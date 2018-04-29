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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Мариенлист Зрители: 7587
0:1
Конец матча
0:1
33' ГолЙенсен Майк
55' Желтая карточкаСодерлунд Александер
66' Желтая карточкаПедерсен Маркус
90' Желтая карточкаСтенгель Херман
|
33'
0:1
66'
90'
Состав команд
93
Нгуэн
Токмак
Стрёмсгодсет 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Бугге-Петтерсен Эспен Вратарь
- 26 Вильсвик Ларс-Кристофер Защитник
- 5 Jakob Glesnes Защитник
- 28 Хейбротен Мариус Защитник
- 3 Парр Джонатан Защитник
- 6 Хаугер Хеннинг Полузащитник
- 19 Франсишку Жуниор Полузащитник
- 93 Нгуэн Токмак Полузащитник
- 8 Жради Бассель Полузащитник
- 23 Eirik Ulland Andersen Полузащитник
- 10 Педерсен Маркус Нападающий
- Запасные игроки
- 20 Paal Vestly Heigre Вратарь
- 2 Хамуд Мунир Защитник
- 30 Абделлауйе Мостафа Полузащитник
- 11 Токстад Кристоффер Полузащитник
- 7 Стенгель Херман Полузащитник
- 90 Пеллегрино Амаль Нападающий
- 39 Саетра Ларс
- Главный тренер: Скуллеруд Тор-Оле
Русенборг 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Хансен Андре Вратарь
- 2 Хеденстад Вегар Защитник
- 4 Региниуссен Торе Защитник
- 16 Ховланд Эвен Защитник
- 3 Мелинг Биргер Защитник
- 8 Конрадсен Андрес Полузащитник
- 7 Йенсен Майк Полузащитник
- 23 Хелланн Поль-Андре Полузащитник
- 9 Бендтнер Никлас Полузащитник
- 11 Де Ланлай Янн-Эрик Полузащитник
- 14 Содерлунд Александер Нападающий
- Запасные игроки
- 24 Эстбе Арилд Вратарь
- 26 Besim Serbecic Защитник
- 21 Erlend Dahl Reitan Защитник
- 27 Зехнини Рафик Полузащитник
- 5 Якоб Расмуссен Полузащитник
- 22 Morten Konradsen Полузащитник
- 17 Леви Джонатан
- Главный тренер: Ингебригтсен Коре
Предыдущие игры
Стрёмсгодсет (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.04.2018 Хёугесунн 1:0 Стрёмсгодсет Т
- 18.04.2018 Вестфоссен 1:4 Стрёмсгодсет К
- 15.04.2018 Стрёмсгодсет 3:0 Одд Т
- 11.04.2018 Тромсё 3:1 Стрёмсгодсет Т
- 07.04.2018 Волеренга 1:4 Стрёмсгодсет Т
- 02.04.2018 Стрёмсгодсет 1:1 Бранн Т
- 22.03.2018 Стрёмсгодсет 3:2 Нутодден ТМК
- 11.03.2018 Стрёмсгодсет 2:2 Стабек Т
- 03.03.2018 Стрёмсгодсет 5:0 Мьёндален ТМК
- 25.02.2018 Стрёмсгодсет 2:3 Сарпсборг-08 ТМК
- 15.02.2018 Стрёмсгодсет 6:0 Саннефьёрд ТМК
- 09.02.2018 Локомотив Москва 2:2 Стрёмсгодсет ТМК
- 06.02.2018 Краснодар 2:1 Стрёмсгодсет ТМК
- 26.01.2018 Стрёмсгодсет 2:1 Будё-Глимт ТМК
- 26.11.2017 Олесунн 4:3 Стрёмсгодсет Т
- 19.11.2017 Стрёмсгодсет 2:1 Бранн Т
- 05.11.2017 Хёугесунн 1:3 Стрёмсгодсет Т
- 29.10.2017 Стрёмсгодсет 4:1 Согндаль Т
- 22.10.2017 Саннефьёрд 1:2 Стрёмсгодсет Т
- 14.10.2017 Стрёмсгодсет 1:0 Одд Т
Русенборг (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 26.04.2018 Лиллестрём 0:1 Русенборг С
- 22.04.2018 Русенборг 2:0 Старт Т
- 19.04.2018 Трюгг-Ладе 2:4 Русенборг К
- 16.04.2018 Будё-Глимт 0:1 Русенборг Т
- 08.04.2018 Русенборг 4:0 Мольде Т
- 02.04.2018 Одд 1:1 Русенборг Т
- 28.03.2018 Русенборг 2:1 Ранхейм ТМК
- 17.03.2018 Русенборг 2:2 Кристиансунд Т
- 11.03.2018 Сарпсборг-08 1:0 Русенборг Т
- 28.02.2018 Динамо-Брест 1:3 Русенборг ТМК
- 25.02.2018 Русенборг 1:4 Рубин ТМК
- 23.02.2018 Ранхейм 3:1 Русенборг ТМК
- 22.02.2018 Русенборг 3:2 Краснодар ТМК
- 17.02.2018 Русенборг 5:0 Нардо ТМК
- 14.02.2018 Русенборг 4:0 Melhus ТМК
- 12.02.2018 Русенборг 3:1 Схьёрдал-Блинк ТМК
- 07.02.2018 Русенборг 2:3 Бюосен ТМК
- 17.01.2018 Русенборг 4:1 Колстад ТМК
- 07.12.2017 Вардар 1:1 Русенборг ЛЕ
- 26.11.2017 Одд 1:0 Русенборг Т
Последние игры между собой
Стрёмсгодсет: победы: 4, ничьи: 7, поражения: 9
Русенборг: победы: 9, ничьи: 7, поражения: 4
- 10.09.2017 Стрёмсгодсет 0:2 Русенборг Типпелиген
- 04.06.2017 Русенборг 3:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 30.10.2016 Стрёмсгодсет 2:0 Русенборг Типпелиген
- 19.03.2016 Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 25.10.2015 Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген
- 18.04.2015 Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 09.11.2014 Русенборг 4:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 24.05.2014 Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген
- 11.08.2013 Стрёмсгодсет 2:2 Русенборг Типпелиген
- 22.06.2013 Русенборг 1:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 04.11.2012 Стрёмсгодсет 2:1 Русенборг Типпелиген
- 24.06.2012 Стрёмсгодсет 3:3 Русенборг Типпелиген
- 23.10.2011 Стрёмсгодсет 3:1 Русенборг Типпелиген
- 09.07.2011 Русенборг 2:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 26.09.2010 Стрёмсгодсет 1:1 Русенборг Типпелиген
- 05.04.2010 Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 12.07.2009 Стрёмсгодсет 0:1 Русенборг Типпелиген
- 13.06.2009 Русенборг 3:0 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 19.10.2008 Русенборг 1:1 Стрёмсгодсет Типпелиген
- 07.04.2008 Стрёмсгодсет 3:2 Русенборг Типпелиген
Стрёмсгодсет
Русенборг
-
1 Офсайды 3
-
9 Нарушения правил 9
-
2 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
53 Владение мячом, % 47
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Бранн
|7
|6
|1
|0
|12 - 2
|19
|2.
|Русенборг
|1:0
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Мольде
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|4.
|Хёугесунн
|7
|4
|1
|2
|10 - 7
|13
|5.
|Ранхейм
|7
|4
|1
|2
|13 - 12
|13
|6.
|Тромсё
|7
|3
|2
|2
|14 - 9
|11
|7.
|Волеренга
|7
|3
|2
|2
|12 - 11
|11
|8.
|Одд
|7
|3
|1
|3
|8 - 9
|10
|9.
|Сарпсборг-08
|7
|2
|3
|2
|9 - 8
|9
|10.
|Стрёмсгодсет
|0:1
|7
|2
|2
|3
|11 - 9
|8
|11.
|Кристиансунд
|7
|1
|4
|2
|8 - 9
|7
|12.
|Будё-Глимт
|7
|1
|2
|4
|4 - 9
|5
|13.
|Саннефьёрд
|7
|1
|2
|4
|10 - 17
|5
|14.
|Лиллестрём
|6
|1
|1
|4
|6 - 10
|4
|15.
|Стабек
|6
|0
|4
|2
|6 - 12
|4
|16.
|Старт
|7
|1
|1
|5
|7 - 16
|4
Второй тайм
90'
Русенборг делает замену. Хелланн Поль-Андре уходит с поля, а Якоб Расмуссен выходит на его замену.
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Стенгель Херман получил желтую карточку от судьи
85'
Стрёмсгодсет делает замену. Нгуэн Токмак уходит с поля, а Пеллегрино Амаль выходит на его замену.
73'
Стрёмсгодсет делает замену. Хаугер Хеннинг уходит с поля, а Токстад Кристоффер выходит на его замену.
66'
Педерсен Маркус получил желтую карточку от судьи
57'
Стрёмсгодсет делает замену. Франсишку Жуниор уходит с поля, а Стенгель Херман выходит на его замену.
55'
Содерлунд Александер получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Русенборг делает замену. Де Ланлай Янн-Эрик уходит с поля, а Зехнини Рафик выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
33'
Г О О О О Л - Йенсен Майк бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Marienlyst Stadion. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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