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0:0
Второй тайм: 56'
19' Желтая карточкаGabriel Paulista VIII
28' Желтая карточкаРомеро Анхель
44' Желтая карточкаRoger I
|
28'
44'
Состав команд
29
Patric
II
17
Gleison
23
Roger
I
27
Luan
III
11
Отеро
Ромуло
12
Рамос
Кассио
23
Фагнер
10
Jadson
I
22
Mateus
Vital
25
Clayson
Атлетико Минейро 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Victor IV Вратарь
- 29 Patric II Защитник
- 17 Gleison Защитник
- 4 Gabriel Paulista XVI Защитник
- 6 Fabio Santos IV Защитник
- 21 Варкен Адилсон Полузащитник
- 30 Gustavo Blanco Полузащитник
- 23 Roger I Полузащитник
- 27 Luan III Полузащитник
- 11 Отеро Ромуло Полузащитник
- 9 Оливейра Рикардо II Нападающий
- Запасные игроки
- 40 Cleiton Schwengber Вратарь
- 19 Кевин Гарсия Защитник
- 25 Yago Полузащитник
- 5 Арука Маркос Полузащитник
- 7 Mendes Elias II Полузащитник
- 20 Matheus Galdezani Полузащитник
- 44 Alerrandro
- 28 Iago Maidana
- 2 Samuel VII
- 16 Lucas Candido
- 8 Tomas Andrade
- 18 Erik IV
- Главный тренер: Кульпи Левир
Коринтианс 4-2-3-1
- Основной состав
- 12 Рамос Кассио Вратарь
- 23 Фагнер Защитник
- 3 Henrique XIV Защитник
- 4 Бальбуэна Фабиан Защитник
- 16 Sidcley Ferreira Защитник
- 10 Jadson I Полузащитник
- 5 Gabriel Paulista VIII Полузащитник
- 22 Mateus Vital Полузащитник
- 26 Rodriguinho I Полузащитник
- 25 Clayson Полузащитник
- 11 Ромеро Анхель Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Guilherme Mantuan Защитник
- 38 Педринью Роша Полузащитник
- 31 Маркиньос II Полузащитник
- 47 Emerson Sheik Полузащитник
- 19 Дутра Жуниор Нападающий
- 9 Roger V
- 27 Walter Leandro Capeloza Artune II
- 6 Juninho Capixaba
- 28 Paulo Roberto IV
- 34 Pedro Henrique II
- 20 Danilo XII
- Главный тренер: Менезес Мано
Предыдущие игры
Атлетико Минейро (последние 20 матчей: +12 =3 -5)
- 22.04.2018 Атлетико Минейро 2:1 Витория СA
- 19.04.2018 Ферровиарио 2:2 Атлетико Минейро К
- 15.04.2018 Васко да Гама 2:1 Атлетико Минейро СA
- 12.04.2018 Сан-Лоренсо 1:0 Атлетико Минейро КС
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Атлетико Минейро 4:0 Ферровиарио К
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Америка Минейро 0:2 Атлетико Минейро М
- 23.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Америка Минейро М
- 18.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 УРТ М
- 15.03.2018 Атлетико Минейро 1:2 Фигейренсе К
- 11.03.2018 Атлетико Минейро 1:0 Томбенсе М
- 09.03.2018 Уберландия 0:2 Атлетико Минейро М
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 01.03.2018 Фигейренсе 0:1 Атлетико Минейро К
- 25.02.2018 Тупи 1:1 Атлетико Минейро М
- 22.02.2018 Ботафого-3 0:4 Атлетико Минейро К
- 18.02.2018 Америка Минейро 0:3 Атлетико Минейро М
- 10.02.2018 Атлетико Минейро 1:2 Калденсе М
- 08.02.2018 Атлетико Акреано 1:1 Атлетико Минейро К
Коринтианс (последние 20 матчей: +11 =4 -5)
- 26.04.2018 Витория 0:0 Коринтианс К
- 22.04.2018 Парана 0:4 Коринтианс СA
- 19.04.2018 Индепендьенте 0:1 Коринтианс КЛ
- 15.04.2018 Коринтианс 2:1 Флуминенсе СA
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 29.03.2018 Коринтианс 1:0 Сан-Паулу П
- 25.03.2018 Сан-Паулу 1:0 Коринтианс П
- 23.03.2018 Коринтианс 2:0 Брагантино П
- 18.03.2018 Брагантино 3:2 Коринтианс П
- 15.03.2018 Коринтианс 2:0 Депортиво Лара КЛ
- 11.03.2018 Ботафого Рибейрао 0:2 Коринтианс П
- 08.03.2018 Коринтианс 1:0 Мирасол П
- 04.03.2018 Сантос 1:1 Коринтианс П
- 01.03.2018 Мильонариос 0:0 Коринтианс КЛ
- 24.02.2018 Коринтианс 2:0 Палмейрас П
- 20.02.2018 Ред Булл Кампинас 1:1 Коринтианс П
- 15.02.2018 Коринтианс 0:1 Сан-Бенту П
- 10.02.2018 Санту-Андре 2:1 Коринтианс П
- 05.02.2018 Новоризонтину 0:1 Коринтианс П
Последние игры между собой
Атлетико Минейро: победы: 6, ничьи: 4, поражения: 10
Коринтианс: победы: 10, ничьи: 4, поражения: 6
- 26.11.2017 Коринтианс 2:2 Атлетико Минейро Серия A
- 03.08.2017 Атлетико Минейро 0:2 Коринтианс Серия A
- 06.10.2016 Коринтианс 0:0 Атлетико Минейро Серия A
- 23.06.2016 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
- 17.01.2016 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Товарищеские матчи. Клубы
- 01.11.2015 Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A
- 19.07.2015 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 16.10.2014 Атлетико Минейро 4:1 Коринтианс Кубок Бразилии
- 02.10.2014 Коринтианс 2:0 Атлетико Минейро Кубок Бразилии
- 12.09.2014 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 20.04.2014 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 06.10.2013 Атлетико Минейро 0:0 Коринтианс Бразилейро Серия А
- 14.07.2013 Коринтианс 0:1 Атлетико Минейро Бразилейро Серия А
- 02.09.2012 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 27.05.2012 Атлетико Минейро 1:0 Коринтианс Серия A
- 20.11.2011 Коринтианс 2:1 Атлетико Минейро Серия A
- 18.08.2011 Атлетико Минейро 2:3 Коринтианс Серия A
- 07.10.2010 Атлетико Минейро 2:1 Коринтианс Серия A
- 18.07.2010 Коринтианс 1:0 Атлетико Минейро Серия A
- 06.12.2009 Атлетико Минейро 0:3 Коринтианс Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Палмейрас
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Баия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Спорт Ресифи
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Интернасьональ
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Флуминенсе
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Сеара
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Парана
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Roger получил желтую карточку от судьи
39'
[player1] получил желтую карточку от судьи
28'
Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
19'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
9'
Коринтианс делает замену. Фагнер уходит с поля, а Guilherme Mantuan выходит на его замену.
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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