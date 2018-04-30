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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Стадион: Янки
3:1
Конец матча
1:0
3' ГолJesus Medina
8' Желтая карточкаЛама Ролан
1:1
10' ГолHarold Mosquera
2:1
36' ПенальтиВилья Давид
49' Желтая карточкаЭррера Янгель
58' Желтая карточкаДжонсон Шон
69' Желтая карточкаВилья Давид
3:1
69' ГолВилья Давид
76' Желтая карточкаДиас Мауро
|
3'
1:0
8'
10'
1:1
36'
2:1
49'
58'
69'
69'
3:1
76'
Состав команд
19
Jesus
Medina
14
Jimmy
Maurer
24
Хеджес
Мэтт
15
Jacori
Hayes
20
Лама
Ролан
Нью-Йорк Сити 4-3-3
- Основной состав
- 1 Джонсон Шон Вратарь
- 3 Тиннерхольм Антон Защитник
- 33 Sebastien Ibeagha Защитник
- 6 Alexander Martin Callens Asin Защитник
- 2 Ben Sweat Защитник
- 10 Моралес Максимильяно Полузащитник
- 8 Ринг Александр Полузащитник
- 30 Эррера Янгель Полузащитник
- 19 Jesus Medina Нападающий
- 7 Вилья Давид Нападающий
- 9 Бергет Йо Инге Нападающий
- Запасные игроки
- 13 Saad Abdul-Salam Защитник
- 5 Унтонджи Седрик Защитник
- 12 Офори Эбенезер Полузащитник
- 15 Макнамара Томас Полузащитник
- 23 Уоллес Родни Нападающий
- 41 Brad Stuver
- 17 Jonathan Lewis
- Главный тренер: Patrick Vieira
Даллас 4-4-2
- Основной состав
- 14 Jimmy Maurer Вратарь
- 2 Reggie Cannon Защитник
- 24 Хеджес Мэтт Защитник
- 3 Циглер Рето Защитник
- 6 Недялков Антон Защитник
- 11 Harold Mosquera Полузащитник
- 15 Jacori Hayes Полузащитник
- 8 Victor Ulloa Полузащитник
- 20 Лама Ролан Полузащитник
- 9 Cristian Colman Нападающий
- 37 Maximiliano Nicolas Urruti Нападающий
- Запасные игроки
- 10 Диас Мауро Полузащитник
- 13 Tesho Akindele Полузащитник
- 7 Груэсо Карлос Полузащитник
- 23 Акоста Келлин II Полузащитник
- 21 Michael Barrios Полузащитник
- 30 Kyle Zobeck
- 32 Kris Reaves
- Главный тренер: Oscar Pareja
Предыдущие игры
Нью-Йорк Сити (последние 20 матчей: +9 =7 -4)
- 23.04.2018 Портленд Тимберс 3:0 Нью-Йорк Сити М
- 16.04.2018 Атланта Юнайтед 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 12.04.2018 Нью-Йорк Сити 4:0 Реал Солт-Лейк М
- 01.04.2018 Сан-Хосе Эрткуэйкс 1:2 Нью-Йорк Сити М
- 24.03.2018 Нью-Инглэнд Революшн 2:2 Нью-Йорк Сити М
- 17.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:0 Орландо Сити М
- 12.03.2018 Нью-Йорк Сити 2:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 05.03.2018 Спортинг Канзас-Сити 0:2 Нью-Йорк Сити М
- 06.11.2017 Нью-Йорк Сити 2:0 Коламбус Крю М
- 01.11.2017 Коламбус Крю 4:1 Нью-Йорк Сити М
- 22.10.2017 Нью-Йорк Сити 2:2 Коламбус Крю М
- 16.10.2017 Нью-Инглэнд Революшн 2:1 Нью-Йорк Сити М
- 01.10.2017 Чикаго Файр 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 28.09.2017 Монреаль Импакт 0:1 Нью-Йорк Сити М
- 23.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:1 Хьюстон Динамо М
- 17.09.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 10.09.2017 Нью-Йорк Сити 0:1 Портленд Тимберс М
- 07.09.2017 Нью-Йорк Сити 1:0 Спортинг Канзас-Сити М
- 26.08.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:1 Нью-Йорк Сити М
- 21.08.2017 Нью-Йорк Сити 2:1 Нью-Инглэнд Революшн М
Даллас (последние 20 матчей: +6 =8 -6)
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 15.04.2018 Нью-Инглэнд Революшн 0:1 Даллас М
- 08.04.2018 Даллас 1:1 Колорадо Рэпидс М
- 24.03.2018 Даллас 1:1 Портленд Тимберс М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 04.03.2018 Даллас 1:1 Реал Солт-Лейк М
- 01.03.2018 Даллас 3:2 Тауро ЛЧК
- 22.02.2018 Тауро 1:0 Даллас ЛЧК
- 22.10.2017 Даллас 5:1 Лос-Анджелес Гэлакси М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 08.10.2017 Колорадо Рэпидс 1:1 Даллас М
- 30.09.2017 Орландо Сити 0:0 Даллас М
- 28.09.2017 Даллас 2:0 Колорадо Рэпидс М
- 24.09.2017 Миннесота Юнайтед 4:1 Даллас М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 10.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Даллас М
- 03.09.2017 Даллас 2:2 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 27.08.2017 Коламбус Крю 2:1 Даллас М
- 24.08.2017 Даллас 3:3 Хьюстон Динамо М
- 20.08.2017 Спортинг Канзас-Сити 2:0 Даллас М
Последние игры между собой
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|4
|0
|3
|17 - 10
|12
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Торонто
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|3.
|Лос-Анджелес
|6
|4
|0
|2
|16 - 13
|12
|4.
|Даллас
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|5
|1
|1
|3
|5 - 8
|4
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
87'
Нью-Йорк Сити делает замену. Вилья Давид уходит с поля, а Saad Abdul-Salam выходит на его замену.
76'
Даллас Burn делает замену. Victor Ulloa уходит с поля, а Michael Barrios выходит на его замену.
76'
Диас Мауро получил желтую карточку от судьи
73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Jesus Medina уходит с поля, а Офори Эбенезер выходит на его замену.
73'
Нью-Йорк Сити делает замену. Бергет Йо Инге уходит с поля, а Уоллес Родни выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Вилья Давид бьет в цель!
69'
Вилья Давид получил желтую карточку от судьи
58'
Джонсон Шон получил желтую карточку от судьи
53'
Даллас Burn делает замену. Jacori Hayes уходит с поля, а Груэсо Карлос выходит на его замену.
49'
Эррера Янгель получил желтую карточку от судьи
46'
Начался второй тайм!
46'
Даллас Burn делает замену. Maximiliano Nicolas Urruti уходит с поля, а Диас Мауро выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
36'
Г О О О О Л - Вилья Давид из команды Нью-Йорк Сити забивает с точки!
10'
Г О О О О Л - Harold Mosquera бьет в цель!
8'
Лама Ролан получил желтую карточку от судьи
3'
Г О О О О Л - Jesus Medina бьет в цель!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Yankee Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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