- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
0:0
Второй тайм: 56'
Состав команд
14
Leo
XV
26
Gregore
17
Elton
I
29
Vinicius
X
10
Ze
Rafael
11
Edigar
Junio
13
Андре
Пауло
27
Ivaldo
39
Bruno
Moura
11
Nikao
92
Pablo
I
Баия 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Douglas Friedrich Вратарь
- 2 Nino Paraiba Защитник
- 16 Rodrigo Becao Защитник
- 28 Lucas Fonseca Защитник
- 14 Leo XV Защитник
- 26 Gregore Полузащитник
- 17 Elton I Полузащитник
- 29 Vinicius X Полузащитник
- 10 Ze Rafael Полузащитник
- 7 Jose Elber Полузащитник
- 11 Edigar Junio Нападающий
- Запасные игроки
- 25 Эверсон Перейра Защитник
- 19 Нилтон Феррейра Полузащитник
- 33 Андерсон Оливейра Полузащитник
- 8 Аллионе Агустин Полузащитник
- 6 Мена Эухенио Полузащитник
- 22 Педро Жоао II Полузащитник
- Felipinho
- 20 Regis I
- 15 Edson III
- 5 Flavio IX
- 23 Junior Brumado
Атлетико Паранаэнсе 3-4-3
- Основной состав
- 1 Aderbar Santos Вратарь
- 8 Павес Эстебан Защитник
- 13 Андре Пауло Защитник
- 27 Ivaldo Защитник
- 20 Matheus Rossetto Полузащитник
- 39 Bruno Moura Полузащитник
- 3 Лучо Гонсалес Полузащитник
- 26 Карлето Тиаго Полузащитник
- 11 Nikao Нападающий
- 17 Guilherme XIV Нападающий
- 92 Pablo I Нападающий
- Запасные игроки
- 7 Raphael Veiga Полузащитник
- 22 Марсиньо Силва Полузащитник
- 9 Ribamar Полузащитник
- Кайо Ранхел Нападающий
- 30 Bergson
- 2 Jonatan VII
- 55 Matheus Anjos
- 91 Honorato Ederson I
- 12 Renan Lodi
- 25 Wanderson VIII
- 5 David II
Предыдущие игры
Баия (последние 20 матчей: +14 =3 -3)
- 27.04.2018 Ботафого-3 1:2 Баия КСВ
- 21.04.2018 Баия 1:0 Сантос СA
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Блуминг 1:0 Баия КС
- 08.04.2018 Витория 0:1 Баия Б
- 01.04.2018 Баия 2:1 Витория Б
- 30.03.2018 Ботафого-3 0:2 Баия КСВ
- 25.03.2018 Баия 3:0 Жуазейренсе Б
- 21.03.2018 Баия 5:2 Альтос КСВ
- 18.03.2018 Жуазейренсе 0:0 Баия Б
- 10.03.2018 Наутико 1:0 Баия КСВ
- 08.03.2018 Баия 6:1 Жекие Б
- 04.03.2018 Жуазейренсе 1:2 Баия Б
- 25.02.2018 Баия 2:1 Атлантико ЕК Б
- 23.02.2018 Баия 2:1 Наутико КСВ
- 08.02.2018 Баия 6:1 Витория да Конкиста Б
- 04.02.2018 Жакобина 0:0 Баия Б
- 31.01.2018 Альтос 0:2 Баия КСВ
- 27.01.2018 Баия 0:0 Флуминенсе де Фейра Б
- 25.01.2018 Баия 2:1 Жакуипенсе Б
Атлетико Паранаэнсе (последние 20 матчей: +12 =6 -2)
- 23.04.2018 Гремио 0:0 Атлетико Паранаэнсе СA
- 20.04.2018 Сан-Паулу 2:2 Атлетико Паранаэнсе К
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 13.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 3:0 Ньюэллс Олд Бойз КС
- 08.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:0 Куритиба PCF
- 05.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 2:1 Сан-Паулу К
- 01.04.2018 Куритиба 1:0 Атлетико Паранаэнсе PCF
- 29.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 Лондрина ЕК P2S
- 26.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:0 Маринга P2S
- 22.03.2018 Толедо 1:1 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 19.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Лондрина ЕК P2GS
- 16.03.2018 Сеара 1:1 Атлетико Паранаэнсе К
- 10.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 7:1 Риу-Бранку P2GS
- 08.03.2018 Прудентопулис 1:2 Атлетико Паранаэнсе P2GS
- 03.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 1:0 КЕ Униао P2GS
- 01.03.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Сеара К
- 22.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:4 Атлетико Тубарао К
- 18.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Риу-Бранку P1S
- 15.02.2018 Атлетико Паранаэнсе 0:0 Фоз до Игуасу П1ЙГЭ
- 10.02.2018 Каскавел 0:1 Атлетико Паранаэнсе П1ЙГЭ
Последние игры между собой
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Палмейрас
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Баия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Спорт Ресифи
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Интернасьональ
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Флуминенсе
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Сеара
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Парана
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Второй тайм
46'
Баия делает замену. Rodrigo Becao уходит с поля, а Everson Pereira выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация