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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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0:0
Конец матча
5' Желтая карточкаMarcelo Hermes
40' Желтая карточкаДамиан Леандро
84' Желтая карточкаLucca
88' Желтая карточкаEsekel Kriado II
89' Желтая карточкаИаго Лопес
90' Желтая карточкаРобиньо Робсон
90' Желтая карточкаКуэста Виктор
|
40'
65'
84'
88'
89'
90'
90'
Состав команд
28
Иаго
Лопес
88
Patrick
I
12
Рафаэл
Пирес
11
David
VI
Интернасьональ 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Danilo XVI Вратарь
- 18 Фабиано Лейсманн Защитник
- 4 Моледо Родриго Защитник
- 15 Куэста Виктор Защитник
- 28 Иаго Лопес Защитник
- 8 Эденилсон дос Сантос Полузащитник
- 13 Дурадо Родриго Полузащитник
- 99 William Pottker Полузащитник
- 10 Д'Алессандро Андрес Полузащитник
- 88 Patrick I Полузащитник
- 9 Дамиан Леандро Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Marcelo Lomba Вратарь
- 44 Klaus Защитник
- 3 Данило Силва Защитник
- 37 Зе Карлос Защитник
- 30 Gabriel Dias Защитник
- 11 Веллингтон Силва Полузащитник
- 19 Lucca Полузащитник
- 7 Лопес Нико Полузащитник
- 48 Brenner Нападающий
- 21 Camilo III
- 35 Charles Matos
- 6 Uendel
Крузейро 4-4-2
- Основной состав
- 12 Рафаэл Пирес Вратарь
- 2 Esekel Kriado II Защитник
- 27 Manoel Ribeiro II Защитник
- 4 Murilo Cerqueira Защитник
- 25 Marcelo Hermes Защитник
- 19 Робиньо Робсон Полузащитник
- 20 Bruno Silva II Полузащитник
- 29 Lucas Daniel Romero Полузащитник
- 21 Манкуэльо Федерико Полузащитник
- 7 Собис Рафаэл Нападающий
- 11 David VI Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Alejandro Ariel Cabral Полузащитник
- 10 Де Арраскаэта Джорджиан Полузащитник
- 17 Raniel Нападающий
- 15 Márquez Rafael V
- 16 Lucas Silva IV
- 18 Rafinha XVII
- 8 Энрике Лима
- 37 Lucas Franca
- 36 Patrick Brey
- 99 Sassa II
- 3 Лео Ренан
- 28 Digao II
Предыдущие игры
Интернасьональ (последние 20 матчей: +10 =4 -6)
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 20.04.2018 Витория 1:0 Интернасьональ К
- 15.04.2018 Интернасьональ 2:0 Баия СA
- 12.04.2018 Интернасьональ 2:1 Витория К
- 22.03.2018 Интернасьональ 2:0 Гремио Г
- 18.03.2018 Гремио 3:0 Интернасьональ Г
- 15.03.2018 Сианорте 0:2 Интернасьональ К
- 11.03.2018 Интернасьональ 1:2 Гремио Г
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 02.03.2018 Интернасьональ 2:0 Сианорте К
- 25.02.2018 Интернасьональ 0:0 Сан-Луиз Г
- 22.02.2018 Ремо 1:2 Интернасьональ К
- 18.02.2018 Сан-Паулу 0:0 Интернасьональ Г
- 16.02.2018 Интернасьональ 3:1 Жувентуд Г
- 09.02.2018 Интернасьональ 4:0 Сан-Жозе-дус-Кампус Г
- 04.02.2018 Бразил де Пелотас 1:0 Интернасьональ Г
- 01.02.2018 Боавишта Сакуарема 1:1 Интернасьональ К
- 27.01.2018 Интернасьональ 3:0 Авенида Г
- 25.01.2018 Кахиас 2:1 Интернасьональ Г
- 21.01.2018 Нову-Амбургу 0:3 Интернасьональ Г
Крузейро (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 27.04.2018 Крузейро 7:0 Универсидад де Чили КЛ
- 22.04.2018 Флуминенсе 1:0 Крузейро СA
- 20.04.2018 Универсидад де Чили 0:0 Крузейро КЛ
- 14.04.2018 Крузейро 0:1 Гремио СA
- 08.04.2018 Крузейро 2:0 Атлетико Минейро М
- 05.04.2018 Крузейро 0:0 Васко да Гама КЛ
- 01.04.2018 Атлетико Минейро 3:1 Крузейро М
- 25.03.2018 Крузейро 2:1 Тупи М
- 22.03.2018 Тупи 0:1 Крузейро М
- 17.03.2018 Крузейро 2:0 Патросиненсе М
- 11.03.2018 Патросиненсе 1:1 Крузейро М
- 11.03.2018 Крузейро 0:1 Кахиас Г
- 08.03.2018 Крузейро 3:0 УРТ М
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Г
- 04.03.2018 Атлетико Минейро 0:1 Крузейро М
- 03.03.2018 Сан-Луиз 4:1 Крузейро Г
- 28.02.2018 Расинг Авельянеда 4:2 Крузейро КЛ
- 25.02.2018 Жувентуд 3:2 Крузейро Г
- 24.02.2018 Крузейро 3:0 Боа Эспорте Клуб М
- 22.02.2018 Нову-Амбургу 0:0 Крузейро Г
Последние игры между собой
Интернасьональ: победы: 8, ничьи: 5, поражения: 7
Крузейро: победы: 7, ничьи: 5, поражения: 8
- 08.03.2018 Крузейро 0:0 Интернасьональ Гаушо
- 09.04.2017 Крузейро 0:2 Интернасьональ Гаушо 1
- 07.04.2017 Интернасьональ 3:1 Крузейро Гаушо 1
- 30.03.2017 Интернасьональ 1:2 Крузейро Гаушо 1
- 27.11.2016 Интернасьональ 1:0 Крузейро Серия A
- 05.08.2016 Крузейро 4:2 Интернасьональ Серия A
- 20.02.2016 Интернасьональ 4:0 Крузейро Чемпионат Гаушо
- 06.12.2015 Интернасьональ 2:0 Крузейро Серия A
- 16.08.2015 Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A
- 09.04.2015 Интернасьональ 2:2 Крузейро Чемпионат Гаушо
- 12.02.2015 Крузейро 0:0 Интернасьональ Чемпионат Гаушо
- 05.10.2014 Крузейро 2:1 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 26.05.2014 Интернасьональ 1:3 Крузейро Бразилейро Серия А
- 30.09.2013 Интернасьональ 1:2 Крузейро Бразилейро Серия А
- 08.06.2013 Крузейро 2:2 Интернасьональ Бразилейро Серия А
- 30.09.2012 Крузейро 0:0 Интернасьональ Серия A
- 08.07.2012 Интернасьональ 2:1 Крузейро Серия A
- 14.11.2011 Крузейро 1:0 Интернасьональ Серия A
- 07.08.2011 Интернасьональ 3:2 Крузейро Серия A
- 09.09.2010 Крузейро 1:0 Интернасьональ Серия A
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Фламенго
|3
|2
|1
|0
|7 - 2
|7
|2.
|Коринтианс
|3
|2
|0
|1
|6 - 2
|6
|3.
|Атлетико Минейро
|3
|2
|0
|1
|4 - 3
|6
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Палмейрас
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Сан-Паулу
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|7.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|8.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|9.
|Интернасьональ
|3
|1
|1
|1
|2 - 1
|4
|10.
|Флуминенсе
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|11.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|12.
|Баия
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|13.
|Спорт Ресифи
|3
|1
|1
|1
|3 - 5
|4
|14.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|15.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Крузейро
|3
|0
|1
|2
|0 - 2
|1
|19.
|Сеара
|3
|0
|1
|2
|0 - 5
|1
|20.
|Парана
|3
|0
|0
|3
|1 - 7
|0
Второй тайм
90'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
90'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Интернасьональ делает замену. Дурадо Родриго уходит с поля, а Веллингтон Силва выходит на его замену.
89'
Iago получил желтую карточку от судьи
88'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи
84'
Lucca получил желтую карточку от судьи
82'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Лукас Силва выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
71'
Интернасьональ делает замену. Эденилсон дос Сантос уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
65'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Lucca выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
5'
Marcelo Hermes получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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