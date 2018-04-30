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Стадион: Banc of California Stadium
0:0
Перерыв
15' Желтая карточкаАлонсо Освальдо
|
15'
Состав команд
23
Симан
Лоран
10
Вела
Карлос
21
Уренья
Марко
24
Фрай
Стефан
20
Ким
Ки-Хи
16
Alex
Roldan
17
Брюин
Уилл
Лос-Анджелес 4-2-3-1
- Основной состав
- 1 Миллер Тайлер Вратарь
- 3 Бейташур Стивен Защитник
- 25 Walker Zimmerman Защитник
- 23 Симан Лоран Защитник
- 2 Jordan Harvey Защитник
- 14 Mark Anthony Kaye Полузащитник
- 33 Фейлхабер Бенни Полузащитник
- 4 Омар Габер Полузащитник
- 9 Diego Rossi Полузащитник
- 10 Вела Карлос Полузащитник
- 21 Уренья Марко Нападающий
- Запасные игроки
- 5 Якович Деян Защитник
- 44 Моутинью Жоау Полузащитник
- 24 Charlie Lyon
- 28 Shaft Brewer
- 27 Tristan Blackmon
- 20 Eduard Atuesta
- 7 Latif Blessing
- Главный тренер: Брэдли Боб
Сиэтл Саундерс 4-2-3-1
- Основной состав
- 24 Фрай Стефан Вратарь
- 18 Леердам Келвин Защитник
- 20 Ким Ки-Хи Защитник
- 4 Свенссон Густаф Защитник
- 5 Толо Нуху Защитник
- 6 Алонсо Освальдо Полузащитник
- 7 Рольдан Кристиан Полузащитник
- 10 Лодейро Николас Полузащитник
- 2 Демпси Клинт Полузащитник
- 16 Alex Roldan Полузащитник
- 17 Брюин Уилл Нападающий
- Запасные игроки
- 30 Jordan McCrary Защитник
- 15 Альфаро Тони Защитник
- 21 Делем Жорди Защитник
- 22 Эйкрем Магнус Полузащитник
- 27 Нигл Ламар Полузащитник
- 35 Мередит Брайан
- 70 Handwalla Bwana
- Главный тренер: Шметцер Брайан
Предыдущие игры
Лос-Анджелес (последние 6 матчей: +4 =0 -2)
- 21.04.2018 Монреаль Импакт 3:5 Лос-Анджелес М
- 14.04.2018 Ванкувер Уайткэпс 0:2 Лос-Анджелес М
- 08.04.2018 Атланта Юнайтед 5:0 Лос-Анджелес М
- 31.03.2018 Лос-Анджелес Гэлакси 4:3 Лос-Анджелес М
- 10.03.2018 Реал Солт-Лейк 1:5 Лос-Анджелес М
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
Сиэтл Саундерс (последние 20 матчей: +9 =3 -8)
- 22.04.2018 Сиэтл Саундерс 3:1 Миннесота Юнайтед М
- 15.04.2018 Спортинг Канзас-Сити 2:2 Сиэтл Саундерс М
- 01.04.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Монреаль Импакт М
- 19.03.2018 Даллас 3:0 Сиэтл Саундерс М
- 15.03.2018 Гвадалахара 3:0 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 08.03.2018 Сиэтл Саундерс 1:0 Гвадалахара ЛЧК
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес М
- 02.03.2018 Сиэтл Саундерс 4:0 Санта-Текла ЛЧК
- 23.02.2018 Санта-Текла 2:1 Сиэтл Саундерс ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 01.12.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Хьюстон Динамо М
- 22.11.2017 Хьюстон Динамо 0:2 Сиэтл Саундерс М
- 03.11.2017 Сиэтл Саундерс 2:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 30.10.2017 Ванкувер Уайткэпс 0:0 Сиэтл Саундерс М
- 22.10.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Колорадо Рэпидс М
- 16.10.2017 Сиэтл Саундерс 4:0 Даллас М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Сиэтл Саундерс 3:0 Ванкувер Уайткэпс М
- 24.09.2017 Реал Солт-Лейк 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 17.09.2017 Даллас 0:0 Сиэтл Саундерс М
Последние игры между собой
Лос-Анджелес: победы: 1, ничьи: 0, поражения: 0
Сиэтл Саундерс: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 1
- 05.03.2018 Сиэтл Саундерс 0:1 Лос-Анджелес МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|4
|0
|3
|17 - 10
|12
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|7
|2
|2
|3
|6 - 10
|8
|9.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|10.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
|11.
|Торонто
|6
|1
|1
|4
|6 - 13
|4
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|0:0
|7
|4
|1
|2
|16 - 13
|13
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|4.
|Даллас
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сиэтл Саундерс
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|12.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
15'
Алонсо Освальдо получил желтую карточку от судьи
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Banc of California Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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