  1. Главная
  2. Футбол
  3. Текстовые трансляции
  4. США
  5. МЛС
Стадион:
Колорадо Рэпидс
1:2
Конец матча
Орландо Сити
0'
1:0
26' Гол
Dominique Badji
1:1
52' Гол
Cristian Higuita
60' Желтая карточка
Боатенг Бисмарк
67' Желтая карточка
Винне Деклан
68' Желтая карточка
Кастильо Эдгар
72' Желтая карточка
Enzo Martinez
1:2
77' Пенальти
Йотун Йошимар
87' Желтая карточка
Тарек Амро
90'+7
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Орландо Сити делает замену. Тарек Амро уходит с поля, а R. J. Allen выходит на его замену.
Желтая карточка
87'
Тарек Амро получил желтую карточку от судьи
83'
Орландо Сити делает замену. Мерам Жустин уходит с поля, а Stefano выходит на его замену.
Описание гола
77'
Г О О О О Л - Йотун Йошимар из команды Орландо Сити забивает с точки!
Желтая карточка
72'
Enzo Martinez получил желтую карточку от судьи

71'
Колорадо Рэпидс делает замену. Боатенг Бисмарк уходит с поля, а Азира Майкл выходит на его замену.
Желтая карточка
68'
Кастильо Эдгар получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
67'
Винне Деклан получил желтую карточку от судьи
67'
Орландо Сити делает замену. Cristian Higuita уходит с поля, а Росель Ориоль выходит на его замену.
Желтая карточка
60'
Боатенг Бисмарк получил желтую карточку от судьи
54'
Колорадо Рэпидс делает замену. Мэйсон Джо уходит с поля, а Боли Янник выходит на его замену.
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Cristian Higuita бьет в цель!
50'
Колорадо Рэпидс делает замену. Гаши Шкельзен уходит с поля, а Dillon Serna выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
26'
Г О О О О Л - Dominique Badji бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dick's Sporting Goods Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
Загрузка...







Топ лиги
Новости футбола





Аутентификация
— Или Забыли пароль? Регистрация