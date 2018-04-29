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Баия
0:0
Второй тайм: 56'
Атлетико Паранаэнсе
0' 56'
Второй тайм
46'
Баия делает замену. Rodrigo Becao уходит с поля, а Everson Pereira выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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