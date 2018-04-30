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0:0
Второй тайм: 65'
26' Желтая карточкаТуре Ибрагим
43' Желтая карточкаЦискаридзе Зураб
|
26'
43'
Состав команд
19
Felix
Michel
17
Туре
Ибрагим
94
Wellyson
18
Oke
Akpoveta
25
Мишкич
Дарио
АФК Эскильстуна 5-3-1-1
- Основной состав
- 1 Курчи Джанлука Вратарь
- 2 Adnan Kojic Защитник
- 26 Robert Aastedt Защитник
- 19 Felix Michel Защитник
- 77 Цискаридзе Зураб Защитник
- 3 Kadir Hodzic Защитник
- 17 Туре Ибрагим Полузащитник
- 94 Wellyson Полузащитник
- 8 Ousmane Camara Полузащитник
- 18 Oke Akpoveta Полузащитник
- 16 Samuel Nnamani Нападающий
- Запасные игроки
- 89 Иванов Михаил Вратарь
- 22 Alexander Michel Защитник
- 7 Ferid Ali Полузащитник
- 21 Раскай Анель Полузащитник
- 14 Kevin Bisse Нападающий
- 28 Ivan Markovic II
- 5 Gustav Jarl
- Главный тренер: Michael Jolley
Дегерфорс 3-4-3
- Основной состав
- 25 Мишкич Дарио Вратарь
- 18 Oliver Ekroth Защитник
- 4 Marcus De Bruin Защитник
- 20 Викторссон Кристоффер Защитник
- 8 Alan Asaad Полузащитник
- 7 Nikola Ladan Полузащитник
- 11 Гравиус Христос Полузащитник
- 3 Kevin Wright Полузащитник
- 10 Sargon Abraham Нападающий
- 16 Viktor Goetesson Нападающий
- 19 Daniel Joel Okon Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ismael Diawara Вратарь
- 22 Oliver Nilsson Полузащитник
- 9 Alexander Andersson Нападающий
- 14 Andreas Jernarp
- 17 Andreas Jansson
- 13 Filip Stankovic
- 15 Erik Bjoerndahl
Предыдущие игры
АФК Эскильстуна (последние 20 матчей: +5 =6 -9)
- 24.04.2018 Хельсинборг 0:2 АФК Эскильстуна С
- 15.04.2018 АФК Эскильстуна 4:0 Вернаму С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 31.03.2018 АФК Эскильстуна 0:0 Браге С
- 24.03.2018 Эребру 0:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 21.10.2017 АФК Эскильстуна 2:3 Эльфсборг А
- 14.10.2017 Хеккен 3:0 АФК Эскильстуна А
- 30.09.2017 АФК Эскильстуна 1:1 Йёнчёпинг А
- 25.09.2017 АФК Эскильстуна 1:0 Гётеборг А
- 21.09.2017 Эребру 2:3 АФК Эскильстуна А
- 18.09.2017 АФК Эскильстуна 1:2 Сундсвалль А
- 09.09.2017 Эстерсунд 3:0 АФК Эскильстуна А
- 26.08.2017 АФК Эскильстуна 0:0 Хаммарбю А
- 23.08.2017 Васалунд 3:1 АФК Эскильстуна К
- 19.08.2017 АФК Эскильстуна 3:1 Мальмё А
- 13.08.2017 АИК 1:1 АФК Эскильстуна А
- 07.08.2017 Норрчёпинг 1:0 АФК Эскильстуна А
Дегерфорс (последние 20 матчей: +9 =5 -6)
- 21.04.2018 Дегерфорс 2:1 Ландскруна С
- 14.04.2018 Гефле 0:1 Дегерфорс С
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 01.04.2018 Эстер 2:2 Дегерфорс С
- 03.03.2018 Дегерфорс 3:1 Фрей К
- 25.02.2018 Йёнчёпинг 1:1 Дегерфорс К
- 19.02.2018 Юргорден 6:0 Дегерфорс К
- 11.02.2018 Эребру 1:0 Дегерфорс ТМК
- 04.11.2017 Дегерфорс 3:1 Сюрианска С
- 29.10.2017 Гефле 1:1 Дегерфорс С
- 21.10.2017 Дегерфорс 1:1 Хельсинборг С
- 14.10.2017 Норрбю 2:0 Дегерфорс С
- 01.10.2017 Отвидаберг 1:3 Дегерфорс С
- 23.09.2017 Дегерфорс 3:1 Фрей С
- 17.09.2017 Вернаму 2:1 Дегерфорс С
- 08.09.2017 Дегерфорс 1:1 Эстер С
- 02.09.2017 Дегерфорс 3:2 Броммапойкарна С
- 28.08.2017 ГАИС 1:0 Дегерфорс С
- 23.08.2017 Питео 0:0 Дегерфорс К
- 19.08.2017 Дегерфорс 1:0 Варбергс Боис С
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фалькенберг
|4
|4
|0
|0
|10 - 3
|12
|3.
|Браге
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|4.
|АФК Эскильстуна
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 2
|8
|5.
|Дегерфорс
|0:0
|5
|2
|2
|1
|6 - 5
|8
|6.
|ГАИС
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|7.
|Хельсинборг
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|8.
|Норрбю
|4
|2
|1
|1
|6 - 5
|7
|9.
|Ландскруна
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|10.
|Гефле
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|11.
|Варбергс Боис
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Эстер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|13.
|Хальмстад
|3
|1
|0
|2
|2 - 5
|3
|14.
|Вернаму
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|15.
|Фрей
|5
|0
|1
|4
|7 - 15
|1
|16.
|Йёнчёпинг
|4
|0
|0
|4
|2 - 7
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
43'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
26'
Туре Ибрагим получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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