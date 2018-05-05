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Стадион:
Торонто
1:0
Перерыв
Филадельфия Юнион
0'
24' Желтая карточка
Jack Elliott
1:0
28' Гол
Васкес Виктор II
31' Желтая карточка
Джовинко Себастьян
45' Желтая карточка
Морган Эштон
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
Желтая карточка
45'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
Желтая карточка
31'
Джовинко Себастьян получил желтую карточку от судьи
Описание гола
28'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
Желтая карточка
24'
Jack Elliott получил желтую карточку от судьи
Первый тайм начался
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
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Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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