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0:0
Второй тайм: 58'
28' Желтая карточкаВеллингтон Паулиста
Состав команд
10
Мойсес
Лима
30
Мело
Фелипе
11
Keno
7
Dudu
X
93
Жандрей
23
Дуглас
Силва
18
Артур
IV
Палмейрас 4-3-3
- Основной состав
- 21 Вевертон Перейра Вратарь
- 2 Роша Маркос Защитник
- 31 Thiago Martins II Защитник
- 25 Antonio Carlos I Защитник
- 6 Diogo VII Защитник
- 10 Мойсес Лима Полузащитник
- 30 Мело Фелипе Полузащитник
- 20 Лима Лукас II Полузащитник
- 11 Keno Нападающий
- 9 Борха Мигель Нападающий
- 7 Dudu X Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Прасс Фернандо Вратарь
- 12 Майке Роша Защитник
- 26 Луис Виктор Защитник
- 5 Тьяго Сантос Полузащитник
- 8 Tche Tche Полузащитник
- 16 Дейверсон Силва Нападающий
- 29 Виллиан Сикейра Нападающий
- 13 Luan IV
- 28 Hyoran
- Главный тренер: Оливейра Марсело
Шапекоэнсе 4-1-4-1
- Основной состав
- 93 Жандрей Вратарь
- 20 Аподи Диаллиссон Защитник
- 3 Рафаэл Тьере Защитник
- 23 Дуглас Силва Защитник
- 6 Bruno Pacheco III Защитник
- 55 Амарал Виллиам Полузащитник
- 9 Веллингтон Паулиста Полузащитник
- 8 Кантерос Гектор Полузащитник
- 86 Соуза Сантос Эликарлос Полузащитник
- 15 Marcio Araujo Полузащитник
- 18 Артур IV Нападающий
- Запасные игроки
- 12 Курзел Элиас Вратарь
- 17 Винисиус Фрейтас Защитник
- 21 Отавио Луис Защитник
- 10 Ненем Полузащитник
- 39 Junior Santos Полузащитник
- 28 Русшел Алан Полузащитник
- 11 Надсон Нападающий
- 90 Леандро Перейра Нападающий
- 2 Eduardo VI
- 26 Ivan IV
- 7 Guilherme dos Santos IX
Предыдущие игры
Палмейрас (последние 20 матчей: +13 =4 -3)
- 26.04.2018 Бока Хуниорс 0:2 Палмейрас КЛ
- 22.04.2018 Палмейрас 1:0 Интернасьональ СA
- 17.04.2018 Ботафого 1:1 Палмейрас СA
- 12.04.2018 Палмейрас 1:1 Бока Хуниорс КЛ
- 08.04.2018 Палмейрас 0:1 Коринтианс П
- 04.04.2018 Палмейрас 2:0 Альянса Лима КЛ
- 31.03.2018 Коринтианс 0:1 Палмейрас П
- 28.03.2018 Палмейрас 1:2 Сантос П
- 25.03.2018 Сантос 0:1 Палмейрас П
- 22.03.2018 Палмейрас 5:0 Новоризонтину П
- 18.03.2018 Новоризонтину 0:3 Палмейрас П
- 11.03.2018 Итуано 0:3 Палмейрас П
- 09.03.2018 Палмейрас 2:0 Сан-Паулу П
- 06.03.2018 Палмейрас 0:1 Сан-Каэтано П
- 02.03.2018 Хуниор 0:3 Палмейрас КЛ
- 24.02.2018 Коринтианс 2:0 Палмейрас П
- 19.02.2018 Понте-Прета 0:0 Палмейрас П
- 16.02.2018 Палмейрас 2:2 Линенсе Линс П
- 11.02.2018 Мирасол 0:2 Палмейрас П
- 04.02.2018 Палмейрас 2:1 Сантос П
Шапекоэнсе (последние 20 матчей: +10 =5 -5)
- 22.04.2018 Шапекоэнсе 1:1 Васко да Гама СA
- 16.04.2018 Атлетико Паранаэнсе 5:1 Шапекоэнсе СA
- 08.04.2018 Шапекоэнсе 0:2 Фигейренсе К
- 01.04.2018 Аваи 2:2 Шапекоэнсе К
- 29.03.2018 Шапекоэнсе 3:2 Фигейренсе К
- 25.03.2018 Бруске 2:2 Шапекоэнсе К
- 22.03.2018 Шапекоэнсе 2:0 Херсилиу Луж К
- 18.03.2018 Атлетико Тубарао 0:2 Шапекоэнсе К
- 11.03.2018 Жоинвилль 0:1 Шапекоэнсе К
- 08.03.2018 Шапекоэнсе 1:0 Криcиума К
- 04.03.2018 Интер де Лагес 0:0 Шапекоэнсе К
- 25.02.2018 Шапекоэнсе 3:0 Конкордия Атлетико К
- 18.02.2018 Шапекоэнсе 1:0 Аваи К
- 15.02.2018 Фигейренсе 0:0 Шапекоэнсе К
- 11.02.2018 Шапекоэнсе 2:0 Бруске К
- 10.02.2018 Шапекоэнсе 2:1 Атлетико Тубарао К
- 08.02.2018 Насьональ Монтевидео 1:0 Шапекоэнсе КЛ
- 04.02.2018 Херсилиу Луж 1:0 Шапекоэнсе К
- 01.02.2018 Шапекоэнсе 0:1 Насьональ Монтевидео КЛ
- 28.01.2018 Шапекоэнсе 1:0 Жоинвилль К
Последние игры между собой
Палмейрас: победы: 2, ничьи: 1, поражения: 3
Шапекоэнсе: победы: 3, ничьи: 1, поражения: 2
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Коринтианс
|0:0
|3
|2
|1
|0
|6 - 1
|7
|2.
|Фламенго
|1:0
|3
|2
|1
|0
|5 - 2
|7
|3.
|Сан-Паулу
|1:0
|3
|2
|1
|0
|2 - 0
|7
|4.
|Атлетико Паранаэнсе
|0:0
|3
|1
|2
|0
|5 - 1
|5
|5.
|Палмейрас
|0:0
|3
|1
|2
|0
|2 - 1
|5
|6.
|Ботафого
|3
|1
|2
|0
|4 - 3
|5
|7.
|Васко да Гама
|2
|1
|1
|0
|3 - 2
|4
|8.
|Атлетико Минейро
|0:0
|3
|1
|1
|1
|3 - 3
|4
|9.
|Гремио
|3
|1
|1
|1
|2 - 2
|4
|10.
|Баия
|0:0
|3
|1
|1
|1
|1 - 2
|4
|11.
|Спорт Ресифи
|1:0
|3
|1
|1
|1
|2 - 4
|4
|12.
|Интернасьональ
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|13.
|Америка Минейро
|2
|1
|0
|1
|3 - 2
|3
|14.
|Сантос
|2
|1
|0
|1
|2 - 1
|3
|15.
|Флуминенсе
|0:1
|3
|1
|0
|2
|2 - 3
|3
|16.
|Шапекоэнсе
|0:0
|3
|0
|2
|1
|2 - 6
|2
|17.
|Витория
|2
|0
|1
|1
|3 - 4
|1
|18.
|Сеара
|0:1
|3
|0
|1
|2
|0 - 3
|1
|19.
|Крузейро
|2
|0
|0
|2
|0 - 2
|0
|20.
|Парана
|0:1
|3
|0
|0
|3
|0 - 6
|0
Второй тайм
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
28'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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