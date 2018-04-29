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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Альфхейм
0:0
Конец матча
Состав команд
25
Lasse
Nilsen
17
Коли
Алиу
22
Bent
Soermo
21
Диоп
Амиду
11
Daouda
Bamba
Тромсё 3-5-1-1
- Основной состав
- 28 Jacob Karlstroem Вратарь
- 5 Magnar Oedegaard Защитник
- 22 Simen Wangberg Защитник
- 2 Хогли Том Защитник
- 11 Тейлор Роберт Полузащитник
- 3 Антонсен Кент-Аре Полузащитник
- 7 Педерсен Мортен-Гамст Полузащитник
- 23 Gjermund Aasen Полузащитник
- 25 Lasse Nilsen Полузащитник
- 17 Бернтсен Даниэль Полузащитник
- 30 Эспейор Рунар Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Jostein Gundersen Защитник
- 42 Бакенга Мушага Полузащитник
- 15 Андерсен Магнус Полузащитник
- 6 Christian Landu Landu Полузащитник
- 8 Кьяергор Оливер Полузащитник
- 18 Mour Samb
- 31 Erlend Jacobsen
- Главный тренер: Simo Valakari
Кристиансунд 4-4-2
- Основной состав
- 1 Sean McDermott Вратарь
- 17 Коли Алиу Защитник
- 19 Andreas Hopmark Защитник
- 5 Dan Peter Ulvestad Защитник
- 15 Erlend Sivertsen Защитник
- 22 Bent Soermo Полузащитник
- 18 Stian Semb Aasmundsen Полузащитник
- 8 Paal Erik Ulvestad Полузащитник
- 21 Диоп Амиду Полузащитник
- 20 Benjamin Stokke Нападающий
- 11 Daouda Bamba Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Вайкла Андреас Вратарь
- 27 Баранов Никита Защитник
- 6 Леписту Брент Полузащитник
- 24 Sondre Soerli Полузащитник
- 13 Bendik Bye Нападающий
- 9 Каллудра Лиридон Нападающий
- 14 Jesper Isaksen
- Главный тренер: Christian Michelsen
Предыдущие игры
Тромсё (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.04.2018 Тромсё 4:1 Саннефьёрд Т
- 18.04.2018 Шервёй 1:3 Тромсё К
- 15.04.2018 Стабек 1:1 Тромсё Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 08.04.2018 Тромсё 4:0 Ранхейм Т
- 02.04.2018 Мольде 2:1 Тромсё Т
- 11.03.2018 Старт 4:1 Тромсё Т
- 04.03.2018 Будё-Глимт 4:1 Тромсё ТМК
- 18.02.2018 Тромсё 2:2 Ростов ТМК
- 15.02.2018 Волеренга 0:3 Тромсё ТМК
- 09.02.2018 Тромсё 4:0 Тромсдален ТМК
- 01.02.2018 Тромсё 1:0 Рубин ТМК
- 26.01.2018 Санкт-Пёльтен 1:0 Тромсё ТМК
- 26.11.2017 Бранн 2:2 Тромсё Т
- 19.11.2017 Тромсё 2:0 Хёугесунн Т
- 05.11.2017 Согндаль 0:2 Тромсё Т
- 29.10.2017 Тромсё 3:0 Викинг Т
- 22.10.2017 Стабек 1:2 Тромсё Т
- 14.10.2017 Тромсё 0:3 Русенборг Т
- 01.10.2017 Тромсё 2:1 Лиллестрём Т
Кристиансунд (последние 20 матчей: +7 =6 -7)
- 22.04.2018 Кристиансунд 1:1 Будё-Глимт Т
- 18.04.2018 Сунндал 0:4 Кристиансунд К
- 15.04.2018 Саннефьёрд 3:3 Кристиансунд Т
- 08.04.2018 Бранн 1:0 Кристиансунд Т
- 02.04.2018 Кристиансунд 2:1 Лиллестрём Т
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 12.03.2018 Кристиансунд 0:1 Волеренга Т
- 04.03.2018 Кристиансунд 2:3 Ранхейм ТМК
- 25.02.2018 Хёугесунн 1:0 Кристиансунд ТМК
- 20.02.2018 Кристиансунд 3:0 Краснодар ТМК
- 14.02.2018 Мольде 1:0 Кристиансунд ТМК
- 09.02.2018 Кристиансунд 1:1 Олесунн ТМК
- 02.02.2018 Волеренга 2:1 Кристиансунд ТМК
- 26.11.2017 Хёугесунн 2:3 Кристиансунд Т
- 19.11.2017 Кристиансунд 3:2 Саннефьёрд Т
- 04.11.2017 Мольде 0:1 Кристиансунд Т
- 29.10.2017 Кристиансунд 2:2 Одд Т
- 21.10.2017 Олесунн 1:1 Кристиансунд Т
- 15.10.2017 Кристиансунд 0:2 Викинг Т
Последние игры между собой
Тромсё: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 2
Кристиансунд: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 1
- 10.09.2017 Кристиансунд 4:1 Тромсё Типпелиген
- 07.05.2017 Тромсё 1:1 Кристиансунд Типпелиген
- 21.09.2014 Кристиансунд 1:0 Тромсё Первый дивизион
- 29.05.2014 Тромсё 3:1 Кристиансунд Первый дивизион
Тромсё
Кристиансунд
-
2 Офсайды 0
-
6 Нарушения правил 17
-
0 Жёлтые карточки 0
-
0 Красные карточки 0
-
54 Владение мячом, % 46
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|1:0
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Мольде
|0:1
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|3.
|Хёугесунн
|1:0
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|5.
|Русенборг
|6
|3
|2
|1
|10 - 4
|11
|6.
|Тромсё
|0:0
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|1:0
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|0:0
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|6
|2
|2
|2
|11 - 8
|8
|11.
|Кристиансунд
|0:0
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|0:0
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|0:1
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|0:1
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
72'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Андерсен Магнус выходит на его замену.
66'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Тромсё делает замену. Гьермунд Осен уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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