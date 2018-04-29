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Стадион: Levanger Stadion Зрители: 702
1:0
1' ГолJo Sondre Aas
1:1
12' ГолTruls Jevne Hagen
24' Желтая карточкаKristian Loenstad Onsrud
38' Желтая карточкаTom Erik Nordberg
38' Желтая карточкаХольмгрен Хампус
40' Желтая карточкаДоннум Арон
1:2
53' ГолKristian Loenstad Onsrud
2:2
63' ГолJo Sondre Aas
3:2
69' ГолRobert Stene
72' Желтая карточкаМоэн Петер
3:3
86' ПенальтиМоэн Петер
4:3
88' ГолSolomon Duah
|
1'
1:0
12'
1:1
38'
40'
53'
1:2
63'
2:2
69'
3:2
72'
86'
3:3
88'
4:3
Состав команд
13
Robert
Stene
Левангер 4-3-3
- Основной состав
- 1 Фай-Лунн Юлиан Вратарь
- 17 Хольмгрен Хампус Защитник
- 4 Andreas Wrele Защитник
- 3 Tom Erik Nordberg Защитник
- 5 Paal Aamodt Защитник
- 23 Adria Mateo Lopez Полузащитник
- 10 Jo Sondre Aas Полузащитник
- 22 Horenus Taddese Полузащитник
- 9 Ermal Hajdari Нападающий
- 13 Robert Stene Нападающий
- 24 Andreas Lykke Strand Нападающий
- Запасные игроки
- 8 Vegard Voll Нападающий
- 21 Solomon Duah Нападающий
- 26 Heike Lie Konradsen
- 28 Jonathan Lein Valberg
- 27 Andreas Hegdahl Gundersen
- 12 Jonathan Strand Byttingsvik
- 15 Haavard Kleven Lorentsen
- Главный тренер: Roger Naustan
Хам-Кам 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Яросиньски Лукаш Вратарь
- 10 Truls Jevne Hagen Защитник
- 3 Омарссон Орри Защитник
- 13 Ruben Alegre Guerro Защитник
- 2 Morten Renaa Olsen Защитник
- 8 Markus Solbakken Полузащитник
- 22 Kristian Loenstad Onsrud Полузащитник
- 15 Доннум Арон Полузащитник
- 9 Ivar Solli Roenning Полузащитник
- 7 Моэн Петер Полузащитник
- 99 Abubakar Ibrahim Aliyu Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Marco Joergensen Вратарь
- 27 Peder Neersveen Защитник
- 5 Lars Brotangen Защитник
- 20 Будусон Джонни Нападающий
- 11 Ole Erik Midtskogen
- 17 Simen Bolkan Nordli
- Главный тренер: Ole Kevin Knappen
Предыдущие игры
Левангер (последние 20 матчей: +4 =7 -9)
- 22.04.2018 Стрёммен 3:0 Левангер ПД
- 15.04.2018 Саннес Ульф 1:0 Левангер ПД
- 08.04.2018 Левангер 1:2 Олесунн ПД
- 02.04.2018 Нутодден 1:1 Левангер ПД
- 24.03.2018 Кристиансунд 1:0 Левангер ТМК
- 17.03.2018 Левангер 0:3 Ранхейм ТМК
- 16.02.2018 Ранхейм 3:2 Левангер ТМК
- 10.02.2018 Сундсвалль 0:0 Левангер ТМК
- 05.11.2017 Левангер 2:0 Улленсакер/Киса ПД
- 29.10.2017 Мьёндален 3:1 Левангер ПД
- 22.10.2017 Левангер 1:1 Флурё ПД
- 15.10.2017 Будё-Глимт 1:3 Левангер ПД
- 01.10.2017 Левангер 0:3 Тромсдален ПД
- 24.09.2017 Старт 1:1 Левангер ПД
- 17.09.2017 Левангер 2:1 Конгсвингер ПД
- 10.09.2017 Саннес Ульф 2:2 Левангер ПД
- 04.09.2017 Левангер 3:2 Арендал ПД
- 19.08.2017 Ранхейм 6:1 Левангер ПД
- 16.08.2017 Левангер 1:1 Эльверум ПД
- 13.08.2017 Фредрикстад 0:0 Левангер ПД
Хам-Кам (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 24.04.2018 Хам-Кам 0:0 Саннес Ульф ПД
- 18.04.2018 Тюнсет 0:3 Хам-Кам К
- 15.04.2018 Осане 1:1 Хам-Кам ПД
- 08.04.2018 Хам-Кам 1:3 Нутодден ПД
- 02.04.2018 Улленсакер/Киса 1:1 Хам-Кам ПД
- 21.10.2017 Волеренга-2 0:3 Хам-Кам ВД
- 14.10.2017 Хам-Кам 4:2 Нюбергсунд ВД
- 08.10.2017 Альта 0:1 Хам-Кам ВД
- 30.09.2017 Хам-Кам 2:0 Берум ВД
- 23.09.2017 Фолло 0:2 Хам-Кам ВД
- 16.09.2017 Хам-Кам 2:1 Скейд ВД
- 10.09.2017 Рёуфосс 2:0 Хам-Кам ВД
- 02.09.2017 КФУМ 1:3 Хам-Кам ВД
- 26.08.2017 Хам-Кам 2:1 Хьельсос ВД
- 19.08.2017 Гроруд 0:7 Хам-Кам ВД
- 13.08.2017 Хам-Кам 3:0 Финнснес ВД
- 05.08.2017 Брумунддал 0:2 Хам-Кам ВД
- 30.07.2017 Хам-Кам 2:1 Аскер ВД
- 22.07.2017 Хам-Кам 2:0 Волеренга-2 ВД
- 01.07.2017 Нюбергсунд 1:0 Хам-Кам ВД
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Олесунн
|5
|4
|1
|0
|13 - 2
|13
|2.
|Викинг
|5
|4
|0
|1
|13 - 6
|12
|3.
|Саннес Ульф
|5
|3
|2
|0
|6 - 3
|11
|4.
|Нутодден
|5
|3
|1
|1
|10 - 6
|10
|5.
|Согндаль
|5
|2
|3
|0
|7 - 2
|9
|6.
|Улленсакер/Киса
|5
|2
|2
|1
|11 - 8
|8
|7.
|Осане
|5
|2
|1
|2
|7 - 10
|7
|8.
|Мьёндален
|0:0
|5
|1
|4
|0
|3 - 1
|7
|9.
|Стрёммен
|5
|2
|0
|3
|9 - 6
|6
|10.
|Левангер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|11.
|Флурё
|5
|1
|1
|3
|4 - 12
|4
|12.
|Ерв
|4
|0
|3
|1
|1 - 3
|3
|13.
|Конгсвингер
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|14.
|Нест-Сотра
|5
|1
|0
|4
|6 - 12
|3
|15.
|Хам-Кам
|5
|0
|3
|2
|6 - 9
|3
|16.
|Тромсдален
|0:0
|4
|0
|2
|2
|1 - 7
|2
Второй тайм
88'
Левангер делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
88'
Г О О О О Л - Соломон Дуах бьет в цель!
86'
Г О О О О Л - Моэн Петер из команды Хам-Кам забивает с точки!
85'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
74'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Будусон Джонни выходит на его замену.
72'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи
70'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Роберт Стене бьет в цель!
64'
Левангер делает замену. Andreas Lykke Strand уходит с поля, а Соломон Дуах выходит на его замену.
63'
Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
61'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
53'
Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Aron Doennum получил желтую карточку от судьи
38'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
38'
Том Эрик Нордберг получил желтую карточку от судьи
24'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
12'
Г О О О О Л - Трульс Йерве Хаген бьет в цель!
1'
Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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