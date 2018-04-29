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Стадион: Зрители: 7587
Стрёмсгодсет
0:1
Конец матча
Русенборг
0'
0:1
33' Гол
Йенсен Майк
55' Желтая карточка
Содерлунд Александер
66' Желтая карточка
Педерсен Маркус
90' Желтая карточка
Стенгель Херман
90'+5
Второй тайм
90'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Якоб Расмуссен выходит на его замену.
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
90'
Стенгель Херман получил желтую карточку от судьи
85'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
Желтая карточка
66'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи

57'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
Желтая карточка
55'
Содерлунд Александер получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
33'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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