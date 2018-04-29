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Стадион: Зрители: 6793
Мольде
0:1
Второй тайм: 90+'
Одд
0'
0:1
36' Гол
Нордквелле Фредрик
44' Желтая карточка
Stian Gregersen
90'+7
Второй тайм
87'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
81'
Мольде делает замену. Mathias Normann уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
68'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
63'
Мольде делает замену. Тело Кристофер уходит с поля, а Ibrahima Wadji выходит на его замену.
46'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Stian Gregersen получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Нордквелле Фредрик бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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