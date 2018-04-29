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Атлетико Минейро
0:0
Второй тайм: 56'
Коринтианс
0'
19' Желтая карточка
Gabriel Paulista VIII
28' Желтая карточка
Ромеро Анхель
44' Желтая карточка
Roger I
56'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Roger получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
39'
[player1] получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
28'
Ромеро Анхель получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
19'
Gabriel получил желтую карточку от судьи
9'
Коринтианс делает замену. Фагнер уходит с поля, а Guilherme Mantuan выходит на его замену.
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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