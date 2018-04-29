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35' Желтая карточкаLuiz Otavio II
0:1
42' ГолVinicius Junior
0:2
53' ГолVinicius Junior
|
35'
42'
0:1
53'
0:2
Состав команд
1
Everson
89
Arnaldo
II
20
Juninho
V
37
Romario
II
10
Javier
Reina
40
Arthur
VII
2
Rodinei
6
Rene
III
10
Диего
Рибас
Сеара 3-4-3
- Основной состав
- 1 Everson Вратарь
- 3 Вальдо Валмиро Защитник
- 36 Tiago Alves II Защитник
- 13 Luiz Otavio II Защитник
- 89 Arnaldo II Полузащитник
- 26 Michael Richardson III Полузащитник
- 20 Juninho V Полузащитник
- 37 Romario II Полузащитник
- 10 Javier Reina Нападающий
- 40 Arthur VII Нападающий
- 11 Felipe Azevedo Нападающий
- Запасные игроки
- 19 Эрнандес II Защитник
- 90 Жуниньо Пернамбукано Защитник
- 4 Bruno Pires Защитник
- 35 Pereira Karioka IV Полузащитник
- 97 Патрик II Полузащитник
- 32 Douglas Coutinho Нападающий
- 77 Roberto Gago I
- 30 Pio II
- 5 Ronaldo Aparecido Rodrigues II
- 83 Fernando Henrique
- 99 Elton V
- 27 Wescley V
Фламенго 4-3-3
- Основной состав
- 1 Алвес Диего Вратарь
- 2 Rodinei Защитник
- 15 Ревер Умберто Защитник
- 4 Juan Blanko II Защитник
- 6 Rene III Защитник
- 10 Диего Рибас Полузащитник
- 8 Куэльяр Густаво Полузащитник
- 11 Perez Martinez Lucas VII Полузащитник
- 7 Рибейро Эвертон Нападающий
- 19 Дурадо Энрике Нападающий
- 20 Vinicius Junior Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Трауко Мигель Защитник
- 43 Leo Duarte Защитник
- 29 Линкольн Полузащитник
- 14 Жонас Полузащитник
- 5 Виллиан Арао Полузащитник
- 17 Марлос Морено Нападающий
- 23 Жеуванио Нападающий
- 30 Thiago Xavier IV
- 37 Cesar II
- 21 Para I
- 18 Jean Lucas
- 26 Matheus Thuler
Предыдущие игры
Сеара (последние 20 матчей: +11 =5 -4)
- 22.04.2018 Сеара 0:0 Сан-Паулу СA
- 15.04.2018 Сантос 2:0 Сеара СA
- 08.04.2018 Форталеза 1:2 Сеара ЧС
- 05.04.2018 Сеара 2:1 Форталеза ЧС
- 02.04.2018 Сеара 0:1 Униклиник ЧС
- 30.03.2018 Сеара 6:0 Сальгиеро КСВ
- 25.03.2018 Униклиник 0:6 Сеара ЧС
- 23.03.2018 Сеара 2:0 Флореста C2GS
- 21.03.2018 Алагоано 1:1 Сеара КСВ
- 18.03.2018 Сеара 2:1 Униклиник C2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 14.03.2018 Сеара 3:3 Игуату C2GS
- 10.03.2018 Сеара 2:1 Сампайо Корреа КСВ
- 08.03.2018 Ферровиарио 0:3 Сеара C2GS
- 05.03.2018 Форталеза 1:1 Сеара C2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 25.02.2018 Тирадентес 1:3 Сеара ЧС
- 22.02.2018 Лондрина ЕК 1:2 Сеара К
- 18.02.2018 Марангуапи 1:5 Сеара ЧС
- 16.02.2018 Сампайо Корреа 1:0 Сеара КСВ
Фламенго (последние 20 матчей: +11 =6 -3)
- 26.04.2018 Санта-Фе 0:0 Фламенго КЛ
- 22.04.2018 Фламенго 2:0 Америка Минейро СA
- 19.04.2018 Фламенго 1:1 Санта-Фе КЛ
- 15.04.2018 Витория 2:2 Фламенго СA
- 29.03.2018 Фламенго 0:1 Ботафого ЧК
- 23.03.2018 Флуминенсе 1:1 Фламенго КК
- 18.03.2018 Фламенго 4:0 Португеза CTRGS
- 15.03.2018 Эмелек 1:2 Фламенго КЛ
- 11.03.2018 Макао 1:0 Фламенго CTRGS
- 08.03.2018 Боавишта Сакуарема 0:3 Фламенго CTRGS
- 03.03.2018 Фламенго 1:0 Ботафого CTRGS
- 01.03.2018 Фламенго 2:2 Ривер Плейт КЛ
- 24.02.2018 Флуминенсе 4:0 Фламенго CTRGS
- 22.02.2018 Фламенго 4:0 Мадурейра CTRGS
- 18.02.2018 Боавишта Сакуарема 0:2 Фламенго CTGI
- 10.02.2018 Фламенго 3:1 Ботафого CTGI
- 04.02.2018 Нова-Игуасу 0:1 Фламенго ККГ
- 27.01.2018 Фламенго 0:0 Васко да Гама ККГ
- 25.01.2018 Фламенго 1:0 Бангу ККГ
- 22.01.2018 Фламенго 1:0 Кабуфриэнсе ККГ
Последние игры между собой
Сеара: победы: 1, ничьи: 4, поражения: 2
Фламенго: победы: 2, ничьи: 4, поражения: 1
- 23.02.2017 Сеара 0:0 Фламенго Копа Суль-Минас-Рио
- 16.10.2011 Сеара 0:1 Фламенго Серия A
- 24.07.2011 Фламенго 1:1 Сеара Серия A
- 12.05.2011 Сеара 2:2 Фламенго Кубок Бразилии
- 06.05.2011 Фламенго 1:2 Сеара Кубок Бразилии
- 04.11.2010 Сеара 2:2 Фламенго Серия A
- 15.08.2010 Фламенго 1:0 Сеара Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Палмейрас
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Баия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Спорт Ресифи
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Интернасьональ
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Флуминенсе
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Сеара
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Парана
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Второй тайм
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
42'
Г О О О О Л - Vinicius Junior бьет в цель!
35'
Luiz Otavio получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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