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Стадион: Сёр Арена
39' Желтая карточкаAremu Afeez
0:1
49' ГолГюткьяер Фредерик
57' Желтая карточкаГюткьяер Фредерик
|
39'
49'
0:1
Состав команд
27
Eirik
Wichne
Старт 4-2-3-1
- Основной состав
- 26 Доймеланд Йонас Вратарь
- 27 Eirik Wichne Защитник
- 3 Espen Hammer Berger Защитник
- 6 Simon Andreas Larsen I Защитник
- 2 Кёкк Эллиот Защитник
- 4 Aremu Afeez Полузащитник
- 5 Adnan Hadzic III Полузащитник
- 11 Сигурдарсон Арон Полузащитник
- 10 Tobias Christensen II Полузащитник
- 7 Kevin Kabran Полузащитник
- 22 Финнбогасон Кристьян Флоки Нападающий
- Запасные игроки
- 45 Benjamin Boujar Вратарь
- 17 Триггвасон Гудмундюр-Андри Полузащитник
- 8 Сальвесен Ларс-Йорген Нападающий
- 20 Mathias Bringaker Нападающий
- 15 Altin Ujkani
- Главный тренер: Mark Dempsey
Хёугесунн 4-4-1-1
- Основной состав
- 1 Бротвейт Пер Вратарь
- 8 Тронстад Сондре Защитник
- 18 Скьерве Вегард Защитник
- 4 Кнудсен Фредрик Защитник
- 22 Стёлос Александер Защитник
- 77 Babajide David Полузащитник
- 16 Лейте Бруно Полузащитник
- 6 Воге-Нильсен Йоаким Полузащитник
- 14 Torbjoern Kallevaag Полузащитник
- 7 Гринхейм Кристиан Полузащитник
- 9 Гюткьяер Фредерик Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Сандвик Хельге Вратарь
- 55 Ковачевич Александар Полузащитник
- 25 Пиньейру Эрин Нападающий
- 33 Kristoffer Velde
- 30 Dennis Horneland
- 20 Ibrahima Kone
- 31 Kristoffer Gunnarshaug
- Главный тренер: Eirik Horneland
Предыдущие игры
Старт (последние 20 матчей: +8 =2 -10)
- 25.04.2018 Стабек 1:1 Старт Т
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 18.04.2018 Вигёр 1:8 Старт К
- 14.04.2018 Старт 1:6 Волеренга Т
- 09.04.2018 Лиллестрём 1:0 Старт Т
- 02.04.2018 Старт 1:4 Саннефьёрд Т
- 24.03.2018 Старт 3:1 Викинг ТМК
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 03.03.2018 Волеренга 2:1 Старт ТМК
- 25.02.2018 Старт 0:1 Будё-Глимт ТМК
- 21.02.2018 Олесунн 0:0 Старт ТМК
- 16.02.2018 Старт 5:0 Арендал ТМК
- 09.02.2018 Старт 1:2 Саннефьёрд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 19.01.2018 Старт 1:2 Флёя ТМК
- 12.01.2018 Старт 11:0 Донн ТМК
- 05.11.2017 Осане 3:2 Старт ПД
- 29.10.2017 Старт 0:1 Эльверум ПД
- 21.10.2017 Арендал 0:2 Старт ПД
- 17.10.2017 Старт 4:2 Ранхейм ПД
Хёугесунн (последние 20 матчей: +6 =4 -10)
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Скйолд 0:3 Хёугесунн К
- 15.04.2018 Ранхейм 4:2 Хёугесунн Т
- 08.04.2018 Хёугесунн 1:1 Сарпсборг-08 Т
- 02.04.2018 Будё-Глимт 0:3 Хёугесунн Т
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Хёугесунн 2:2 Осане ТМК
- 01.03.2018 Хёугесунн 1:2 Вард Хёугесунн ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 16.02.2018 Хёугесунн 1:2 Викинг ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн ТМК
- 20.01.2018 Хёугесунн 1:1 Динамо Киев ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 28.10.2017 Хёугесунн 2:3 Бранн Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
- 15.10.2017 Хёугесунн 2:0 Саннефьёрд Т
Последние игры между собой
Старт: победы: 5, ничьи: 2, поражения: 8
Хёугесунн: победы: 8, ничьи: 2, поражения: 5
- 03.02.2018 Старт 2:1 Хёугесунн Товарищеские матчи. Клубы
- 25.09.2016 Старт 1:0 Хёугесунн Типпелиген
- 02.07.2016 Хёугесунн 2:1 Старт Типпелиген
- 30.08.2015 Старт 1:3 Хёугесунн Типпелиген
- 30.05.2015 Хёугесунн 0:2 Старт Типпелиген
- 27.07.2014 Хёугесунн 5:1 Старт Типпелиген
- 06.04.2014 Старт 3:1 Хёугесунн Типпелиген
- 18.08.2013 Старт 1:2 Хёугесунн Типпелиген
- 24.04.2013 Хёугесунн 3:2 Старт Типпелиген
- 08.08.2011 Старт 1:4 Хёугесунн Типпелиген
- 19.06.2011 Хёугесунн 1:0 Старт Типпелиген
- 07.11.2010 Старт 3:3 Хёугесунн Типпелиген
- 04.07.2010 Хёугесунн 4:2 Старт Типпелиген
- 28.09.2008 Хёугесунн 2:2 Старт Адекколига
- 08.06.2008 Старт 2:0 Хёугесунн Адекколига
Старт
Хёугесунн
-
0 Офсайды 1
-
6 Нарушения правил 11
-
1 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
61 Владение мячом, % 39
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Мольде
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|11.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
66'
Старт делает замену. Adnan Hadzic уходит с поля, а Сальвесен Ларс-Йорген выходит на его замену.
57'
Гюткьяер Фредерик получил желтую карточку от судьи
49'
Г О О О О Л - Гюткьяер Фредерик бьет в цель!
46'
Хёугесунн делает замену. Bruno Leite уходит с поля, а Ковачевич Александар выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
39'
Aremu Afeez получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Soer Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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