 18 Карадас Азар Защитник
- 7 Ларсен Петер-Орри Полузащитник
- 27 Хельсруд-Юхансен Хенрик Нападающий
- 19 Вега Дейвер Нападающий
- 35 Nicholas Marthinussen
- 5 Гроннер Йонас
- Главный тренер: Lars Arne Nilsen
Предыдущие игры
Саннефьёрд (последние 20 матчей: +5 =2 -13)
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Эик-Тёнсберг 1:6 Саннефьёрд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 11.04.2018 Саннефьёрд 1:2 Ранхейм Т
- 08.04.2018 Саннефьёрд 1:1 Стабек Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 18.03.2018 Стрёммен 3:1 Саннефьёрд ТМК
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Будё-Глимт 2:1 Саннефьёрд ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 02.02.2018 Стабек 1:0 Саннефьёрд ТМК
- 25.01.2018 Мьёндален 6:1 Саннефьёрд ТМК
- 19.01.2018 Нутодден 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 26.11.2017 Саннефьёрд 1:3 Лиллестрём Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 03.11.2017 Саннефьёрд 2:0 Волеренга Т
- 29.10.2017 Сарпсборг-08 5:0 Саннефьёрд Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
Бранн (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 25.04.2018 Ранхейм 0:2 Бранн Т
- 21.04.2018 Бранн 3:0 Стабек Т
- 18.04.2018 Сандвикен 1:6 Бранн К
- 15.04.2018 Сарпсборг-08 1:2 Бранн Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 23.03.2018 Бранн 1:1 Саннес Ульф ТМК
- 18.03.2018 Бранн 2:0 Будё-Глимт Т
- 03.03.2018 Согндаль 0:1 Бранн ТМК
- 24.02.2018 Осане 0:2 Бранн ТМК
- 16.02.2018 Сарпсборг-08 2:3 Бранн ТМК
- 13.02.2018 Бранн 1:0 Пушкаш-Академия ТМК
- 08.02.2018 Бранн 3:2 Викинг ТМК
- 29.01.2018 Эльфсборг 2:0 Бранн ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Бранн 2:0 Лиллестрём Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Бранн 0:3 Русенборг Т
- 15.10.2017 Мольде 1:0 Бранн Т
Последние игры между собой
Саннефьёрд: победы: 2, ничьи: 0, поражения: 4
Бранн: победы: 4, ничьи: 0, поражения: 2
Саннефьёрд
Бранн
-
1 Офсайды 2
-
11 Нарушения правил 19
-
1 Жёлтые карточки 3
-
1 Красные карточки 0
-
46 Владение мячом, % 54
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Мольде
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|11.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Ларсен Петер-Орри получил желтую карточку от судьи
89'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
85'
Саннефьёрд делает замену. Демба Виктор уходит с поля, а George Nuah Gibson выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
73'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.
71'
Элефтериу Эндрю получил желтую карточку от судьи
70'
УДАЛЕНИЕ! - Йоаким Сольберг Ольсен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
69'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
62'
Саннефьёрд делает замену. Гана Кане Эль-Хаджи уходит с поля, а Элефтериу Эндрю выходит на его замену.
50'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
46'
Бранн делает замену. Ордагич Амер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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