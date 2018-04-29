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Стадион: Зрители: 4672
Саннефьёрд
0:1
Конец матча
Бранн
0'
42' Желтая карточка
Нильсен Сиверт
0:1
50' Гол
Ларсен Петер-Орри
69' Желтая карточка
Сколевик Стеффен
70' Красная карточка
Joachim Solberg Olsen
71' Желтая карточка
Элефтериу Эндрю
90' Желтая карточка
Ларсен Петер-Орри
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Ларсен Петер-Орри получил желтую карточку от судьи
89'
Бранн делает замену. Маренго Людсинио уходит с поля, а Карадас Азар выходит на его замену.
85'
Саннефьёрд делает замену. Демба Виктор уходит с поля, а George Nuah Gibson выходит на его замену.
83'
Саннефьёрд делает замену. Кастрати Фламур уходит с поля, а Mohamed Ofkir выходит на его замену.
73'
Бранн делает замену. Сколевик Стеффен уходит с поля, а Хельсруд-Юхансен Хенрик выходит на его замену.

Желтая карточка
71'
Элефтериу Эндрю получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
70'
УДАЛЕНИЕ! - Йоаким Сольберг Ольсен увидел перед собой красную карточку! Одноклубники протестуют!
Желтая карточка
69'
Сколевик Стеффен получил желтую карточку от судьи
62'
Саннефьёрд делает замену. Гана Кане Эль-Хаджи уходит с поля, а Элефтериу Эндрю выходит на его замену.
Описание гола
50'
Г О О О О Л - Ларсен Петер-Орри бьет в цель!
46'
Бранн делает замену. Ордагич Амер уходит с поля, а Ларсен Петер-Орри выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
42'
Нильсен Сиверт получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Komplett.no Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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