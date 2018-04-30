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  5. Аллсвенскан
Стадион: Зрители: 1670
Броммапойкарна
0:4
Конец матча
Эстерсунд
0'
15' Желтая карточка
Джазе Моханад
26' Желтая карточка
Gustav Sandberg-Magnusson
0:1
27' Пенальти
Нури Брва
32' Желтая карточка
Эдвардс Кертис
0:2
52' Гол
Исламович Дино
55' Желтая карточка
Markus Gustafsson
0:3
56' Гол
Годдос Саман
58' Желтая карточка
Исламович Дино
65' Желтая карточка
Сема Кен
0:4
69' Гол
Исламович Дино
90'+3
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
81'
Эстерсунд делает замену. Видгрен Деннис уходит с поля, а Сандберг Ноа выходит на его замену.
75'
Броммапойкарна делает замену. Маркус Густафссон уходит с поля, а Moustafa Zeidan выходит на его замену.
74'
Броммапойкарна делает замену. Eric Omondi уходит с поля, а Rasmus Alm выходит на его замену.
71'
Эстерсунд делает замену. Фрицсон Лудвиг уходит с поля, а Frank Arhin выходит на его замену.
Описание гола
69'
Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!

66'
Эстерсунд делает замену. Мукииби Рональд уходит с поля, а Сульевич Смайл выходит на его замену.
Желтая карточка
65'
Сема Кен получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
58'
Исламович Дино получил желтую карточку от судьи
Описание гола
56'
Г О О О О Л - Годдос Саман бьет в цель!
Желтая карточка
55'
Маркус Густафссон получил желтую карточку от судьи
Описание гола
52'
Г О О О О Л - Исламович Дино бьет в цель!
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
40'
Броммапойкарна делает замену. Petar Petrovic уходит с поля, а Tim Soederstroem выходит на его замену.
Желтая карточка
32'
Эдвардс Кертис получил желтую карточку от судьи
Описание гола
27'
Г О О О О Л - Нури Брва из команды Эстерсунд забивает с точки!
Желтая карточка
26'
Густав Сандберг-Магнуссон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
15'
Джазе Моханад получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Grimsta IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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