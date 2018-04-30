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Стадион:
Нью-Йорк Сити
3:1
Конец матча
Даллас
0'
1:0
3' Гол
Jesus Medina
8' Желтая карточка
Лама Ролан
1:1
10' Гол
Harold Mosquera
2:1
36' Пенальти
Вилья Давид
49' Желтая карточка
Эррера Янгель
58' Желтая карточка
Джонсон Шон
69' Желтая карточка
Вилья Давид
3:1
69' Гол
Вилья Давид
76' Желтая карточка
Диас Мауро
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Saad Abdul-Salam выходит на его замену.
76'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
Желтая карточка
76'
Диас Мауро получил желтую карточку от судьи
73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Уоллес Родни выходит на его замену.

Описание гола
69'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
Желтая карточка
69'
Вилья Давид получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Джонсон Шон получил желтую карточку от судьи
53'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Груэсо Карлос выходит на его замену.
Желтая карточка
49'
Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Maximiliano Nicolas Urruti уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Вилья Давид из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
Описание гола
10'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
Желтая карточка
8'
Лама Ролан получил желтую карточку от судьи
Описание гола
3'
Г О О О О Л - Jesus Medina бьет в цель!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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