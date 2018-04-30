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  6. Группа 1
Стадион: Зрители: 1740
Хобро
4:1
Второй тайм: 90+'
Хельсингёр
0'
1:0
39' Гол
Киркеволд Пол
41' Желтая карточка
Киркеволд Пол
43' Желтая карточка
Mathias Johannsen
2:0
44' Гол
Киркеволд Пол
2:1
44' Гол
Melvin Frithzell
3:1
58' Гол
Jacob Tjoernelund
4:1
79' Гол
Киркеволд Пол
90'+2
Второй тайм
92'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
92'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой справа.
92'
Adnan Mohammad нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
92'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
92'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
92'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
92'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
91'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
91'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
Фол, нарушение
90'
Судья сигнализирует, что Mikkel Basse из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
90'
Jonathan Eriksen из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
[2] - столько добавил арбитр времени.
Фол, нарушение
89'
Киркеволд Пол из команды Хобро играет слишком грубо. Mathias Johannsen оказался на газоне.
88'
Киркеволд Пол из команды Хобро сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
88'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
87'
Jonathan Eriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
87'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Йеспер Боге из команды Хобро делает пас партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 1740 болельщиков
86'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
85'
Удар от ворот произведет Хобро
85'
Осама Акхарраз не смог попасть в створ ударом издали
84'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Киркеволд Пол из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
82'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
82'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Офсайд
80'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
80'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
80'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Йеспер Боге сделал результативную передачу.
Описание гола
79'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
79'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
79'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
Офсайд
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
76'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
76'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро подал угловой справа.
76'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
76'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
75'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Jonathan Eriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
Угловой
74'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
74'
Тактическая замена. Frederik Roepstorff уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
73'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр навешивает в штрафную с рикошетом.
Фол, нарушение
73'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Christensen
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
Фол, нарушение
72'
Nicolas Willumsen из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Яв-Ихле Аманква оказался на газоне.
70'
Удар от ворот произведет Хобро
70'
Tobias Christensen не смог попасть в створ ударом издали
Фол, нарушение
70'
Антипас Квинси из команды Хобро играет слишком грубо. Tobias Christensen оказался на газоне.
69'
Удар от ворот произведет Хобро
69'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
68'
Судья свистит. Jonathan Eriksen атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
Фол, нарушение
68'
Дамборг Йонас наказан за толчок Nicolas Willumsen
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
66'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
66'
Судья сигнализирует, что Осама Акхарраз из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
65'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Стюклер Даниэль уходит с поля и его заменяет Nicolas Willumsen
65'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Антипас Квинси из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
63'
Игрок команды Хобро нанес удар, но мяч был заблокирован
63'
Lukas Bornhoeft Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
62'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
62'
Отличные скиллы показывает Дэнни Ольсен, обводя своих соперников
Фол, нарушение
61'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Lukas Bornhoeft Jensen оказался на газоне.
Угловой
61'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро подал угловой справа.
60'
Киркеволд Пол нанес удар, мяч был парирован, но Lukas Bornhoeft Jensen не удержал его в руках.
60'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Офсайд
59'
Дэнни Ольсен из команды Хобро в офсайде
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
Описание гола
58'
Г О О О О Л - Якоб Тёрнелунд забивает!
Угловой
58'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро подал угловой справа.
57'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
Угловой
57'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с левого угла.
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Стюклер Даниэль пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
55'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
55'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
54'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
Фол, нарушение
52'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
Фол, нарушение
51'
Игрок команды Хельсингёр совершает фол
50'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
50'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Бай Фредерик получил травму и заменен. Jonathan Eriksen выходит на поле.
49'
Осама Акхарраз нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
49'
Близко! Tobias Christensen нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
48'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
Травма, повреждение
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Бай Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
Травма, повреждение
47'
Бай Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
Офсайд
46'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр в офсайде
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
47'
Команда Хобро играла лучше в этом тайме.
46'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
46'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
46'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Mathias Johannsen сделал результативную передачу.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Melvin Frithzell изменил счет на табло!
44'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
Описание гола
44'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
44'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
Желтая карточка
43'
Mathias Johannsen получил желтую карточку от судьи
Фол, нарушение
43'
Судья сигнализирует, что Mathias Johannsen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
Фол, нарушение
42'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Ольсен Рики
Фол, нарушение
42'
Игрок команды Хельсингёр совершает фол
Желтая карточка
41'
Киркеволд Пол получил жёлтую карточку за "нырок".
Фол, нарушение
41'
Киркеволд Пол упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
41'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
41'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
41'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
41'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
40'
Удар от ворот произведет Хобро
39'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
Описание гола
39'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
39'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
38'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
38'
Lukas Bornhoeft Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
Фол, нарушение
37'
Киркеволд Пол из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Frederik Roepstorff заработал фол
37'
Удар от ворот произведет Хобро
36'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
36'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
36'
Tobias Christensen нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
36'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
35'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
Фол, нарушение
35'
Судья свистит. Ольсен Рики атаковал сзади соперника. Это Дамборг Йонас заработал своей команде штрафной
34'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
34'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
34'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
Удар от ворот произведет Хобро
32'
Mikkel Basse не смог попасть в створ ударом издали
32'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
32'
Йеспер Боге из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
31'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
31'
Emmanuel Sabbi нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
Угловой
31'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
30'
Расмус Педерсен выносит мяч и сбавляет давление на ворота
30'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
29'
Удар от ворот произведет Хобро
29'
ШАНС! Melvin Frithzell нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
28'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает пас партнеру.
28'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
27'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
27'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
26'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
Офсайд
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро в офсайде
25'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
25'
Киркеволд Пол решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
Фол, нарушение
25'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
24'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
24'
Игроки ФК "Хобро" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
23'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
Фол, нарушение
23'
Судья сигнализирует, что Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
22'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
22'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
21'
Яв-Ихле Аманква выносит мяч и сбавляет давление на ворота
21'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
21'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
Фол, нарушение
20'
Дамборг Йонас наказан за толчок Tobias Christensen
20'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
20'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
Фол, нарушение
19'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
19'
Отличные скиллы показывает Киркеволд Пол, обводя своих соперников
18'
Mathias Johannsen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
Угловой
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
18'
Tobias Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
Угловой
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
17'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
17'
Киркеволд Пол из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
Фол, нарушение
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Бай Фредерик заработал фол
15'
Удар от ворот произведет Хобро
15'
ШАНС! Стюклер Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
Угловой
15'
Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр подал угловой справа.
15'
Tobias Christensen нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
13'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
13'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
13'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
12'
Удар от ворот произведет Хобро
Фол, нарушение
12'
Vito Hammershoej-Mistrati наказан за толчок Mikkel Basse
11'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
11'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
11'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
11'
Martin Fisch выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
10'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
Удар от ворот произведет Хобро
9'
Отличный пас сделал Tobias Christensen из команды Хельсингёр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
Игрок клуба "Хобро" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
8'
Удар от ворот произведет Хобро
8'
Martin Fisch из команды Хельсингёр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
Угловой
8'
Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр подал угловой слева.
7'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Осама Акхарраз нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
Офсайд
5'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр в офсайде
5'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
4'
Удар от ворот произведет Хобро
4'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
3'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
3'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
2'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
2'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
Первый тайм начался
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Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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