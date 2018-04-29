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Сеара
0:2
Второй тайм: 54'
Фламенго
0'
35' Желтая карточка
Luiz Otavio II
0:1
42' Гол
Vinicius Junior
0:2
53' Гол
Vinicius Junior
54'
Второй тайм
Описание гола
53'
Г О О О О Л - [player1] бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
42'
Г О О О О Л - Vinicius Junior бьет в цель!
Желтая карточка
35'
Luiz Otavio получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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