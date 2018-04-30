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Стадион: Гримста Зрители: 1670
0:4
Конец матча
15' Желтая карточкаДжазе Моханад
26' Желтая карточкаGustav Sandberg-Magnusson
0:1
27' ПенальтиНури Брва
32' Желтая карточкаЭдвардс Кертис
0:2
52' ГолИсламович Дино
55' Желтая карточкаMarkus Gustafsson
0:3
56' ГолГоддос Саман
58' Желтая карточкаИсламович Дино
65' Желтая карточкаСема Кен
0:4
69' ГолИсламович Дино
|
15'
27'
0:1
32'
52'
0:2
56'
0:3
58'
65'
69'
0:4
Состав команд
21
Maikel
17
Eric
Omondi
12
Сема
Кен
22
Нури
Брва
93
Годдос
Саман
Броммапойкарна 4-1-2-1-2
- Основной состав
- 20 Петрич Никола Вратарь
- 24 Fritiof Bjoerken Защитник
- 29 Ройсхенберг Мартин Защитник
- 3 David Ochieng II Защитник
- 19 Джазе Моханад Защитник
- 6 Gustav Sandberg-Magnusson Полузащитник
- 7 Markus Gustafsson Полузащитник
- 10 Petar Petrovic Полузащитник
- 21 Maikel Полузащитник
- 17 Eric Omondi Нападающий
- 9 Bajram Ajeti Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Rasmus Emanuelsson Вратарь
- 23 Erik Figueroa Защитник
- 11 Tim Soederstroem Полузащитник
- 8 Moustafa Zeidan Полузащитник
- 18 Николич Марко Нападающий
- 2 Christopher Brandeborn Нападающий
- 14 Rasmus Alm
- Главный тренер: Luis Pimenta
Эстерсунд 4-4-2
- Основной состав
- 18 Андерссон Андреас Вратарь
- 24 Мукииби Рональд Защитник
- 4 Папаяннопулос Сотирис Защитник
- 2 Петтерссон Том Защитник
- 19 Видгрен Деннис Защитник
- 12 Сема Кен Полузащитник
- 17 Эдвардс Кертис Полузащитник
- 22 Нури Брва Полузащитник
- 13 Фрицсон Лудвиг Полузащитник
- 93 Годдос Саман Нападающий
- 99 Исламович Дино Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Кейта Али II Вратарь
- 77 Сандберг Ноа Защитник
- 32 Кпозо Патрик Защитник
- 5 Сульевич Смайл Полузащитник
- 6 Бергквист Даг Полузащитник
- 7 Арин Франк Полузащитник
- 9 Геро Альхаджи Нападающий
- Главный тренер: Поттер Грэм
Предыдущие игры
Броммапойкарна (последние 20 матчей: +10 =3 -7)
- 23.04.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна А
- 19.04.2018 Броммапойкарна 0:2 Эльфсборг А
- 16.04.2018 Хаммарбю 4:0 Броммапойкарна А
- 09.04.2018 Броммапойкарна 2:0 Хеккен А
- 02.04.2018 Норрчёпинг 2:1 Броммапойкарна А
- 24.03.2018 Броммапойкарна 0:1 Юргорден ТМК
- 16.03.2018 Гётеборг 3:0 Броммапойкарна ТМК
- 04.03.2018 Мальмё 3:1 Броммапойкарна К
- 25.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Далкурд К
- 18.02.2018 Броммапойкарна 2:0 Гефле К
- 10.02.2018 Чукарички 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 03.02.2018 Фрей 1:2 Броммапойкарна ТМК
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Броммапойкарна 2:0 АФК Эскильстуна ТМК
- 04.11.2017 Броммапойкарна 4:1 Гефле С
- 30.10.2017 Эстер 0:0 Броммапойкарна С
- 24.10.2017 Броммапойкарна 1:0 Далкурд С
- 17.10.2017 Сюрианска 0:2 Броммапойкарна С
- 30.09.2017 ГАИС 0:0 Броммапойкарна С
- 23.09.2017 Броммапойкарна 3:1 Отвидаберг С
Эстерсунд (последние 20 матчей: +8 =5 -7)
- 21.04.2018 Эстерсунд 0:2 Эребру А
- 18.04.2018 Кальмар 1:1 Эстерсунд А
- 15.04.2018 Эстерсунд 2:1 Гётеборг А
- 08.04.2018 Далкурд 3:0 Эстерсунд А
- 01.04.2018 Эстерсунд 0:1 Юргорден А
- 17.03.2018 Эстерсунд 0:1 Мальмё К
- 11.03.2018 Эстерсунд 1:0 ГАИС К
- 03.03.2018 Эстерсунд 3:0 Кальмар К
- 26.02.2018 Отвидаберг 0:2 Эстерсунд К
- 22.02.2018 Арсенал 1:2 Эстерсунд ЛЕ
- 15.02.2018 Эстерсунд 0:3 Арсенал ЛЕ
- 09.02.2018 Эстерсунд 3:0 Треллеборг К
- 03.02.2018 Эстерсунд 2:2 Динамо Киев ТМК
- 27.01.2018 Локомотив Москва 3:3 Эстерсунд ТМК
- 24.01.2018 Сундсвалль 1:0 Эстерсунд ТМК
- 07.12.2017 Герта 1:1 Эстерсунд ЛЕ
- 23.11.2017 Эстерсунд 2:0 Заря ЛЕ
- 05.11.2017 Йёнчёпинг 0:0 Эстерсунд А
- 02.11.2017 Атлетик Б 1:0 Эстерсунд ЛЕ
- 28.10.2017 Эстерсунд 4:1 Эльфсборг А
Последние игры между собой
Броммапойкарна
Эстерсунд
-
3 Офсайды 0
-
17 Нарушения правил 17
-
3 Жёлтые карточки 3
-
0 Красные карточки 0
-
41 Владение мячом, % 59
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|6
|4
|2
|0
|10 - 2
|14
|3.
|Норрчёпинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|4.
|Кальмар
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|5.
|Эребру
|0:0
|6
|2
|4
|0
|6 - 3
|10
|6.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Эстерсунд
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Далкурд
|0:0
|6
|1
|2
|3
|5 - 8
|5
|13.
|Сириус
|5
|1
|1
|3
|2 - 6
|4
|14.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|15.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Эстерсунд делает замену. Видгрен Деннис уходит с поля, а Сандберг Ноа выходит на его замену.
75'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
74'
Броммапойкарна делает замену. Eric Omondi уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
71'
Эстерсунд делает замену. Фрицсон Лудвиг уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
69'
Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
66'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Сульевич Смайл выходит на его замену.
65'
Сема Кен получил желтую карточку от судьи
58'
Исламович Дино получил желтую карточку от судьи
56'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
55'
Маркус Густафссон получил желтую карточку от судьи
52'
Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Броммапойкарна делает замену. Petar Petrovic уходит с поля, а Tim Soederstroem выходит на его замену.
32'
Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
26'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
15'
Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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