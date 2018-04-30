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Стадион:
Лос-Анджелес
0:0
Перерыв
Сиэтл Саундерс
0'
15' Желтая карточка
Алонсо Освальдо
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
15'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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