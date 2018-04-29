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Стадион:
Старт
0:1
Конец матча
Хёугесунн
0'
39' Желтая карточка
Aremu Afeez
0:1
49' Гол
Гюткьяер Фредерик
57' Желтая карточка
Гюткьяер Фредерик
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
66'
Старт делает замену. Adnan Hadzic уходит с поля, а Сальвесен Ларс-Йорген выходит на его замену.
Желтая карточка
57'
Гюткьяер Фредерик получил желтую карточку от судьи
Описание гола
49'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик бьет в цель!
46'
Хёугесунн делает замену. Bruno Leite уходит с поля, а Ковачевич Александар выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!

Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
39'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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