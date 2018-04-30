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  6. Группа 1
Стадион: Зрители: 3420
Силькеборг
2:5
Второй тайм: 90'
Орхус
0'
0:1
17' Гол
Анкерсен Якоб
21' Желтая карточка
Схиртладзе Давит
1:1
29' Гол
Родич Владимир
1:2
35' Гол
Блуме Брор
1:3
45' Гол
Kasper Junker
50' Желтая карточка
Gustav Klitgaard Dahl
1:4
57' Гол
Анкерсен Якоб
2:4
73' Гол
Jeppe Gertsen
2:5
78' Гол
Амини Мустафа
86' Желтая карточка
Ibrahim Moro
90'
Второй тайм
89'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
88'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
87'
Kasper Junker из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
Фол, нарушение
87'
Magnus Kaastrup из команды Орхус играет слишком грубо. Jens Martin Gammelby оказался на газоне.
86'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Желтая карточка
86'
Ibrahim Moro получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
86'
Судья свистит. Ibrahim Moro атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
86'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
86'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой слева.
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Симон Якобсен из команды Силькеборг.
85'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
85'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
85'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Петер Фриис Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
84'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
83'
Хорошую попытку сделал Kasper Junker. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Тактическая замена. Йованович Александар II уходит с поля и его заменяет Стеффен Расмуссен
81'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
81'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
81'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
78'
Г О О О О Л - Амини Мустафа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
78'
Kasper Junker видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
78'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
78'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
78'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
78'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
78'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
77'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
77'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
76'
Удар от ворот произведет Орхус
76'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
76'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
75'
Блуме Брор коснулся мяча рукой.
75'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
74'
Тактическая замена. Бакман Никлас уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
73'
Magnus Mattsson сделал результативную передачу.
Описание гола
73'
Г О О О О Л - Jeppe Gertsen из команды Силькеборг забил гол! Легко это для такого игрока, как Jeppe Gertsen
Угловой
73'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
72'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Jens Martin Gammelby и Родич Владимир из команды Силькеборг.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 3420 болельщиков
70'
Magnus Mattsson пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
70'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
70'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
69'
Jeppe Gertsen наказан за толчок Kasper Junker
68'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
Фол, нарушение
68'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Jeppe Gertsen
68'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
68'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
68'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
67'
Gustav Dahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
67'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
66'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
66'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
65'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Травма, повреждение
64'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
64'
Удар от ворот произведет Силькеборг
64'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Угловой
63'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Амини Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
63'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
62'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
62'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
62'
Блуме Брор из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
59'
Gustav Dahl из команды Силькеборг играет слишком грубо. Спельманн Мартин оказался на газоне.
59'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Блуме Брор сделал результативную передачу.
Описание гола
57'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
57'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
57'
Блуме Брор выбил мяч подальше от ворот.
57'
Удар от ворот произведет Орхус
56'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
56'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
56'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
55'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
55'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
Офсайд
54'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
53'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
53'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
53'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
52'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
51'
Удар от ворот произведет Силькеборг
51'
ШАНС! Jens Stage нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
51'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
51'
Опасность предотвращена - Ibrahim Moro из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
51'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
Офсайд
50'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
50'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Желтая карточка
50'
Gustav Dahl получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
50'
Gustav Dahl из команды Силькеборг играет слишком грубо. Jens Stage оказался на газоне.
49'
Удар от ворот произведет Орхус
49'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Угловой
48'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
48'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
Угловой
48'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
48'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
48'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
Офсайд
47'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
47'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
47'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
47'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
Офсайд
46'
Kasper Junker из команды Орхус в офсайде
46'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Gustav Dahl
46'
Тактическая замена. Tobias Salquist уходит с поля и его заменяет Jeppe Gertsen
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
45'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
Описание гола
45'
Г О О О О Л - Kasper Junker из команды Орхус забил гол! Легко это для такого игрока, как Kasper Junker
45'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
45'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
44'
Амини Мустафа из команды Орхус играет слишком грубо. Ibrahim Moro оказался на газоне.
44'
Амини Мустафа выносит мяч и сбавляет давление на ворота
44'
Родич Владимир из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
43'
Удар от ворот произведет Орхус
43'
Схиртладзе Давит нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
43'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Бакман Никлас из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
41'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
41'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
Угловой
41'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
41'
Kasper Junker нанес удар, но тот был заблокирован.
41'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
39'
Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
39'
Плохо сыграл Марк Рочестер Сёренсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
Удар от ворот произведет Силькеборг
38'
Сана Тобиас нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
38'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
Офсайд
38'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус в офсайде
37'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
37'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Sammy Skytte из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
36'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
Отличный гол забил Блуме Брор
35'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
Описание гола
35'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Блуме Брор из команды команды Орхус.
35'
Анкерсен Якоб из команды Орхус увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
34'
Удар от ворот произведет Орхус
34'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
34'
Плохо сыграл Канструп Пьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
34'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Блуме Брор из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
32'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
31'
Удар от ворот произведет Орхус
31'
ШАНС! Jens Martin Gammelby нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
31'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает пас партнеру.
31'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
Удар от ворот произведет Силькеборг
30'
Kasper Junker не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличный гол забил Родич Владимир
29'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
Описание гола
29'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
29'
Симон Якобсен выбил мяч подальше от ворот.
28'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Офсайд
28'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
28'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Офсайд
27'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
27'
Бакман Никлас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
26'
Удар от ворот произведет Орхус
25'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
25'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
25'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
25'
Ibrahim Moro нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
24'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
24'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
23'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
23'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
23'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
23'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
22'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
22'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Желтая карточка
21'
Схиртладзе Давит - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
Фол, нарушение
21'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
21'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
21'
Симон Якобсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Jens Stage из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
21'
Игроки ФК "Орхус" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
20'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
20'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
20'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
19'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
Сана Тобиас из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
19'
Kasper Junker из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
18'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
18'
Отличный командный гол!
17'
Jens Stage сделал результативную передачу.
Описание гола
17'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
17'
Jens Stage из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
17'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
16'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
16'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
16'
Спельманн Мартин из команды Орхус играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
15'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
15'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
14'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
14'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Орхус
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает неудачный навес.
10'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Анкерсен Якоб видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
8'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
8'
Kasper Junker из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
8'
Амини Мустафа из команды Орхус делает пас партнеру.
8'
Бакман Никлас выносит мяч и сбавляет давление на ворота
8'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
Фол, нарушение
8'
Судья свистит. Йулсгор Йеспер атаковал сзади соперника. Это Родич Владимир заработал своей команде штрафной
6'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Удар от ворот произведет Силькеборг
6'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
Угловой
5'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус разыграл угловой с правого угла.
5'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
5'
Сана Тобиас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
4'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
4'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
4'
Симон Якобсен предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
4'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
3'
Йованович Александар II взял и забрал мяч на выходе
3'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
3'
Игрок клуба "Силькеборг" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
2'
Петер Фриис Йенсен взял и забрал мяч на выходе
2'
Игрок команды Орхус делает длинную передачу вперед.
Фол, нарушение
2'
Судья сигнализирует, что Magnus Mattsson из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
2'
Канструп Пьер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
2'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
1'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Игрок клуба "Орхус" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
1'
Kasper Junker из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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