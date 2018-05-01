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- Чемпионат мира по хоккею 2017
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Зрители: 4417
1:1
Конец матча
31' Желтая карточкаОремо Йохан
1:0
36' ГолPontus Silfver
42' Желтая карточкаМатисен Маркус
44' Желтая карточкаКарлссон Тобиас
1:1
74' Гол в свои воротаKosuke Kinoshita
85' Желтая карточкаКваква Энок
|
31'
36'
1:0
42'
44'
74'
1:1
85'
Состав команд
21
Mahmut
Ozen
33
Юза
Тибор
23
Кваква
Энок
Хальмстад 3-5-2
- Основной состав
- 1 Нильссон Малькольм Вратарь
- 28 Вестерберг Еспер Защитник
- 15 Ларссон Петер Защитник
- 6 Матисен Маркус Защитник
- 2 Thomas Boakye Полузащитник
- 7 Hoeskuldur Gunnlaugsson Полузащитник
- 14 Jonathan Svedberg Полузащитник
- 8 Pontus Silfver Полузащитник
- 10 Gabriel Gudmundsson Полузащитник
- 9 Оремо Йохан Нападающий
- 20 Kosuke Kinoshita Нападающий
- Запасные игроки
- 26 Мартлер Отто Вратарь
- 3 Бернтссон Александер Защитник
- 4 Хадениус Андреас Полузащитник
- 30 Dida Rashidi Полузащитник
- 21 Бенгтссон Андреас Полузащитник
- 11 Харальдссон Триггви Нападающий
- 17 Oscar Petersson
- Главный тренер: Igor Krulj
Фалькенберг 4-4-2
- Основной состав
- 16 Hampus Nilsson Вратарь
- 21 Mahmut Ozen Защитник
- 33 Юза Тибор Защитник
- 8 Карлссон Тобиас Защитник
- 14 Карлссон Пер I Защитник
- 12 Кристоффер Карлссон Полузащитник
- 23 Кваква Энок Полузащитник
- 22 John Bjoerkengren Полузащитник
- 11 Robin Oestlind Полузащитник
- 10 Karl Soederstroem Нападающий
- 9 Erik Paersson Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Johan Brattberg Вратарь
- 6 Erik Zetterberg Полузащитник
- 17 Edi Sylisufaj Нападающий
- 26 Эгбучунам Чисом Нападающий
- 24 Веде Антон Нападающий
- 4 Osama Hassan
- 42 Zlatan Krizanovic
- Главный тренер: Ханс Эклунд
Предыдущие игры
Хальмстад (последние 20 матчей: +6 =3 -11)
- 21.04.2018 Эргрюте 2:0 Хальмстад С
- 16.04.2018 Хальмстад 0:2 Норрбю С
- 07.04.2018 Дегерфорс 1:2 Хальмстад С
- 24.03.2018 Эльфсборг 3:0 Хальмстад ТМК
- 17.03.2018 Хальмстад 1:2 Треллеборг ТМК
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Хальмстад 5:0 Сюрианска К
- 17.02.2018 Оддевольд 1:1 Хальмстад К
- 05.11.2017 Хаммарбю 1:3 Хальмстад А
- 28.10.2017 Хальмстад 1:1 АФК Эскильстуна А
- 20.10.2017 Эребру 0:1 Хальмстад А
- 14.10.2017 Хальмстад 1:2 Гётеборг А
- 01.10.2017 Мальмё 2:0 Хальмстад А
- 23.09.2017 Хальмстад 2:1 Норрчёпинг А
- 20.09.2017 Хальмстад 1:1 Кальмар А
- 17.09.2017 АИК 4:1 Хальмстад А
- 10.09.2017 Хальмстад 0:3 Хеккен А
- 27.08.2017 Эльфсборг 1:0 Хальмстад А
- 23.08.2017 Кристианстад 1:3 Хальмстад К
- 20.08.2017 Юргорден 2:1 Хальмстад А
Фалькенберг (последние 20 матчей: +9 =6 -5)
- 22.04.2018 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 15.04.2018 ГАИС 0:2 Фалькенберг С
- 07.04.2018 Фалькенберг 2:0 АФК Эскильстуна С
- 01.04.2018 Ландскруна 2:3 Фалькенберг С
- 24.03.2018 Хеккен 4:1 Фалькенберг ТМК
- 20.01.2018 Хельсингёр 3:1 Фалькенберг ТМК
- 04.11.2017 Фалькенберг 3:1 Фрей С
- 29.10.2017 Сюрианска 1:2 Фалькенберг С
- 22.10.2017 Эстер 1:1 Фалькенберг С
- 15.10.2017 Фалькенберг 1:1 Треллеборг С
- 29.09.2017 Фалькенберг 1:4 Норрбю С
- 24.09.2017 Хельсинборг 0:0 Фалькенберг С
- 17.09.2017 Фалькенберг 1:1 Эргрюте С
- 09.09.2017 Далкурд 1:1 Фалькенберг С
- 02.09.2017 Фалькенберг 0:4 Гефле С
- 27.08.2017 Броммапойкарна 1:5 Фалькенберг С
- 24.08.2017 Оддевольд 2:1 Фалькенберг К
- 20.08.2017 Фалькенберг 2:0 Отвидаберг С
- 15.08.2017 Дегерфорс 1:1 Фалькенберг С
- 09.08.2017 Фалькенберг 2:0 Вернаму С
Последние игры между собой
Хальмстад: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
Фалькенберг: победы: 3, ничьи: 2, поражения: 3
- 10.03.2017 Хальмстад 2:0 Фалькенберг Товарищеские матчи. Клубы
- 18.09.2015 Хальмстад 0:1 Фалькенберг Аллсвенскан
- 10.05.2015 Фалькенберг 1:0 Хальмстад Аллсвенскан
- 26.10.2014 Хальмстад 4:0 Фалькенберг Аллсвенскан
- 05.07.2014 Фалькенберг 1:1 Хальмстад Аллсвенскан
- 22.07.2012 Фалькенберг 3:1 Хальмстад Суперэттан
- 02.07.2012 Фалькенберг 1:1 Хальмстад Суперэттан
- 31.01.2009 Хальмстад 4:0 Фалькенберг Товарищеские матчи. Сборные
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Эргрюте
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|2.
|Фалькенберг
|5
|4
|1
|0
|11 - 4
|13
|3.
|АФК Эскильстуна
|5
|3
|1
|1
|9 - 2
|10
|4.
|Браге
|5
|2
|3
|0
|8 - 5
|9
|5.
|ГАИС
|5
|2
|2
|1
|5 - 5
|8
|6.
|Хельсинборг
|4
|2
|1
|1
|9 - 5
|7
|7.
|Ландскруна
|5
|2
|1
|2
|9 - 7
|7
|8.
|Гефле
|5
|2
|1
|2
|6 - 6
|7
|9.
|Норрбю
|5
|2
|1
|2
|7 - 7
|7
|10.
|Дегерфорс
|5
|2
|1
|2
|6 - 8
|7
|11.
|Варбергс Боис
|5
|2
|0
|3
|6 - 9
|6
|12.
|Хальмстад
|4
|1
|1
|2
|3 - 6
|4
|13.
|Эстер
|5
|1
|1
|3
|6 - 10
|4
|14.
|Йёнчёпинг
|5
|1
|0
|4
|4 - 8
|3
|15.
|Вернаму
|5
|1
|0
|4
|4 - 10
|3
|16.
|Фрей
|5
|0
|1
|4
|7 - 15
|1
Второй тайм
90'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
85'
Кваква Энок получил желтую карточку от судьи
81'
Хальмстад делает замену. Понтус Силфвер уходит с поля, а Oscar Petersson выходит на его замену.
74'
Г О О О О Л - Kosuke Kinoshita уже закрыл голову руками от печали. Он забил в свои ворота!
72'
Фалькенберг делает замену. Карлссон Пер I уходит с поля, а Веде Антон выходит на его замену.
64'
Хальмстад делает замену. Hoeskuldur Gunnlaugsson уходит с поля, а Хадениус Андреас выходит на его замену.
58'
Фалькенберг делает замену. John Bjoerkengren уходит с поля, а Эгбучунам Чисом выходит на его замену.
46'
Начался второй тайм!
46'
Хальмстад делает замену. Gabriel Gudmundsson уходит с поля, а Харальдссон Триггви выходит на его замену.
Второй тайм
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
44'
Карлссон Тобиас получил желтую карточку от судьи
42'
Матисен Маркус получил желтую карточку от судьи
36'
Г О О О О Л - Понтус Силфвер бьет в цель!
31'
Оремо Йохан получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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