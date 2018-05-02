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Стадион: Студентернас
0:1
7' ГолAnton Salétros
1:1
16' ГолChrister Gustafsson
18' Желтая карточкаАду Энох
2:1
28' ГолMoses Ogbu
|
7'
0:1
16'
1:1
18'
28'
2:1
Состав команд
14
Ian
Sirelius
90
Moses
Ogbu
Сириус 3-4-3
- Основной состав
- 1 Фегруш Карим Вратарь
- 6 Johan Eiswohld Защитник
- 8 Бьоркстрём Тим Защитник
- 4 Oscar Pehrsson Защитник
- 14 Ian Sirelius Полузащитник
- 23 Филип Хагланд Полузащитник
- 19 Christer Gustafsson Полузащитник
- 16 Axel Bjoernstroem Полузащитник
- 90 Moses Ogbu Нападающий
- 93 Махолли Шкодран Нападающий
- 22 Stefano Holmquist Нападающий
- Запасные игроки
- 39 Вульфф Йоаким Вратарь
- 25 Альборнос Маурисио Полузащитник
- 12 Киндлунд Оскар Полузащитник
- 11 Charbel Georges Полузащитник
- 15 Лундхольм Сэм Нападающий
- 2 Linus Nygren
- 20 Sherko Faiqi
- Главный тренер: Kim Bergstrand
АИК 3-5-2
- Основной состав
- 23 Budimir Janosevic Вратарь
- 6 Милошевич Александер Защитник
- 3 Карлссон Пер II Защитник
- 24 Robin Jansson Защитник
- 19 Ясин Ахмед Полузащитник
- 7 Ольссон Кристоффер Полузащитник
- 8 Аду Энох Полузащитник
- 16 Салетрос Антон Полузащитник
- 9 Линдквист Расмус Полузащитник
- 17 Бауи Набиль Нападающий
- 36 Гойтом Хенок Нападающий
- Запасные игроки
- 2 Хаукссон Хаукур Защитник
- 21 Сундгрен Даниэль Защитник
- 10 Авдич Денни Нападающий
- 22 Стефанелли Николас Нападающий
- 43 Albin Linner
- 35 Samuel Brolin
- 18 Bilal Hussein
- Главный тренер: Норлинг Рикард
Предыдущие игры
Сириус (последние 20 матчей: +3 =7 -10)
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 23.04.2018 Норрчёпинг 1:0 Сириус А
- 18.04.2018 Сириус 0:0 Хеккен А
- 14.04.2018 Эльфсборг 0:1 Сириус А
- 01.04.2018 Хаммарбю 3:1 Сириус А
- 24.03.2018 Гефле 2:2 Сириус ТМК
- 17.03.2018 Хеккен 1:1 Сириус ТМК
- 04.03.2018 Сириус 2:2 Гётеборг К
- 25.02.2018 Варбергс Боис 2:1 Сириус К
- 17.02.2018 Сириус 1:1 Эстер К
- 27.01.2018 Броммапойкарна 1:1 Сириус ТМК
- 20.01.2018 Сириус 0:4 Сундсвалль ТМК
- 05.11.2017 АФК Эскильстуна 1:3 Сириус А
- 29.10.2017 Сириус 0:4 Мальмё А
- 23.10.2017 Хаммарбю 3:3 Сириус А
- 15.10.2017 Сириус 2:0 Юргорден А
- 29.09.2017 Гётеборг 4:0 Сириус А
- 25.09.2017 Сириус 3:4 Эребру А
- 20.09.2017 Йёнчёпинг 3:1 Сириус А
- 17.09.2017 Сириус 0:5 Эстерсунд А
АИК (последние 20 матчей: +13 =3 -4)
- 27.04.2018 АИК 2:0 Сириус А
- 22.04.2018 АИК 2:0 Гётеборг А
- 18.04.2018 Эребру 1:1 АИК А
- 15.04.2018 АИК 2:0 Юргорден А
- 09.04.2018 Мальмё 1:1 АИК А
- 02.04.2018 АИК 2:0 Далкурд А
- 25.03.2018 АИК 1:3 Хельсинборг ТМК
- 18.03.2018 АИК 0:2 Юргорден К
- 13.03.2018 АИК 2:0 Эребру К
- 04.03.2018 АИК 3:1 Хальмстад К
- 24.02.2018 Оддевольд 1:2 АИК К
- 17.02.2018 АИК 2:1 Сюрианска К
- 07.02.2018 Шахтёр Дн 2:0 АИК ТМК
- 03.02.2018 Митьюлланд 3:1 АИК ТМК
- 27.01.2018 АИК 3:0 Интер Турку ТМК
- 20.01.2018 Фрей 0:1 АИК ТМК
- 24.11.2017 АИК 3:1 Соллентуна ТМК
- 17.11.2017 АИК 0:0 Браге ТМК
- 05.11.2017 Эребру 1:2 АИК А
- 30.10.2017 АИК 2:1 Гётеборг А
Последние игры между собой
Сириус: победы: 0, ничьи: 0, поражения: 5
АИК: победы: 5, ничьи: 0, поражения: 0
Сириус
АИК
-
1 Офсайды 2
-
7 Нарушения правил 3
-
0 Жёлтые карточки 1
-
0 Красные карточки 0
-
57 Владение мячом, % 43
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Хаммарбю
|6
|5
|1
|0
|15 - 6
|16
|2.
|АИК
|1:2
|7
|4
|2
|1
|11 - 4
|14
|3.
|Эребру
|6
|3
|3
|0
|9 - 5
|12
|4.
|Норрчёпинг
|6
|3
|1
|2
|9 - 7
|10
|5.
|Кальмар
|6
|3
|1
|2
|7 - 5
|10
|6.
|Сундсвалль
|5
|2
|3
|0
|7 - 5
|9
|7.
|Гётеборг
|6
|3
|0
|3
|8 - 8
|9
|8.
|Юргорден
|6
|2
|2
|2
|8 - 7
|8
|9.
|Хеккен
|6
|2
|2
|2
|7 - 6
|8
|10.
|Мальмё
|6
|2
|2
|2
|8 - 11
|8
|11.
|Эстерсунд
|6
|2
|1
|3
|7 - 8
|7
|12.
|Сириус
|2:1
|6
|2
|1
|3
|4 - 7
|7
|13.
|Эльфсборг
|6
|1
|1
|4
|6 - 8
|4
|14.
|Далкурд
|6
|1
|1
|4
|7 - 11
|4
|15.
|Треллеборг
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
|16.
|Броммапойкарна
|6
|1
|0
|5
|4 - 15
|3
Первый тайм
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Studenternas IP. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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