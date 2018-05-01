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Зрители: 4417
Хальмстад
1:1
Конец матча
Фалькенберг
0'
31' Желтая карточка
Оремо Йохан
1:0
36' Гол
Pontus Silfver
42' Желтая карточка
Матисен Маркус
44' Желтая карточка
Карлссон Тобиас
1:1
74' Гол в свои ворота
Kosuke Kinoshita
85' Желтая карточка
Кваква Энок
90'+4
Второй тайм
Свисток
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
Желтая карточка
85'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
81'
Хальмстад делает замену. Понтус Силфвер уходит с поля, а Oscar Petersson выходит на его замену.
Описание гола
74'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
72'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Пер I уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
64'
Хальмстад делает замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит с поля, а Хадениус Андреас выходит на его замену.

58'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
Второй тайм начался
46'
Начался второй тайм!
46'
Хальмстад делает замену. Gabriel Gudmundsson уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
44'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
42'
Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
Описание гола
36'
Г О О О О Л - Понтус Силфвер бьет в цель!
Желтая карточка
31'
Оремо Йохан получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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