Стадион: ДС Арена Зрители: 1740
4:1
Второй тайм: 90+'
1:0
39' ГолКиркеволд Пол
41' Желтая карточкаКиркеволд Пол
43' Желтая карточкаMathias Johannsen
2:0
44' ГолКиркеволд Пол
2:1
44' ГолMelvin Frithzell
3:1
58' ГолJacob Tjoernelund
4:1
79' ГолКиркеволд Пол
Второй тайм
92'
92'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой справа.
92'
Adnan Mohammad нанес удар, мяч был парирован, но Йеспер Раск не удержал его в руках.
92'
Отличные скиллы показывает Adnan Mohammad, обводя своих соперников
92'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
92'
92'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр забрасывает мяч в штрафную.
92'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
91'
Adnan Mohammad из команды Хельсингёр идет с мячом вперед на обострение...
91'
Антипас Квинси из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
91'
91'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
90'
Судья сигнализирует, что Mikkel Basse из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Vito Hammershoej-Mistrati
90'
Jonathan Eriksen из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
89'
[2] - столько добавил арбитр времени.
89'
Киркеволд Пол из команды Хобро играет слишком грубо. Mathias Johannsen оказался на газоне.
88'
Киркеволд Пол из команды Хобро сыграл отлично и претендует на звание лучшего игрока матча
88'
88'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
88'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
87'
87'
Jonathan Eriksen из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
87'
ШАНС! Антипас Квинси нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
87'
Йеспер Боге из команды Хобро делает пас партнеру.
86'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
86'
Сегодняшная посещаемость составляет 1740 болельщиков
86'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
85'
85'
85'
Осама Акхарраз не смог попасть в створ ударом издали
84'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
84'
Киркеволд Пол из команды Хобро направил мяч за спину защитникам, но голкипер все прочитал и был первым на мяче
84'
82'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
82'
82'
Антипас Квинси из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
80'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
80'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
80'
80'
Adnan Mohammad нанес удар, но тот был заблокирован.
79'
Йеспер Боге сделал результативную передачу.
79'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол изменил счет на табло!
79'
79'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
77'
Киркеволд Пол из команды Хобро в офсайде
76'
76'
76'
Антипас Квинси нанес удар, но тот был заблокирован.
76'
Мартин Миккельсен из команды Хобро делает пас партнеру.
76'
75'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
75'
Jonathan Eriksen нанес удар, но тот был заблокирован.
74'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой справа.
74'
Тактическая замена. Emmanuel Sabbi уходит с поля и его заменяет Педерсен Миккель
74'
Тактическая замена. Frederik Roepstorff уходит с поля и его заменяет Adnan Mohammad
73'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр навешивает в штрафную с рикошетом.
73'
Судья сигнализирует, что Дамборг Йонас из команды Хобро поставил подножку. Пострадал Tobias Christensen
72'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
72'
Nicolas Willumsen из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Яв-Ихле Аманква оказался на газоне.
70'
70'
Tobias Christensen не смог попасть в створ ударом издали
70'
Антипас Квинси из команды Хобро играет слишком грубо. Tobias Christensen оказался на газоне.
69'
69'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр навешивает, но его одноклубник опоздал к мячу и ничего опасного не случилось.
69'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
68'
Судья свистит. Jonathan Eriksen атаковал сзади соперника. Это Киркеволд Пол заработал своей команде штрафной
68'
Дамборг Йонас наказан за толчок Nicolas Willumsen
67'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
67'
Игра в одни ворота сейчас. Хобро доминирует и владеет мячом
66'
66'
Судья сигнализирует, что Осама Акхарраз из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Дамборг Йонас
65'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
65'
Тактическая замена. Стюклер Даниэль уходит с поля и его заменяет Nicolas Willumsen
65'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отдал передачу, которая была заблокирована.
64'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
64'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
64'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
64'
О, нет. Из многообещающей позиции Антипас Квинси из команды Хобро наносит удар, но очень мимо ворот. Упущен шанс.
63'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
63'
Игрок команды Хобро нанес удар, но мяч был заблокирован
63'
Lukas Bornhoeft Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
63'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
63'
Тактическая замена. Дэнни Ольсен уходит с поля и его заменяет Мартин Миккельсен
62'
Тактическая замена. Бабаян Эдгар уходит с поля и его заменяет Антипас Квинси
62'
Отличные скиллы показывает Дэнни Ольсен, обводя своих соперников
61'
Дамборг Йонас из команды Хобро играет слишком грубо. Lukas Bornhoeft Jensen оказался на газоне.
61'
60'
Киркеволд Пол нанес удар, мяч был парирован, но Lukas Bornhoeft Jensen не удержал его в руках.
60'
59'
Дэнни Ольсен из команды Хобро в офсайде
58'
Голкипер мог бы сыграть и получше
58'
Г О О О О Л - Якоб Тёрнелунд забивает!
58'
57'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро отдал передачу, которая была заблокирована.
57'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
57'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с левого угла.
57'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
56'
Стюклер Даниэль пробует нанести удар издали, но Йеспер Раск держит все под контролем
55'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
55'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
55'
54'
54'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
54'
Игра остановилась, пока судья говорил с игроками.
54'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
53'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
52'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Якоб Тёрнелунд
51'
Игрок команды Хельсингёр совершает фол
50'
50'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
50'
Бай Фредерик получил травму и заменен. Jonathan Eriksen выходит на поле.
49'
Осама Акхарраз нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
49'
Близко! Tobias Christensen нанес отличный удар издали, но попал в штангу!
48'
Игроки ФК "Хельсингёр" начинают контратаку, будет интересно, думаю.
48'
48'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
48'
Ох, нехорошо это выглядит. Бай Фредерик получил травму и медбригада забирает его с поля.
47'
Бай Фредерик на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
47'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
46'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр в офсайде
46'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
47'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
47'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
47'
Команда Хобро играла лучше в этом тайме.
46'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
46'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
46'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
46'
ШАНС! Emmanuel Sabbi нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
46'
Дэнни Ольсен из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
45'
[1] - столько добавил арбитр времени.
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 51% времени, а гости – 49%.
44'
Mathias Johannsen сделал результативную передачу.
44'
Г О О О О Л - Melvin Frithzell изменил счет на табло!
44'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
44'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол первым реагирует на отскоке и вбивает в сетку!
44'
Голкипер мог бы сыграть и получше
44'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
44'
Опасность! Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро отлично забросил мяч за спину защитникам и находит этим пасом одноклубника...
43'
Матч немного испортила грубая игра с обеих сторон
43'
Mathias Johannsen получил желтую карточку от судьи
43'
Судья сигнализирует, что Mathias Johannsen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Киркеволд Пол
42'
Бабаян Эдгар наказан за толчок Ольсен Рики
42'
Игрок команды Хельсингёр совершает фол
41'
Киркеволд Пол получил жёлтую карточку за "нырок".
41'
Киркеволд Пол упал на газон, пытаясь заработать штрафной, но судья не поверил
41'
41'
41'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
41'
41'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
40'
39'
Бабаян Эдгар сделал результативную передачу.
39'
Г О О О О Л - Киркеволд Пол классным ударом с лета забивает. Отличный удар!
39'
Бабаян Эдгар из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
38'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
38'
38'
Lukas Bornhoeft Jensen выносит мяч и сбавляет давление на ворота
38'
Йеспер Боге из команды Хобро сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
37'
Киркеволд Пол из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Frederik Roepstorff заработал фол
37'
36'
36'
Tobias Christensen из команды Хельсингёр подал угловой слева.
36'
Tobias Christensen нанес удар, но тот был заблокирован.
36'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр делает пас партнеру.
36'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
35'
Emmanuel Sabbi нанес удар, но тот был заблокирован.
35'
Судья свистит. Ольсен Рики атаковал сзади соперника. Это Дамборг Йонас заработал своей команде штрафной
34'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
34'
Киркеволд Пол из команды Хобро делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
34'
34'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
34'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
33'
32'
Mikkel Basse не смог попасть в створ ударом издали
32'
32'
31'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
31'
Emmanuel Sabbi нанес смелый удар ножницами, но пробил сильно мимо
31'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой слева.
30'
30'
Ольсен Рики из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
29'
29'
ШАНС! Melvin Frithzell нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
29'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
28'
ШАНС! Киркеволд Пол нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
28'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро делает пас партнеру.
28'
27'
Обе команды не могут вскрыть оборону друг друга
27'
Mikkel Basse выносит мяч и сбавляет давление на ворота
27'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
27'
Бабаян Эдгар из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
26'
26'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро в офсайде
25'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
25'
Киркеволд Пол решил пробить со штрафного, но сделал это неудачно
25'
Судья сигнализирует, что Tobias Christensen из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
24'
Киркеволд Пол нанес удар, но тот был заблокирован.
24'
Киркеволд Пол из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
24'
23'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
23'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро идет с мячом вперед на обострение...
23'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
23'
Судья сигнализирует, что Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр поставил подножку. Пострадал Emmanuel Sabbi
22'
Идет дождь, трудные условия для игроков.
22'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
22'
Бабаян Эдгар из команды Хобро делает неудачный навес.
21'
21'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр делает передачу одноклубнику.
21'
Martin Fisch выбил мяч подальше от ворот.
20'
Дамборг Йонас наказан за толчок Tobias Christensen
20'
Расмус Педерсен из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
20'
Vito Hammershoej-Mistrati навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
19'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр играет слишком грубо. Киркеволд Пол оказался на газоне.
19'
18'
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро подал угловой справа.
18'
Tobias Christensen предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
18'
Vito Hammershoej-Mistrati из команды Хобро разыграл угловой с правого угла.
17'
Бабаян Эдгар нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
17'
Киркеволд Пол из команды Хобро плохо обработал мяч и не смог ничего выжать из навеса одноклубника.
16'
16'
Emmanuel Sabbi из команды Хобро толкнул локтем оппонента. Это Бай Фредерик заработал фол
15'
15'
ШАНС! Стюклер Даниэль нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
15'
Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр подал угловой справа.
15'
Tobias Christensen нанес удар, но тот был заблокирован.
14'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
14'
Матч прошел в медленном темпе, никто из соперников не владел инициативой
13'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
13'
Дамборг Йонас из команды Хобро делает неудачный навес.
13'
13'
12'
12'
Vito Hammershoej-Mistrati наказан за толчок Mikkel Basse
11'
11'
Удар от ворот произведет Хельсингёр
11'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
11'
11'
Яв-Ихле Аманква из команды Хобро делает передачу одноклубнику.
10'
Игрок из команды Хобро делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
10'
Бай Фредерик выносит мяч и сбавляет давление на ворота
10'
Киркеволд Пол из команды Хобро отправил кросс в штрафную...
9'
9'
Отличный пас сделал Tobias Christensen из команды Хельсингёр. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
9'
8'
8'
Martin Fisch из команды Хельсингёр не смог нормально приложиться к мячу - мимо ворот
8'
Frederik Roepstorff из команды Хельсингёр подал угловой слева.
7'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Игрок клуба "Хельсингёр" будет вбрасывать мяч из-за боковой на чужой половине поля.
6'
Осама Акхарраз нанес удар, но тот был заблокирован.
6'
Vito Hammershoej-Mistrati выносит мяч и сбавляет давление на ворота
6'
Бай Фредерик из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
5'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр в офсайде
5'
Mathias Johannsen выбил мяч подальше от ворот.
4'
4'
Стюклер Даниэль из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
3'
Отличные скиллы показывает Бабаян Эдгар, обводя своих соперников
3'
Расмус Педерсен выбил мяч подальше от ворот.
2'
Йеспер Раск взял и забрал мяч на выходе
2'
Осама Акхарраз из команды Хельсингёр отправил кросс в штрафную...
2'
Якоб Тёрнелунд из команды Хобро делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
1'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
1'
Над стадионом сейчас сгущаются тучи.
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Хобро". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на DS Arena. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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