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Стадион: БМО Филд
1:0
Перерыв
24' Желтая карточкаJack Elliott
1:0
28' ГолВаскес Виктор II
31' Желтая карточкаДжовинко Себастьян
45' Желтая карточкаМорган Эштон
|
24'
28'
1:0
45'
Состав команд
96
Ауро
Альваро
18
Блэйк
Андре
10
Дочкал
Борек
Торонто 4-1-4-1
- Основной состав
- 25 Боно Александер Вратарь
- 96 Ауро Альваро Защитник
- 9 Ван дер Виль Грегори Защитник
- 4 Брэдли Майкл Защитник
- 5 Морган Эштон Защитник
- 18 Дельгадо Марко Полузащитник
- 26 Хаслер Николас Полузащитник
- 8 Акече Агер Полузащитник
- 7 Васкес Виктор II Полузащитник
- 21 Осорио Джонатан Полузащитник
- 10 Джовинко Себастьян Нападающий
- Запасные игроки
- 1 Ирвин Клинт Вратарь
- 12 Эрнандес Джейсон Защитник
- 27 Liam Fraser Полузащитник
- 14 Jay Chapman Полузащитник
- 22 Хэмилтон Джордан Нападающий
- 87 Рикеттс Тосайн Нападающий
- 54 Ryan Telfer
- Главный тренер: Вэнни Грег
Филадельфия Юнион 4-2-3-1
- Основной состав
- 18 Блэйк Андре Вратарь
- 12 Keegan Rosenberry Защитник
- 3 Jack Elliott Защитник
- 26 Auston Trusty Защитник
- 28 Raymon Gaddis Защитник
- 6 Медунянин Харис Полузащитник
- 11 Бедойя Алехандро Полузащитник
- 25 Илсиньо Перейра Полузащитник
- 10 Дочкал Борек Полузащитник
- 7 Аккам Давид Полузащитник
- 17 Charles Sapong Нападающий
- Запасные игроки
- 33 Alves Fabinho Защитник
- 2 Warren Creavalle Полузащитник
- 9 Пико Фабрис Полузащитник
- 19 Бёрк Кори Нападающий
- 4 Mark McKenzie
- 20 Marcus Epps
- 1 John McCarthy II
- Главный тренер: Jim Curtin
Предыдущие игры
Торонто (последние 20 матчей: +7 =5 -8)
- 28.04.2018 Торонто 2:2 Чикаго Файр М
- 26.04.2018 Гвадалахара 1:2 Торонто ЛЧК
- 21.04.2018 Хьюстон Динамо 5:1 Торонто М
- 18.04.2018 Торонто 1:2 Гвадалахара ЛЧК
- 14.04.2018 Колорадо Рэпидс 2:0 Торонто М
- 11.04.2018 Клуб Америка 1:1 Торонто ЛЧК
- 04.04.2018 Торонто 3:1 Клуб Америка ЛЧК
- 31.03.2018 Торонто 3:1 Реал Солт-Лейк М
- 17.03.2018 Монреаль Импакт 1:0 Торонто М
- 14.03.2018 Тигрес 3:2 Торонто ЛЧК
- 08.03.2018 Торонто 2:1 Тигрес ЛЧК
- 03.03.2018 Торонто 0:2 Коламбус Крю М
- 28.02.2018 Торонто 0:0 Колорадо Рэпидс ЛЧК
- 21.02.2018 Колорадо Рэпидс 0:2 Торонто ЛЧК
- 10.12.2017 Торонто 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 30.11.2017 Торонто 1:0 Коламбус Крю М
- 22.11.2017 Коламбус Крю 0:0 Торонто М
- 05.11.2017 Торонто 0:1 Нью-Йорк Ред Буллз М
- 31.10.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 1:2 Торонто М
- 22.10.2017 Атланта Юнайтед 2:2 Торонто М
Филадельфия Юнион (последние 20 матчей: +6 =6 -8)
- 28.04.2018 Филадельфия Юнион 3:2 Ди Си Юнайтед М
- 22.04.2018 Даллас 2:0 Филадельфия Юнион М
- 14.04.2018 Филадельфия Юнион 0:2 Орландо Сити М
- 08.04.2018 Филадельфия Юнион 1:1 Сан-Хосе Эрткуэйкс М
- 01.04.2018 Колорадо Рэпидс 3:0 Филадельфия Юнион М
- 17.03.2018 Филадельфия Юнион 0:0 Коламбус Крю М
- 04.03.2018 Филадельфия Юнион 2:0 Нью-Инглэнд Революшн М
- 22.10.2017 Филадельфия Юнион 6:1 Орландо Сити М
- 16.10.2017 Чикаго Файр 3:2 Филадельфия Юнион М
- 01.10.2017 Филадельфия Юнион 2:0 Сиэтл Саундерс М
- 28.09.2017 Атланта Юнайтед 3:0 Филадельфия Юнион М
- 24.09.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Чикаго Файр М
- 17.09.2017 Нью-Йорк Ред Буллз 0:0 Филадельфия Юнион М
- 10.09.2017 Миннесота Юнайтед 1:1 Филадельфия Юнион М
- 27.08.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Атланта Юнайтед М
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион М
- 20.08.2017 Сан-Хосе Эрткуэйкс 2:2 Филадельфия Юнион М
- 13.08.2017 Филадельфия Юнион 0:3 Монреаль Импакт М
- 06.08.2017 Филадельфия Юнион 3:1 Даллас М
- 30.07.2017 Нью-Инглэнд Революшн 3:0 Филадельфия Юнион М
Последние игры между собой
Торонто: победы: 7, ничьи: 7, поражения: 6
Филадельфия Юнион: победы: 6, ничьи: 7, поражения: 7
- 24.08.2017 Торонто 3:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 12.03.2017 Филадельфия Юнион 2:2 Торонто МЛС
- 27.10.2016 Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 25.09.2016 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 21.08.2016 Филадельфия Юнион 1:3 Торонто МЛС
- 04.10.2015 Торонто 3:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 18.07.2015 Торонто 2:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 02.05.2015 Филадельфия Юнион 0:1 Торонто МЛС
- 06.09.2014 Торонто 0:2 Филадельфия Юнион МЛС
- 04.09.2014 Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС
- 26.02.2014 Филадельфия Юнион 0:0 Торонто Товарищеские матчи. Сборные
- 06.10.2013 Филадельфия Юнион 1:0 Торонто МЛС
- 02.06.2013 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 14.04.2013 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС
- 15.09.2012 Торонто 1:1 Филадельфия Юнион МЛС
- 09.07.2012 Филадельфия Юнион 3:0 Торонто МЛС
- 27.05.2012 Торонто 1:0 Филадельфия Юнион МЛС
- 16.10.2011 Филадельфия Юнион 1:1 Торонто МЛС
- 28.05.2011 Торонто 2:6 Филадельфия Юнион МЛС
- 17.07.2010 Филадельфия Юнион 2:1 Торонто МЛС
Восточная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Нью-Йорк Сити
|9
|6
|2
|1
|19 - 10
|20
|2.
|Атланта Юнайтед
|8
|6
|1
|1
|21 - 9
|19
|3.
|Орландо Сити
|8
|5
|1
|2
|16 - 13
|16
|4.
|Нью-Инглэнд Революшн
|8
|4
|2
|2
|13 - 8
|14
|5.
|Коламбус Крю
|9
|4
|2
|3
|13 - 10
|14
|6.
|Нью-Йорк Ред Буллз
|7
|4
|0
|3
|17 - 10
|12
|7.
|Чикаго Файр
|7
|2
|2
|3
|11 - 12
|8
|8.
|Филадельфия Юнион
|0:1
|8
|2
|2
|4
|6 - 11
|8
|9.
|Торонто
|1:0
|7
|2
|1
|4
|7 - 13
|7
|10.
|Монреаль Импакт
|8
|2
|0
|6
|10 - 21
|6
|11.
|Ди Си Юнайтед
|7
|1
|2
|4
|8 - 13
|5
Западная конференция
|Команда
|И
|В
|Н
|П
|Г
|О
|1.
|Спортинг Канзас-Сити
|9
|5
|2
|2
|20 - 12
|17
|2.
|Лос-Анджелес
|7
|5
|0
|2
|17 - 13
|15
|3.
|Ванкувер Уайткэпс
|9
|4
|1
|4
|10 - 17
|13
|4.
|Даллас
|7
|3
|3
|1
|10 - 6
|12
|5.
|Лос-Анджелес Гэлакси
|8
|3
|1
|4
|10 - 13
|10
|6.
|Реал Солт-Лейк
|8
|3
|1
|4
|9 - 16
|10
|7.
|Миннесота Юнайтед
|8
|3
|0
|5
|11 - 16
|9
|8.
|Хьюстон Динамо
|7
|2
|2
|3
|15 - 11
|8
|9.
|Колорадо Рэпидс
|7
|2
|2
|3
|10 - 10
|8
|10.
|Портленд Тимберс
|7
|2
|2
|3
|12 - 14
|8
|11.
|Сан-Хосе Эрткуэйкс
|7
|1
|2
|4
|12 - 15
|5
|12.
|Сиэтл Саундерс
|6
|1
|1
|4
|5 - 9
|4
Первый тайм
45'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
45'
Морган Эштон получил желтую карточку от судьи
31'
Джовинко Себастьян получил желтую карточку от судьи
28'
Г О О О О Л - Васкес Виктор II бьет в цель!
24'
Jack Elliott получил желтую карточку от судьи
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на BMO Field. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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