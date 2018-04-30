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  5. Серия A
Интернасьональ
0:0
Конец матча
Крузейро
0'
5' Желтая карточка
Marcelo Hermes
40' Желтая карточка
Дамиан Леандро
84' Желтая карточка
Lucca
88' Желтая карточка
Esekel Kriado II
89' Желтая карточка
Иаго Лопес
90' Желтая карточка
Робиньо Робсон
90' Желтая карточка
Куэста Виктор
90'+6
Второй тайм
Желтая карточка
90'
Куэста Виктор получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
90'
Робиньо Робсон получил желтую карточку от судьи
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
90'
Интернасьональ делает замену. Дурадо Родриго уходит с поля, а Веллингтон Силва выходит на его замену.
Желтая карточка
89'
Iago получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
88'
Ezequiel получил желтую карточку от судьи

Желтая карточка
84'
Lucca получил желтую карточку от судьи
82'
Крузейро делает замену. Собис Рафаэл уходит с поля, а Мариано Рафаел Маркес выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Лукас Силва выходит на его замену.
77'
Крузейро делает замену. Манкуэльо Федерико уходит с поля, а Алехандро Кабрал выходит на его замену.
71'
Интернасьональ делает замену. Эденилсон дос Сантос уходит с поля, а Лопес Нико выходит на его замену.
65'
Интернасьональ делает замену. Дамиан Леандро уходит с поля, а Lucca выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Крузейро делает замену. David уходит с поля, а Raniel выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
40'
Дамиан Леандро получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
5'
Marcelo Hermes получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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