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АФК Эскильстуна
0:0
Второй тайм: 65'
Дегерфорс
0'
26' Желтая карточка
Туре Ибрагим
43' Желтая карточка
Цискаридзе Зураб
65'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
43'
Цискаридзе Зураб получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
26'
Туре Ибрагим получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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