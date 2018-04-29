- Текстовые трансляции
- Чемпионат мира по хоккею 2017
- Матчи
- Команды
- Игроки
- Новости хоккея
- Турнирные таблицы
- Конкурс прогнозов
Стадион: Дикс Спортинг Гудс Парк
1:2
Конец матча
1:0
26' ГолDominique Badji
1:1
52' ГолCristian Higuita
60' Желтая карточкаБоатенг Бисмарк
67' Желтая карточкаВинне Деклан
68' Желтая карточкаКастильо Эдгар
72' Желтая карточкаEnzo Martinez
1:2
77' ПенальтиЙотун Йошимар
87' Желтая карточкаТарек Амро
|
26'
1:0
52'
1:1
54'
60'
67'
68'
72'
77'
1:2
83'
87'
Состав команд
18
Zac
MacMath
27
Винне
Деклан
19
Прайс
Джек
10
Мэйсон
Джо
22
Сане
Людовик
16
Кьестан
Саша
Колорадо Рэпидс 3-5-2
- Основной состав
- 18 Zac MacMath Вратарь
- 27 Винне Деклан Защитник
- 4 Уилсон Дэнни Защитник
- 5 Смит Томми Защитник
- 21 Боатенг Бисмарк Полузащитник
- 11 Гаши Шкельзен Полузащитник
- 19 Прайс Джек Полузащитник
- 90 Enzo Martinez Полузащитник
- 2 Кастильо Эдгар Полузащитник
- 10 Мэйсон Джо Нападающий
- 14 Dominique Badji Нападающий
- Запасные игроки
- 50 Andrew Dykstra Вратарь
- 44 Axel Sjoeberg Защитник
- 22 Азира Майкл Полузащитник
- 17 Dillon Serna Полузащитник
- 23 Колви Кип Полузащитник
- 9 Боли Янник Нападающий
- 32 Jack McBean Нападающий
- Главный тренер: Хадсон Энтони
Орландо Сити 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Joe Bendik Вратарь
- 4 Джонсон Уилл Защитник
- 22 Сане Людовик Защитник
- 3 Тарек Амро Защитник
- 13 Mohammed El Monir II Защитник
- 19 Йотун Йошимар Полузащитник
- 7 Cristian Higuita Полузащитник
- 17 Chris Mueller Полузащитник
- 16 Кьестан Саша Полузащитник
- 9 Мерам Жустин Полузащитник
- 14 Dominic Dwyer Нападающий
- Запасные игроки
- 36 Earl Edwards Jr. Вратарь
- 27 R. J. Allen Защитник
- 25 Donny Toia Защитник
- 29 Stefano Полузащитник
- 6 Richie Laryea Полузащитник
- 20 Росель Ориоль Полузащитник
- 10 Josue Colman Полузащитник
- Главный тренер: Jason Kreis
Предыдущие игры
Колорадо Рэпидс (последние 20 матчей: +5 =5 -10)
- 22.04.2018 Реал Солт-Лейк 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 25.03.2018 Колорадо Рэпидс 2:2 Спортинг Канзас-Сити М
- 10.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:0 Реал Солт-Лейк М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 01.10.2017 Колорадо Рэпидс 2:1 Монреаль Импакт М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Ванкувер Уайткэпс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Хьюстон Динамо 0:1 Колорадо Рэпидс М
- 03.09.2017 Лос-Анджелес Гэлакси 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 27.08.2017 Реал Солт-Лейк 4:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.08.2017 Портленд Тимберс 2:1 Колорадо Рэпидс М
- 20.08.2017 Колорадо Рэпидс 0:1 Ди Си Юнайтед М
Орландо Сити (последние 20 матчей: +6 =5 -9)
- 22.04.2018 Орландо Сити 3:2 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Орландо Сити 3:2 Портленд Тимберс М
- 31.03.2018 Орландо Сити 4:3 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 11.03.2018 Орландо Сити 1:2 Миннесота Юнайтед М
- 04.03.2018 Орландо Сити 1:1 Ди Си Юнайтед М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Орландо Сити 0:1 Коламбус Крю М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Орландо Сити 6:1 Нью-Инглэнд Революшн М
- 25.09.2017 Портленд Тимберс 3:0 Орландо Сити М
- 16.09.2017 Атланта Юнайтед 3:3 Орландо Сити М
- 10.09.2017 Ди Си Юнайтед 1:2 Орландо Сити М
- 03.09.2017 Нью-Инглэнд Революшн 4:0 Орландо Сити М
- 27.08.2017 Орландо Сити 1:2 Ванкувер Уайткэпс М
- 20.08.2017 Орландо Сити 1:1 Коламбус Крю М
- 13.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 3:1 Орландо Сити М
- 06.08.2017 Монреаль Импакт 2:1 Орландо Сити М
- 30.07.2017 Атланта Юнайтед 1:1 Орландо Сити М
Последние игры между собой
Колорадо Рэпидс: победы: 1, ничьи: 1, поражения: 3
Орландо Сити: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 1
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|2.
|Нью-Йорк Сити
|8
|5
|2
|1
|16 - 9
|17
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|4
|0
|3
|17 - 10
|12
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Торонто
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|6
|3
|3
|0
|9 - 3
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Орландо Сити делает замену. Тарек Амро уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
87'
Тарек Амро получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
77'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
72'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи
71'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Азира Майкл выходит на его замену.
68'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
67'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
67'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
60'
Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
54'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
52'
Г О О О О Л - Cristian Higuita бьет в цель!
50'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
26'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...
Только зарегистрированные пользователи могут добавлять комментарии.
Вход | Регистрация