  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. Норвегия
  5. Типпелиген
Стадион:
Тромсё
0:0
Конец матча
Кристиансунд
0' 90'+5
Второй тайм
72'
Тромсё делает замену. Эспейор Рунар уходит с поля, а Андерсен Магнус выходит на его замену.
66'
Кристиансунд делает замену. Бенджамин Стокке уходит с поля, а Бендик Бье выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Тромсё делает замену. Гьермунд Осен уходит с поля, а Бакенга Мушага выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Alfheim Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация