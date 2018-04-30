Стадион: JYSK Park Зрители: 3420
2:5
Второй тайм: 90'
0:1
17' ГолАнкерсен Якоб
21' Желтая карточкаСхиртладзе Давит
1:1
29' ГолРодич Владимир
1:2
35' ГолБлуме Брор
1:3
45' ГолKasper Junker
50' Желтая карточкаGustav Klitgaard Dahl
1:4
57' ГолАнкерсен Якоб
2:4
73' ГолJeppe Gertsen
2:5
78' ГолАмини Мустафа
86' Желтая карточкаIbrahim Moro
Второй тайм
89'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
89'
Ibrahim Moro из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
88'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Слот Каспер
87'
Kasper Junker из команды Орхус сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
87'
Magnus Kaastrup из команды Орхус играет слишком грубо. Jens Martin Gammelby оказался на газоне.
86'
86'
Ibrahim Moro получил желтую карточку от судьи
86'
Судья свистит. Ibrahim Moro атаковал сзади соперника. Это Magnus Kaastrup заработал своей команде штрафной
86'
Слот Каспер нанес удар, но тот был заблокирован.
86'
86'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой слева.
85'
Отлично сыграл в обороне и спас команду от пропущенного мяча Симон Якобсен из команды Силькеборг.
85'
85'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
85'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
84'
Петер Фриис Йенсен выбил мяч подальше от ворот.
84'
Magnus Kaastrup из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но голкипер смог сыграть на перехвате.
83'
83'
Хорошую попытку сделал Kasper Junker. Удар в створ, но вратарь начеку
82'
Тактическая замена. Йованович Александар II уходит с поля и его заменяет Стеффен Расмуссен
81'
81'
81'
Йулсгор Йеспер выбил мяч подальше от ворот.
78'
Г О О О О Л - Амини Мустафа первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
78'
Kasper Junker видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
78'
Сана Тобиас из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
78'
Сана Тобиас из команды Орхус идет с мячом вперед на обострение...
78'
78'
Ibrahim Moro нанес удар, но тот был заблокирован.
78'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает пас партнеру.
78'
Родич Владимир из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
77'
77'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает неудачный навес.
76'
76'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг сделал скидку головой партнеру по команде, но тот не смог ничего сделать.
76'
Слот Каспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
75'
Блуме Брор коснулся мяча рукой.
75'
74'
Тактическая замена. Бакман Никлас уходит с поля и его заменяет Бьорн Даниэль Свериссон
73'
Magnus Mattsson сделал результативную передачу.
73'
Г О О О О Л - Jeppe Gertsen из команды Силькеборг забил гол! Легко это для такого игрока, как Jeppe Gertsen
73'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг подал угловой справа.
72'
Бакман Никлас предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
72'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает навес прямо в штрафную.
72'
Отличный футбол, играя в пас друг с другом, показывают Jens Martin Gammelby и Родич Владимир из команды Силькеборг.
71'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 52% времени, а гости – 48%.
70'
Сегодняшная посещаемость составляет 3420 болельщиков
70'
Magnus Mattsson пробует нанести удар издали, но Йованович Александар II держит все под контролем
70'
70'
Спельманн Мартин из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
69'
Jeppe Gertsen наказан за толчок Kasper Junker
68'
Тактическая замена. Анкерсен Якоб уходит с поля и его заменяет Magnus Kaastrup
68'
Судья сигнализирует, что Спельманн Мартин из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Jeppe Gertsen
68'
Амини Мустафа из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
68'
Слот Каспер выносит мяч и сбавляет давление на ворота
68'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус подал угловой справа.
67'
Gustav Dahl предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
67'
67'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
66'
66'
Тактическая замена. Sammy Skytte уходит с поля и его заменяет Слот Каспер
66'
Петер Фриис Йенсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
66'
Сана Тобиас выбил мяч подальше от ворот.
65'
Спельманн Мартин выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
64'
Амини Мустафа возвращается на поле, всё в порядке.
64'
64'
ШАНС! Kasper Junker нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
63'
63'
63'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
63'
Ох, нехорошо это выглядит. Амини Мустафа получил травму и медбригада забирает его с поля.
63'
Амини Мустафа на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
62'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
62'
62'
62'
62'
Блуме Брор из команды Орхус делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
61'
59'
Gustav Dahl из команды Силькеборг играет слишком грубо. Спельманн Мартин оказался на газоне.
59'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
57'
Блуме Брор сделал результативную передачу.
57'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
57'
Отличные скиллы показывает Анкерсен Якоб, обводя своих соперников
57'
Блуме Брор выбил мяч подальше от ворот.
57'
56'
56'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
56'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Gustav Dahl из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
55'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
55'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
54'
Орхус совершает вбрасывание на своей половине поля
54'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
54'
53'
53'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
53'
53'
53'
Jens Martin Gammelby из команды Силькеборг делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
53'
52'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
51'
51'
ШАНС! Jens Stage нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
51'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
51'
Jeppe Gertsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
51'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
51'
Опасность предотвращена - Ibrahim Moro из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
51'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
50'
50'
50'
Gustav Dahl получил желтую карточку от судьи
50'
Gustav Dahl из команды Силькеборг играет слишком грубо. Jens Stage оказался на газоне.
49'
49'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
48'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
48'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
Сана Тобиас из команды Орхус разыграл угловой с левого угла.
48'
48'
47'
Jens Stage из команды Орхус в офсайде
47'
Сана Тобиас из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
47'
47'
47'
47'
46'
46'
Тактическая замена. Схиртладзе Давит уходит с поля и его заменяет Gustav Dahl
46'
Тактическая замена. Tobias Salquist уходит с поля и его заменяет Jeppe Gertsen
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
46'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
46'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
46'
Команда Орхус играла лучше в этом тайме.
45'
Сана Тобиас сделал результативную передачу.
45'
Г О О О О Л - Kasper Junker из команды Орхус забил гол! Легко это для такого игрока, как Kasper Junker
45'
45'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
44'
Амини Мустафа из команды Орхус играет слишком грубо. Ibrahim Moro оказался на газоне.
44'
44'
Родич Владимир из команды Силькеборг забрасывает мяч в штрафную.
43'
43'
Схиртладзе Давит нанес удар, но промахнулся очень сильно.
43'
Судья сигнализирует, что Блуме Брор из команды Орхус поставил подножку. Пострадал Sammy Skytte
43'
Tobias Salquist выносит мяч и сбавляет давление на ворота
43'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
42'
О, нет. Из многообещающей позиции Бакман Никлас из команды Орхус наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
41'
Канструп Пьер из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
41'
41'
Сана Тобиас из команды Орхус делает пас партнеру.
41'
41'
41'
39'
39'
Амини Мустафа не смог попасть в створ ударом издали
39'
Плохо сыграл Марк Рочестер Сёренсен - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
39'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
39'
38'
Сана Тобиас нанес удар чуть мимо. Близко!
38'
Анкерсен Якоб из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
38'
38'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
38'
Йулсгор Йеспер из команды Орхус в офсайде
37'
Блуме Брор из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
37'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг играет слишком грубо. Бакман Никлас оказался на газоне.
37'
37'
Sammy Skytte из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
36'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
36'
Отличный гол забил Блуме Брор
35'
Анкерсен Якоб сделал результативную передачу.
35'
ГООООООЛ! Отличный удар-парашют сделал Блуме Брор из команды команды Орхус.
35'
Анкерсен Якоб из команды Орхус увидел, что есть свободная зона и сделал пас...
34'
34'
Родич Владимир не смог попасть в створ ударом издали
34'
Плохо сыграл Канструп Пьер - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
34'
34'
33'
Марк Рочестер Сёренсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
33'
Блуме Брор из команды Орхус забрасывает мяч в штрафную.
32'
31'
31'
ШАНС! Jens Martin Gammelby нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
31'
Схиртладзе Давит из команды Силькеборг делает пас партнеру.
31'
Magnus Mattsson из команды Силькеборг делает пас партнеру.
31'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
30'
30'
Kasper Junker не смог попасть в створ ударом издали
30'
Отличный гол забил Родич Владимир
29'
Симон Якобсен сделал результативную передачу.
29'
Г О О О О Л - Родич Владимир изменил счет на табло!
29'
28'
28'
Анкерсен Якоб из команды Орхус в офсайде
28'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
27'
Сана Тобиас из команды Орхус в офсайде
27'
Бакман Никлас из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
26'
25'
Опасность предотвращена - Симон Якобсен из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
25'
25'
25'
Ibrahim Moro нанес удар издали, а Йованович Александар II отбил его обратно в игру!
24'
24'
24'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
23'
23'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
23'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
Спельманн Мартин из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
23'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но тот был заблокирован.
23'
22'
22'
Йулсгор Йеспер навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
21'
Схиртладзе Давит - везунчик. Он получил только желтую карточку за фол
21'
Судья сигнализирует, что Схиртладзе Давит из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Анкерсен Якоб
21'
21'
Tobias Salquist выбил мяч подальше от ворот.
21'
21'
Jens Stage из команды Орхус делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
21'
21'
20'
20'
Марк Рочестер Сёренсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
20'
19'
Анкерсен Якоб нанес удар, но тот был заблокирован.
19'
19'
Kasper Junker из команды Орхус делает передачу одноклубнику.
18'
18'
Отличный командный гол!
17'
Jens Stage сделал результативную передачу.
17'
Г О О О О Л - Анкерсен Якоб изменил счет на табло!
17'
Jens Stage из команды Орхус делает навес прямо в штрафную.
17'
Спельманн Мартин из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Опасность предотвращена - Tobias Salquist из команды Силькеборг вступил в отбор удачно
16'
16'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
16'
Спельманн Мартин из команды Орхус играет слишком грубо. Меккел Венделбо оказался на газоне.
15'
15'
14'
14'
Анкерсен Якоб из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
12'
12'
11'
11'
Меккел Венделбо из команды Силькеборг делает неудачный навес.
10'
Меккел Венделбо выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Амини Мустафа из команды Орхус сделал отличную передачу одноклубнику - это шанс...
9'
Сана Тобиас из команды Орхус делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
8'
Сана Тобиас нанес удар, но тот был заблокирован.
8'
Анкерсен Якоб видит отличную возможность забить, бьет и попадает в штангу!
8'
Kasper Junker из команды Орхус делает пас партнеру.
8'
8'
8'
8'
Симон Якобсен из команды Силькеборг отправил кросс в штрафную...
8'
Судья свистит. Йулсгор Йеспер атаковал сзади соперника. Это Родич Владимир заработал своей команде штрафной
6'
6'
6'
Йулсгор Йеспер нанес удар, но промахнулся очень сильно.
5'
5'
5'
4'
Схиртладзе Давит выносит мяч и сбавляет давление на ворота
4'
Сана Тобиас из команды Орхус подал угловой справа.
4'
4'
Jens Stage из команды Орхус отправил кросс в штрафную...
3'
3'
Jens Stage выносит мяч и сбавляет давление на ворота
3'
Игрок из команды Силькеборг делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
3'
3'
2'
2'
Игрок команды Орхус делает длинную передачу вперед.
2'
Судья сигнализирует, что Magnus Mattsson из команды Силькеборг поставил подножку. Пострадал Спельманн Мартин
2'
2'
Меккел Венделбо выбил мяч подальше от ворот.
1'
Sammy Skytte выносит мяч и сбавляет давление на ворота
1'
1'
1'
Kasper Junker из команды Орхус отдал передачу, которая была заблокирована.
1'
Канструп Пьер выбил мяч подальше от ворот.
1'
Сегодня футболисты играют на искусственном поле.
1'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Орхус". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на JYSK Park. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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