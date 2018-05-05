Стадион: Dalian Sports Center Stadium
3:0
Конец матча
1:0
24' ГолМушекви Няша
39' Желтая карточкаШи Тан
2:0
43' ПенальтиКарраско Янник
3:0
87' ГолJinxian Wang
90' Желтая карточкаМушекви Няша
Второй тайм
96'
Вот и все! Рефери свистит финальный свисток
96'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
96'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
96'
95'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
95'
Мушекви Няша получает желтую карточку за неспортивное поведение
95'
Мушекви Няша наказан за толчок Гудель Неманья
94'
94'
Судья сигнализирует, что Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Мушекви Няша
93'
Тактическая замена. Карраско Янник уходит с поля и его заменяет Bo Sun
92'
Безумный фол. Ming'an Cui грубо играет против соперника. Пострадал Гудель Неманья
92'
91'
[5] - столько добавил арбитр времени.
91'
Матч возобновится спорным мячом
90'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
89'
Матч остановлен
89'
ПЕНАЛЬТИ! - Yaopeng Wang играет рукой в штрафной! Yaopeng Wang вместе с одноклубниками много протестует, но реф не слушает.
89'
Boxuan Feng из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
87'
Г О О О О Л - Jinxian Wang забивает!
87'
Вратарь парирует удар, который нанес Jinxian Wang, и мяч снова в игре
87'
Карраско Янник нанес удар, мяч был парирован, но Чэн Цзэн не удержал его в руках.
87'
Отличные скиллы показывает Карраско Янник, обводя своих соперников
87'
87'
Карраско Янник пробил со штрафного прямо в стенку
86'
Судья сигнализирует, что Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
85'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 47% времени, а гости – 53%.
85'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
85'
85'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
84'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
83'
83'
83'
Pengfei Shan наказан за толчок Жанг Вехжао
82'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
82'
81'
Zhen Yu из команды Далянь Эйрбин опасно и грубо сыграл. Liyu Yang пострадал.
80'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
80'
80'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
80'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
80'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд идет с мячом вперед на обострение...
79'
Тактическая замена. Гайтан Николас уходит с поля и его заменяет Zhen Yu
78'
77'
77'
Гайтан Николас нанес удар, но промахнулся очень сильно.
77'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
77'
76'
Шанс! Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд пробил головой, но мимо
76'
76'
Liyu Yang бьет с дальней дистанции, но вратарь отбивает мяч на угловой
76'
Лин Гао имел отличный шанс забить, но мяч был заблокирован.
76'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
75'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 49% времени, а гости – 51%.
75'
Тактическая замена. Ханьвэнь Дэн уходит с поля и его заменяет Boxuan Feng
74'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
74'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
74'
72'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
72'
Судья сигнализирует, что Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Ляо Лишэн
71'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с левого угла.
71'
Yaopeng Wang предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
70'
Сюэпэн Ли наказан за толчок Мушекви Няша
70'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 48% времени, а гости – 52%.
69'
Безумный фол. Jinxian Wang грубо играет против соперника. Пострадал Сяотин Фэн
69'
Ён Гвон Ким выносит мяч и сбавляет давление на ворота
69'
Pengfei Shan из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
68'
67'
Судья свистит. Сяотин Фэн атаковал сзади соперника. Это Мушекви Няша заработал своей команде штрафной
66'
Shuai Li получил травму и заменен. Pengfei Shan выходит на поле.
66'
Shuai Li возвращается на поле, всё в порядке.
66'
Liyu Yang нанес удар головой, но Чжан Чонг спокойно отбил мяч.
66'
65'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 50% времени, а гости – 50%.
65'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
65'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд подал угловой слева.
65'
Ох, нехорошо это выглядит. Shuai Li получил травму и медбригада забирает его с поля.
64'
Shuai Li на газоне. Он получил травму и ему оказывают медицинскую помощь на поле.
64'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
63'
Чжу Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
63'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд делает навес в штрафную, но там защитник опередил.
63'
Сюэпэн Ли имел все шансы забить, но Чжан Чонг сделал отличный сейв!
63'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд нанес удар головой, но мяч был заблокирован.
62'
62'
Shuai Li наказан за толчок Ханьвэнь Дэн
62'
Гудель Неманья нанес удар издали, но голкипер отбил его обратно в поле!
61'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
60'
60'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 53% времени, а гости – 47%.
60'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отдал передачу, которая была заблокирована.
60'
Жанг Вехжао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает пас партнеру.
59'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
58'
58'
Шанс! Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
58'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
57'
56'
56'
Ляо Лишэн из команды Гуанчжоу Эвергранд делает неудачный навес.
56'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд разыграл угловой с правого угла.
56'
Чжу Тин предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
55'
Liyu Yang из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
55'
55'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
55'
54'
Шанс! Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
54'
Гайтан Николас навешивает мяч в штрафную площадь со штрафного удара
54'
Безумный фол. Ляо Лишэн грубо играет против соперника. Пострадал Карраско Янник
53'
Ханчао Ю из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
53'
Судья сигнализирует, что Ming'an Cui из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Жанг Вехжао
52'
52'
Жанг Вехжао не смог попасть в створ ударом издали
51'
50'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин разыграл угловой с левого угла.
50'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
50'
Сяотин Фэн предотвратил опасный момент, но выбил мяч на угловой...
49'
Jinxian Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
49'
49'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
48'
48'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин толкнул локтем оппонента. Это Ён Гвон Ким заработал фол
47'
47'
Гудель Неманья не смог попасть в створ ударом издали
46'
Тактическая замена. Ши Тан уходит с поля и его заменяет Жанг Вехжао
46'
Тактическая замена. Бовэнь Хуан уходит с поля и его заменяет Liyu Yang
46'
Начался второй тайм!
Второй тайм
Первый тайм
48'
Конец. Судья свистит три раза, обозначая, что матч окончен
48'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
47'
Ляо Лишэн не смог попасть в створ ударом издали
47'
Ши Тан из команды Гуанчжоу Эвергранд делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
47'
46'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
46'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
46'
45'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 61% времени, а гости – 39%.
45'
45'
[2] - столько добавил арбитр времени.
45'
Чжу Сяоган выносит мяч и сбавляет давление на ворота
45'
Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
44'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
44'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
43'
Г О О О О Л - Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин забивает с точки!
42'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
41'
Матч остановлен
41'
ПЕНАЛЬТИ! - Ён Гвон Ким атаковал сзади соперника. Это Мушекви Няша заработал своей команде одиннадцатиметровый!
40'
Ён Гвон Ким ошибается в защите.
39'
Ши Тан получил желтую карточку от судьи
39'
Безумный фол. Ши Тан грубо играет против соперника. Пострадал Ming'an Cui
39'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин делает кросс, но мяч был заблокирован соперником.
38'
37'
37'
Ляо Лишэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
37'
Shuai Li из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
37'
Назначен штрафной. Пострадал Мушекви Няша, его свалил Ши Тан.
35'
Судья сигнализирует, что Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Shuai Li
35'
Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
35'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
35'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
35'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
34'
34'
33'
Лин Гао нанес удар, мяч срикошетил, но вратарь даже так смог вытянутся и выбить мяч на угловой. Отлично!
33'
Плохо сыграл Янг Шенпинг - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
33'
Игрок из команды Гуанчжоу Эвергранд делает длинное вбрасывание в штрафную площадку соперника
32'
Ши Тан наказан за толчок Jinxian Wang
30'
Чэн Цзэн взял и забрал мяч на выходе
30'
Гудель Неманья из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
30'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 57% времени, а гости – 43%.
29'
29'
ШАНС! Мушекви Няша нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
29'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
28'
Должен был быть гол! Мушекви Няша имел отличный шанс, но Чэн Цзэн не дал голу состоятся!
28'
Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин идет с мячом вперед на обострение...
26'
Yaopeng Wang выносит мяч и сбавляет давление на ворота
26'
26'
Лин Гао пробует нанести удар издали, но Чжан Чонг держит все под контролем
25'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
24'
Гайтан Николас сделал результативную передачу.
24'
Г О О О О Л - Мушекви Няша изменил счет на табло!
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает навес прямо в штрафную.
24'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин делает отличный пас в штрафную, но мяч перехвачен.
24'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин сделал разрезающий пас и создал хороший момент...
23'
21'
21'
21'
Отличный пас сделал Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
20'
20'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 54% времени, а гости – 46%.
19'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин сделал скидку головой партнеру по команде, но мяч был перехвачен.
19'
Чжу Тин из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
18'
Сяотин Фэн выносит мяч и сбавляет давление на ворота
18'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
18'
Карраско Янник нанес удар, но тот был заблокирован.
17'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
17'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
17'
Чжан Чонг взял и забрал мяч на выходе
17'
Ши Тан из команды Гуанчжоу Эвергранд отправил кросс в штрафную...
16'
16'
Судья сигнализирует, что Ханьвэнь Дэн из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Карраско Янник
15'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
15'
15'
Шанс! Мушекви Няша из команды Далянь Эйрбин пробил головой, но мимо
15'
Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин отправил кросс в штрафную...
14'
14'
Отличный пас сделал Лин Гао из команды Гуанчжоу Эвергранд. Он отправил мяч за спину защиты, но ничего толкового не вышло.
13'
13'
Jinxian Wang из команды Далянь Эйрбин делает передачу за спину защитников, но там один из низ смог перехватить мяч.
13'
Судья сигнализирует, что Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд поставил подножку. Пострадал Jinxian Wang
12'
11'
Янг Шенпинг выносит мяч и сбавляет давление на ворота
11'
11'
Судья сигнализирует, что Чжу Сяоган из команды Далянь Эйрбин поставил подножку. Пострадал Лин Гао
10'
10'
10'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 56% времени, а гости – 44%.
10'
ШАНС! Мушекви Няша нанес удар, но не смог переиграть вратаря.
10'
Карраско Янник из команды Далянь Эйрбин делает навес прямо в штрафную.
9'
8'
Игра возобновлена! Надеюсь, что дальше всё будет позитивнее.
8'
Игра остановлена, так как один из игроков лежит на поле.
7'
Хорошую попытку сделал Ханчао Ю. Удар в створ, но вратарь начеку
7'
Плохо сыграл Yaopeng Wang - не смог вынести мяч и оставил команду в опасности
7'
Гудель Неманья нанес удар, но тот был заблокирован.
7'
Головой пробил Мушекви Няша, но голкипер отбил его в поле!
7'
Гайтан Николас из команды Далянь Эйрбин подал угловой слева.
6'
Карраско Янник мяч отрикошетил от ворот
5'
Сюэпэн Ли из команды Гуанчжоу Эвергранд в офсайде
5'
А вот и долгожданная статистика владения мячом. Хозяева поля владеют 58% времени, а гости – 42%.
3'
3'
Поле сегодня в отличном состоянии и готово к техничной игре
3'
Сегодня отличная погода для футбола.
2'
Ши Тан не смог попасть в створ ударом издали
1'
Карраско Янник нарушает правила. Ханьвэнь Дэн пострадал
1'
Мяч с центра поля в игру ввели игроки ФК "Далянь Эйрбин". Встреча началась!
-
Судья дал стартовый свисток. Поехали!
Первый тайм
-
Добро пожаловать на важнейший матч, который пройдет на Dalian Sports Center Stadium. Обе группы болельщиков занимают свои места в предвкушении отличного матча!
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