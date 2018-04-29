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Палмейрас
0:0
Второй тайм: 58'
Шапекоэнсе
0'
28' Желтая карточка
Веллингтон Паулиста
58'
Второй тайм
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
28'
Веллингтон Паулиста получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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