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  5. Аллсвенскан
Стадион:
Сириус
2:1
Перерыв
АИК
0'
0:1
7' Гол
Anton Salétros
1:1
16' Гол
Christer Gustafsson
18' Желтая карточка
Аду Энох
2:1
28' Гол
Moses Ogbu
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Описание гола
28'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Сириус" забила мяч!
Желтая карточка
18'
Аду Энох получил желтую карточку от судьи
Описание гола
16'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "Сириус" забила мяч!
Описание гола
7'
ГО-О-О-О-ОЛ! Команда "АИК" забила мяч!
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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