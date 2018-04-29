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Стадион: Акер Зрители: 6793
0:1
36' ГолНордквелле Фредрик
44' Желтая карточкаStian Gregersen
|
36'
0:1
44'
Состав команд
19
Хестад
Эйрик
20
Thomas
Amang
Мольде 4-3-3
- Основной состав
- 1 Линде Андреас Вратарь
- 22 Реммер Кристофер Защитник
- 6 Stian Gregersen Защитник
- 5 Форрен Вегард Защитник
- 3 Тело Кристофер Защитник
- 17 Эурснес Фредрик Полузащитник
- 7 Mathias Antonsen Normann Полузащитник
- 19 Хестад Эйрик Полузащитник
- 33 Брустад Фредрик Нападающий
- 30 Erling Braut Haaland Нападающий
- 20 Thomas Amang Нападающий
- Запасные игроки
- 4 Габриэльсен Рубен Защитник
- 14 Странд Петтер Защитник
- 13 Ibrahima Wadji Полузащитник
- 16 Хуссейн Эцаз Полузащитник
- 27 Чима Даниэль Нападающий
- 21 Tobias Hammer Svendsen
- 26 Mathias Eriksen II
- Главный тренер: Ole Gunnar Solskjaer
Одд 4-3-3
- Основной состав
- 1 Россбах Сондре Вратарь
- 2 Рууд Эспен Защитник
- 3 Семб-Берге Фредрик Защитник
- 21 Хаген Стеффен Защитник
- 5 Грогор Томас Защитник
- 14 Нордквелле Фредрик Полузащитник
- 6 Хофф Вебьёрн Полузащитник
- 17 Markus Andre Kaasa Полузащитник
- 9 Риса Бирк Нападающий
- 7 Броберг Мартин Нападающий
- 11 Рашани Эльбасан Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Ресхольт-Мюра Вильяр Вратарь
- 4 Берган Вегар Защитник
- 25 Кителано Джон Защитник
- 20 Леуритсен Тобиас Полузащитник
- 13 Младенович Стефан Нападающий
- 16 Joshua Kitolano
- 19 Bilal Njie
- Главный тренер: Даг-Эйлев Фагермо
Предыдущие игры
Мольде (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 22.04.2018 Волеренга 0:0 Мольде Т
- 18.04.2018 Трефф 1:6 Мольде К
- 15.04.2018 Мольде 2:1 Лиллестрём Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 23.03.2018 Мольде 1:1 Ранхейм ТМК
- 18.03.2018 Хёугесунн 0:1 Мольде Т
- 11.03.2018 Мольде 5:0 Саннефьёрд Т
- 03.03.2018 Мольде 1:0 Олесунн ТМК
- 25.02.2018 Мольде 4:1 Динамо-Брест ТМК
- 22.02.2018 Мольде 1:1 Волеренга ТМК
- 18.02.2018 Мольде 1:2 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Лиллестрём 2:1 Мольде ТМК
- 02.02.2018 Мольде 1:2 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Мольде 2:2 Сарпсборг-08 Т
- 19.11.2017 Лиллестрём 0:1 Мольде Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Волеренга 1:2 Мольде Т
- 22.10.2017 Мольде 1:0 Хёугесунн Т
Одд (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 23.04.2018 Одд 3:1 Сарпсборг-08 Т
- 18.04.2018 Скарпхедин 0:9 Одд К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 08.04.2018 Одд 1:0 Будё-Глимт Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 26.03.2018 Одд 5:2 Нутодден ТМК
- 22.03.2018 Одд 1:1 Ерв ТМК
- 19.03.2018 Одд 3:2 Фрам Ларвик ТМК
- 18.03.2018 Волеренга 2:1 Одд Т
- 11.03.2018 Одд 1:2 Хёугесунн Т
- 04.03.2018 Одд 3:0 Саннефьёрд ТМК
- 21.02.2018 Одд 2:0 Ерв ТМК
- 16.02.2018 Одд 4:0 Стабек ТМК
- 09.02.2018 Хёугесунн 0:0 Одд ТМК
- 31.01.2018 Оденсе 1:3 Одд ТМК
- 28.01.2018 Одд 1:1 Хорсенс ТМК
- 25.01.2018 Одд 3:1 Шанхай Шэньсинь ТМК
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
- 19.11.2017 Волеренга 2:0 Одд Т
- 05.11.2017 Одд 0:5 Стабек Т
Последние игры между собой
Мольде: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
Одд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Мольде
Одд
-
3 Офсайды 2
-
9 Нарушения правил 8
-
1 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
60 Владение мячом, % 40
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Мольде
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|11.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
87'
Одд Гренланд делает замену. Рашани Эльбасан уходит с поля, а Bilal Njie выходит на его замену.
81'
Мольде делает замену. Mathias Normann уходит с поля, а Чима Даниэль выходит на его замену.
68'
Одд Гренланд делает замену. Броберг Мартин уходит с поля, а Леуритсен Тобиас выходит на его замену.
63'
Мольде делает замену. Тело Кристофер уходит с поля, а Ibrahima Wadji выходит на его замену.
46'
Мольде делает замену. Thomas Amang уходит с поля, а Странд Петтер выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Stian Gregersen получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Нордквелле Фредрик бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Aker Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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