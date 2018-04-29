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  5. Первый дивизион
Стадион: Зрители: 702
Левангер
4:3
Конец матча
Хам-Кам
0'
1:0
1' Гол
Jo Sondre Aas
1:1
12' Гол
Truls Jevne Hagen
24' Желтая карточка
Kristian Loenstad Onsrud
38' Желтая карточка
Tom Erik Nordberg
38' Желтая карточка
Хольмгрен Хампус
40' Желтая карточка
Доннум Арон
1:2
53' Гол
Kristian Loenstad Onsrud
2:2
63' Гол
Jo Sondre Aas
3:2
69' Гол
Robert Stene
72' Желтая карточка
Моэн Петер
3:3
86' Пенальти
Моэн Петер
4:3
88' Гол
Solomon Duah
90'+4
Второй тайм
88'
Левангер делает замену. Adria Mateo уходит с поля, а Haavard Kleven Lorentsen выходит на его замену.
Описание гола
88'
Г О О О О Л - Соломон Дуах бьет в цель!
Описание гола
86'
Г О О О О Л - Моэн Петер из команды Хам-Кам забивает с точки!
85'
Левангер делает замену. Роберт Стене уходит с поля, а Вегард Волл выходит на его замену.
74'
Хам-Кам делает замену. Ivar Solli Roenning уходит с поля, а Будусон Джонни выходит на его замену.
Желтая карточка
72'
Моэн Петер получил желтую карточку от судьи

70'
Хам-Кам делает замену. Markus Solbakken уходит с поля, а Simen Bolkan Nordli выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Роберт Стене бьет в цель!
64'
Левангер делает замену. Andreas Lykke Strand уходит с поля, а Соломон Дуах выходит на его замену.
Описание гола
63'
Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
61'
Хам-Кам делает замену. Aron Doennum уходит с поля, а Ole Erik Midtskogen выходит на его замену.
Описание гола
53'
Г О О О О Л - Kristian Loenstad Onsrud бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Aron Doennum получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Хольмгрен Хампус получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
38'
Том Эрик Нордберг получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
24'
Kristian Loenstad Onsrud получил желтую карточку от судьи
Описание гола
12'
Г О О О О Л - Трульс Йерве Хаген бьет в цель!
Описание гола
1'
Г О О О О Л - Джо Сондре Ас бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Levanger Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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